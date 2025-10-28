Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Samsung Galaxy Z TriFold: लंबे इंतजार के बाद आखिरकार सैमसंग अपना पहला ट्राई-फोल्ड फोन Galaxy Z TriFold लॉन्च करने के लिए तैयार है. बताया जा रहा है कि दक्षिण कोरिया में इसी हफ्ते होने वाले APEC समिट में इस फोन को लॉन्च किया जा सकता है. लॉन्चिंग से पहले कंपनी ने Galaxy Z TriFold की पहली ऑफिशियल झलक दिखा दी है. सैमसंग ने के-टेक शोकेस में इस फोन को एक ग्लास पैनल में रखकर पेश किया. आइए जानते हैं कि इस फोन के फीचर्स के बारे में अब तक क्या-क्या जानकारी सामने आई है.

पहले जानिए फोन के फीचर

Galaxy Z TriFold में 6.5 इंच का Dynamic AMOLED 2X स्क्रीन मिल सकती है, जो पूरी तरह अनफोल्ड होने पर 10 इंच की हो जाएगी. इसे Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर से लैस किया जा सकता है, जिसके 16GB RAM और 256GB-1TB स्टोरेज के साथ पेयर होने की उम्मीद है. यह एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड One UI 8.0 पर रन करेगा. पूरी तरह अनफोल्ड होने पर यह फोन एक बड़े साइज की टैब जैसा लगेगा और फोल्ड होने पर इसकी स्क्रीन एक स्मार्टफोन जैसी लगेगी. एक बार अनफोल्ड होने पर यह Galaxy Z Fold 7 जैसा लगेगा. इसके दो हिंज होंगे, जिससे फोन तीन भागों में फोल्ड होगा.

कैमरा और बैटरी

Galaxy Z TriFold के रियर में 200MP का प्राइमरी कैमरा, 12MP अल्ट्रावाइड लेंस और 50MP टेलीफोटो कैमरा वाला सेटअप मिल सकता है. वीडियो कॉल और सेल्फी के लिए इसे 10-10MP के दो कैमरा मिल सकते हैं. इस फोन का वजन 300 ग्राम के आसपास रहने की संभावना है. बैटरी कैपेसिटी को लेकर अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है. बता दें कि कंपनी ने अभी तक इसके किसी भी फीचर का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है.

कई मार्केट के लिए लॉन्च हो सकता है ट्राईफोल्ड फोन

पहले कयास लगाए जा रहे थे कि सैमसंग अपने इस फोन को केवल चीन और दक्षिण कोरिया में लॉन्च करेगी, लेकिन ताजा जानकारी के मुताबिक, इसे अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) आदि देशों में भी लॉन्च किया जा सकता है. इस फोन को चीनी कंपनी Huawei के Mate XT से टक्कर मिलेगी. Huawei का Mate XT दुनिया का पहला ट्राईफोल्ड फोन है और इसका सेकंड जनरेशन मॉडल भी लॉन्च हो चुका है.

