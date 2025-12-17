सैमसंग के फोन और वीयरेबल डिवाइसेस पर छूट ही छूट, यहां मिल रहा 17,000 रुपये तक का डिस्काउंट
अगर आप नए साल से पहले सैमसंग के गैलेक्सी स्मार्टफोन और वीयरेबल्स लेना चाहते हैं तो शानदार मौका है. फ्लिपकार्ट पर 18 दिसंबर तक गैलेक्सी डेज सेल चल रही है.
2025 के अंत में अब कुछ ही दिन बाकी बचे हैं और दुनिया नए साल का इंतजार कर रही है. इस मौके पर सैमसंग ने अपने ग्राहकों को बड़ा तोहफा दिया है. कंपनी ने फ्लिपकार्ट पर Galaxy Days सेल का ऐलान किया है, जिसमें स्मार्टफोन और वीयरेबल की खरीद पर ग्राहक 17,000 रुपये तक बचा सकते हैं. ऐसे में अगर आप नए साल पर अपने लिए या किसी को गिफ्ट करने के लिए फोन या दूसरे गैजेट खरीदना चाहते हैं तो यह शानदार मौका है.
18 दिसंबर तक रहेगी सेल
फ्लिपकार्ट पर Galaxy Days सेल 18 दिसंबर तक ही जारी रहेगी. ग्राहक फ्लिपकार्ट पर सैमसंग के ब्रांड स्टोर में जाकर इन डील्स को चेक कर सकते हैं. सेल के दौरान पुराने फोन ट्रेड-इन करने पर सैमसंग 12,000 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस दे रही है. इसके अलावा अगर ग्राहक गैलेक्सी स्मार्टफोन के साथ गैलेक्सी वीयरेबल या दूसरी एक्सेसरीज जैसे स्मार्टवॉच या इयरबड्स आदि खरीदते हैं तो उन्हें 5,000 रुपये की एडिशनल छूट मिलेगी. स्मार्टफोन और वीयरेबल के अलावा ग्राहक इस सेल में लैपटॉप और टैब्स पर भी शानदार डील्स का फायदा उठा सकते हैं. बता दें कि 16 दिसंबर से शुरू हुई यह सेल केवल 18 दिसंबर तक ही लाइव रहेगी.
गूगल भी लेकर आई शानदार ऑफर
सैमसंग की तरह गूगल भी ईयर एंड के मौके पर अपने ग्राहकों के लिए शानदार ऑफर लेकर आई है. गूगल ने एंड ऑफ ईयर सेल का ऐलान किया है, जिसमें ग्राहक डिवाइसेस की खरीद पर 20,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं. Pixel 10 सीरीज पर 10,000 रुपये तक की बचत का मौका है, जबकि Pixel 9 21,000 रुपये से अधिक के डिस्काउंट के साथ बिक रहा है. इसी तरह Pixel Watch 3 की कीमत 5,000 रुपये, Pixel Buds Pro 2 की कीमत 3,000 रुपये कम हो गई है. यह सेल 2 जनवरी, 2026 तक लाइव रहेगी.
