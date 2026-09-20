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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीGoogle Gemini ने टेस्ट के दौरान कर दी हैकिंग! तीन कंपनियों के सिस्टम में ऐसे बनाई सेंध

Google Gemini ने टेस्ट के दौरान कर दी हैकिंग! तीन कंपनियों के सिस्टम में ऐसे बनाई सेंध

Google Gemini ने साइबर सिक्योरिटी टेस्ट के दौरान तीन कंपनियों के सिस्टम में सेंध लगाने में सफलता हासिल की. जानिए AI ने हैकिंग कैसे की और इसके पीछे की पूरी कहानी.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 20 Sep 2026 11:53 AM (IST)
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AI अब सिर्फ सवालों के जवाब देने या कंटेंट बनाने तक सीमित नहीं रह गया है. Google के Gemini AI से जुड़े एक साइबर सिक्योरिटी टेस्ट ने दिखाया है कि AI एजेंट इंटरनेट और कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंच मिलने पर कितनी तेजी से मुश्किल काम कर सकते हैं. Google के मुताबिक, मई 2026 में एक टेस्ट के दौरान Gemini ने तीन असली कंपनियों के सिस्टम तक पहुंच बना ली थी. हालांकि, अच्छी बात यह रही कि तीनों मामलों में AI ने खुद ही आगे की एक्टिविटी को रोक दिया था. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला.

क्या था पूरा मामला?

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, यह टेस्ट साइबर सिक्योरिटी इवैल्यूएशन कंपनी Irregular के साथ किया जा रहा था. Gemini को एक काल्पनिक कंपनी से जुड़ी जानकारी हासिल करने और साइबर सिक्योरिटी टास्क पूरा करने के लिए कहा गया था. लेकिन टेस्ट सेटअप में एक गड़बड़ी के कारण मॉडल को इंटरनेट तक पहुंच मिल गई. इसके बाद AI ने जिस कंपनी को काल्पनिक समझा, उससे मिलते-जुलते नाम वाली असली कंपनियों की जानकारी इंटरनेट पर तलाशनी शुरू कर दी.

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पासवर्ड Guess करके सिस्टम में पहुंचा Gemini

रिपोर्ट के अनुसार, एक मामले में Gemini ने पासवर्ड का अनुमान लगाते हुए सुरक्षित सिस्टम तक पहुंच बना ली. दूसरे दो मामलों में AI को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध ऑनलाइन रिपॉजिटरी में लॉगिन क्रेडेंशियल्स मिल गए. इसके बाद उसने इन क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल संबंधित सिस्टम तक पहुंचने के लिए किया. यह मामला इसलिए जरूरी है क्योंकि यह Google के AI सिस्टम द्वारा बाहरी कंपनियों के सिस्टम पर इस तरह की एक्टिविटी का पहला मामला है.

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Gemini ने खुद रोक दी एक्टिविटी

हालांकि यह घटना सुनने में गंभीर लगती है लेकिन Google के अनुसार Gemini को जैसे ही पता चला कि उसने असली कंपनियों को हैक कर लिया है, वैसे ही उसने अपनी आगे की एक्टिविटी को तुरंत रोक दिया था. किसी सिस्टम को नुकसान पहुंचाने या आगे की कार्रवाई करने से पहले AI ने अपने प्रोसेस को बंद कर दिया था.

AI एजेंट्स के लिए क्यों बढ़ी चिंता?

आपको बता दें कि यह घटना AI की बढ़ती ताकतों को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है. जब AI मॉडल को इंटरनेट ब्राउज करने, जानकारी खोजने और कंप्यूटर सिस्टम के साथ खुद काम करने की परमिशन मिलती है तो छोटी-सी कॉन्फिगरेशन गलती भी एक खतरनाक रूप ले सकती है.

Irregular से जुड़े ऐसे ही टेस्टिंग मामलों में Meta, Anthropic और OpenAI के AI मॉडल भी असली बाहरी सिस्टम तक पहुंच चुके हैं. इससे AI एजेंट्स की टेस्टिंग के दौरान मजबूत सैंडबॉक्स, सीमित इंटरनेट एक्सेस और कड़े सुरक्षा कंट्रोल की जरूरत और ज्यादा सामने आई है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 20 Sep 2026 11:53 AM (IST)
Tags :
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