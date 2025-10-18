Samsung Galaxy S26 Ultra: सैमसंग के गैलेक्सी अल्ट्रा मॉडल एंड्रॉयड फ्लैगशिप के बेंचमार्क रहे हैं. पावर की बात हो या कैमरा की, हर बार अल्ट्रा मॉडल उम्मीदों पर खरा उतरते हैं. अब सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा उतारने की तैयारी में लगी हुई है. इसे अगले साल की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है और इसमें कई शानदार अपग्रेड्स मिलने की उम्मीद है. आइए जानते हैं कि सैमसंग अपने इस फ्लैगशिप डिवाइस में क्या-क्या धाकड़ फीचर्स देने वाली है.

पहले से ब्राइट होगा डिस्प्ले

S26 अल्ट्रा में M14 OLED पैनल दिया जा सकता है, जो रेड, ग्रीन और ब्लू लाइट को बेहतर तरीके से दिखाता है. साथ ही इसमें कलर-ऑन-इनकैप्सुलेशन मिल सकता है, जो कम एनर्जी खपत करते ही बेहतर ब्राइटनेस देता है. इस फोन के 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ लॉन्च होने की उम्मीद है, जिसे एंटी-रिफ्लेक्टिव गोरिल्ला आर्मर ग्लास से पेयर किया जाएगा. साथ ही इसमें प्राइवेसी डिस्प्ले मिलेगा, जिससे यूजर्स के आसपास बैठे लोग स्क्रीन नहीं देख पाएंगे.

अपग्रेडेड कैमरा

गैलेक्सी S26 में पूरे कैमरा सिस्टम को अपग्रेड नहीं किया जाएगा, लेकिन इसके 200MP सेंसर को बड़ी अपग्रेड मिलने वाली है. इसमें 1/1.1 इंच का सोनी सेंसर या वाइडर f/1.4 अपर्चर मिल सकता है. दोनों ही सूरत में कैमरा बेहतर होने वाला है.

अब तक का सबसे पावरफुल प्रोसेसर

सैमसंग अपने अपकमिंग फ्लैगशिप मॉडल को Snapdragon 8 Elite Gen 5 से लैस कर सकती है. यह अब तक का सबसे पावरफुल प्रोसेसर होगा, जो पुराने मॉडल की तुलना में 30 प्रतिशत फास्ट होगा. यह AI की मदद से बैटरी और परफॉर्मेंस को मैनेज करेगा.

मौजूदा मॉडल की तुलना में होगा पतला

S26 अल्ट्रा के डिजाइन में बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसकी मोटाई मौजूदा मॉडल की तुलना में 0.4mm कम हो सकती है. इसके अलावा इस मॉडल में कैमरा आईलैंड कमबैक कर सकता है. इसमें S Pen को सपोर्ट जारी रहेगा.

और फास्ट होगी चार्जिंग

सैमसंग की 45W फास्ट चार्जिंग वनप्लस और शाओमी जैसी कंपनियों के आगे फीकी पड़ जाती है. इसके चलते अब सैमसंग ने कमर कस ली है. कयास है कि यह S26 अल्ट्रा में 60W वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट दिया जाएगा, जो महज 25 मिनट में बैटरी को 0-50 प्रतिशत चार्ज कर देगा.

