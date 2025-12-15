हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीधड़ाम से गिर गई Samsung Galaxy S25 Ultra की कीमत! यहां से खरीदने पर होगी जबरदस्त बचत, जानें पूरी जानकारी

धड़ाम से गिर गई Samsung Galaxy S25 Ultra की कीमत! यहां से खरीदने पर होगी जबरदस्त बचत, जानें पूरी जानकारी

Samsung Galaxy S25 Ultra को 2025 के सबसे दमदार स्मार्टफोन में गिना जा रहा है. प्रीमियम डिजाइन और जबरदस्त कैमरा सेटअप की वजह से यह फोन आने वाले समय में भी अपनी पकड़ बनाए रखने वाला है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 15 Dec 2025 11:23 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Samsung Galaxy S25 Ultra: Samsung Galaxy S25 Ultra को 2025 के सबसे दमदार स्मार्टफोन्स में गिना जा रहा है. प्रीमियम डिजाइन, फ्लैगशिप परफॉर्मेंस और जबरदस्त कैमरा सेटअप की वजह से यह फोन आने वाले समय में भी अपनी पकड़ बनाए रखने वाला है. अगर आप काफी समय से इस डिवाइस को खरीदने का प्लान बना रहे थे तो अब आपके लिए शानदार मौका है. Amazon पर इस फोन की कीमत में भारी गिरावट देखी गई है. चलिए जानते हैं नई कीमत और इसके दमदार फीचर्स के बारे में.

Samsung Galaxy S25 Ultra पर Amazon की बेस्ट डील

भारत में Samsung Galaxy S25 Ultra का 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वेरिएंट पहले 1,29,999 रुपये में आता था. अब Amazon पर यही मॉडल 1,07,970 रुपये में उपलब्ध है. यानी सीधी तौर पर हजारों रुपये की बचत हो रही है. इसके अलावा, चुनिंदा बैंक और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर 1,500 रुपये तक का अतिरिक्त डिस्काउंट भी मिल सकता है. ध्यान देने वाली बात यह है कि इस ऑफर में फिलहाल Titanium Whitesilver कलर ऑप्शन ही उपलब्ध है.

Samsung Galaxy S25 Ultra के दमदार स्पेसिफिकेशंस

परफॉर्मेंस की बात करें तो Galaxy S25 Ultra में Qualcomm का लेटेस्ट Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर दिया गया है जिसे Adreno 830 GPU के साथ जोड़ा गया है. यह कॉम्बिनेशन हैवी गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए बेहतरीन माना जाता है.

डिस्प्ले के मामले में भी यह फोन किसी से पीछे नहीं है. इसमें 6.9 इंच का Dynamic LTPO AMOLED 2X डिस्प्ले मिलता है जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 2600 निट्स की पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है. धूप में भी स्क्रीन साफ और शार्प दिखाई देती है.

कैमरा और बैटरी का दम

फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए Samsung Galaxy S25 Ultra में क्वाड रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. इसमें 200MP का प्राइमरी सेंसर OIS सपोर्ट के साथ आता है. इसके अलावा 50MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा, 50MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस और 10MP का एक और टेलीफोटो सेंसर शामिल है. सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए फोन में 12MP का फ्रंट कैमरा मौजूद है.

बैटरी की बात करें तो यह स्मार्टफोन 5000mAh की बैटरी के साथ आता है जो 45W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है. रोजमर्रा के इस्तेमाल में यह फोन आसानी से पूरे दिन का बैकअप देने में सक्षम है.

iPhone Air पर भी मिल रही छूट

अमेजन पर iPhone Air के 256GB वेरिएंट पर भी आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा. बता दें कि इस फोन की ओरिजनल कीमत 1,19,900 रुपये है लेकिन 6 प्रतिशत डिस्काउंट के बाद आप इसे महज 1,12,900 रुपये में खरीद सकते हैं. इसके अलावा यहां पर आपको कई बैंक ऑफर भी मिल जाएंगे जिससे फोन और भी सस्ता हो सकता है.

Published at : 15 Dec 2025 11:22 AM (IST)
