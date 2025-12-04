Samsung Galaxy S25 Ultra पर 23,000 की छूट, यहां मिल रहा शानदार डिस्काउंट, जल्दी चेक करें डील

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीSamsung Galaxy S25 Ultra पर 23,000 की छूट, यहां मिल रहा शानदार डिस्काउंट, जल्दी चेक करें डील

अगर आप सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा खरीदना चाहते हैं तो बचत का शानदार मौका आ गया है. फ्लिपकार्ट पर यह फोन शानदार डिस्काउंट के साथ लिस्टेड है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 04 Dec 2025 11:56 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

सैमंसग के फ्लैगशिप डिवाइस Galaxy S25 Ultra की खरीद पर बचत का मौका आ गया है. अगर आप अभी यह फोन खरीदते हैं तो 23,000 रुपये की बचत कर सकते हैं. प्रीमियम लुक और दमदार फीचर्स वाला यह फोन फ्लिपकार्ट पर भारी डिस्काउंट के साथ लिस्टेड है. ऐसे में अगर आप बजट के चलते अभी तक यह फोन नहीं खरीद पाए तो यह एक जबरदस्त मौका है. आज हम आपको इस फोन के फीचर और इस पर मिल रही डील के बारे में बताने जा रहे हैं.

Galaxy S25 Ultra के स्पेसिफिकेशंस 

इसी साल लॉन्च हुए Galaxy S25 Ultra में 6.9 इंच की QHD+ Dynamic AMOLED 2X स्क्रीन मिलती है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है. इसमें क्वालकॉम का पावरफुल Snapdragon 8 Elite चिपसेट है, जिसे 12GB रैम से पेयर किया गया है. फोटो और वीडियो के लिए यह फोन जबरदस्त कैमरा सेटअप के साथ लॉन्च हुआ था. इसके रियर में 200MP का प्राइमरी सेंसर, 50MP का अल्ट्रावाइड लेंस, 50MP का टेलीफोटो सेंसर और 10MP का एडिशनल 3x टेलीफोटो लेंस मिलता है. इसके फ्रंटमें 12MP का सेंसर दिया गया है. इस फोन मे 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5,000mAh की बैटरी दी गई है.

फ्लिपकार्ट पर मिल रही यह डील

भारत में Galaxy S25 Ultra को 1,29,999 रुपये की कीमत के साथ लॉन्च किया गया था, लेकिन अभी ऑफर के कारण इसे सस्ते में खरीदा जा सकता है. फ्लिपकार्ट पर अभी यह फोन 19,000 रुपये के फ्लैट डिस्काउंट के साथ 1,10,000 रुपये में लिस्टेड है. इस पर चुनिंदा क्रेडिट कार्ड के जरिए 4,000 रुपये का कैशबैक भी मिल रहा है. इस तरह इस फोन की कीमत 23,000 कम होकर महज 1,06,999 रुपये रह जाती है. इसके अलावा इस पर एक्सचेंज ऑफर भी चल रहा है.

आईफोन 16 पर भी मिल रही छूट

ऐप्पल के सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडल आईफोन 16 पर भी इस समय छूट मिल रही है. पिछले साल 79,990 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हुआ यह आईफोन क्रोमा पर 66,990 रुपये में लिस्टेड है. 4,000 रुपये के कैशबैक ऑफर के बाद आईफोन को केवल 62,990 रुपये में खरीदा जा सकता है.

फोल्डेबल फोन्स को खूब पसंद कर रहे लोग, बिक्री में आया तेज उछाल, यह कंपनी सबसे आगे

Published at : 04 Dec 2025 11:56 AM (IST)
FlipKart Samsung Galaxy S25 Ultra TECH NEWS Phone Deal
