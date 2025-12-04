फोल्डेबल फोन्स को खूब पसंद कर रहे लोग, बिक्री में आया तेज उछाल, यह कंपनी सबसे आगे

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







फोल्डेबल फोन्स को लोग खूब पसंद कर रहे हैं. काउंटर प्वाइंट की ताजा रिपोर्ट से पता चला है कि 2025 की तीसरी तिमाही में फोल्डेबल फोन की ओवरऑल मार्केट 14 प्रतिशत बढ़ी है. फिलहाल ग्लोबल मार्केट शेयर में फोल्डेबल फोन की हिस्सेदारी 2.5 प्रतिशत ही है. माना जा रहा है कि अगले साल नए डिजाइन और फीचर और ऐप्पल के इस सेगमेंट में आने के चलते फोल्डेबल फोन की बिक्री और तेज होगी. अभी इस सेगमेंट में सैमसंग सबसे बड़ी कंपनी है और चीनी ब्रांड Huawei स्थान पर है, लेकिन इनके मार्केट शेयर में बहुत अंतर है.

सैमसंग के पास 64 प्रतिशत मार्केट शेयर

काउंटर प्वाइंट की रिपोर्ट के मुताबिक, 64 प्रतिशत मार्केट शेयर के साथ सैमसंग इस सेगमेंट में सबसे बड़ी कंपनी है. सालाना आधार पर सैमसंग ने 32 प्रतिशत की ग्रोथ दर्ज की है. इसके पीछे Galaxy Z Fold 7 की अहम भूमिका है. इसकी शानदार बिक्री ने सैमसंग को बाकी कंपनियों से काफी आगे निकाल दिया है.

बाकी कंपनियों का क्या हाल?

सैमसंग के बाद चीनी ब्रांड Huawei 15 प्रतिशत मार्केट शेयर के साथ दूसरे स्थान पर है. इसके बाद मोटोरोला ने 7 प्रतिशत मार्केट शेयर के साथ ऑनर को पछाड़ते हुए तीसरा स्थान हासिल किया है. 6 प्रतिशत मार्केट शेयर के साथ ऑनर चौथे और 4 प्रतिशत के साथ वीवो पांचवें स्थान पर है. इस सेगमेंट में वीवो ने सालाना आधार पर बिक्री में सबसे ज्यादा 67 प्रतिशत का इजाफा हासिल किया है.

फोल्डेबल सेगमेंट में होगी ऐप्पल की एंट्री

लंबे इंतजार के बाद ऐप्पल भी अब फोल्डेबल सेगमेंट में एंट्री की तैयारी कर रही है. रिपोर्ट्स की मानें तो ऐप्पल अगले साल सितंबर में अपना पहला फोल्डेबल आईफोन लॉन्च कर सकती है. जानकारों का मानना है कि अगर ऐसा होता है तो पूरी फोल्डेबल फोन मार्केट को बूस्ट मिलेगा. ऐप्पल को भी इस आईफोन से काफी उम्मीदें हैं.

ये भी पढ़ें-

एआई छीन लेगी नौकरियां, इस समय तक आ सकता है टर्निंग प्वाइंट, एंथ्रोपिक के चीफ साइंटिस्ट ने दी चेतावनी