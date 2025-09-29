हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीSamsung Galaxy S25 FE Vs iPhone Air: कौन सा प्रीमियम फोन देता है तगड़ा परफॉर्मेंस, कंपैरिजन से जानिए सब कुछ

Samsung Galaxy S25 FE Vs iPhone Air: कौन सा प्रीमियम फोन देता है तगड़ा परफॉर्मेंस, कंपैरिजन से जानिए सब कुछ

Samsung Galaxy S25 FE Vs iPhone Air: सैमसंग और एप्पल ने 2025 में अपने नए स्मार्टफोन्स को यूजर्स के लिए बाजार में उतारा जिनका मकसद है प्रीमियम फीचर्स को फ्लैगशिप फोन्स से कम दाम में पेश करना.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 29 Sep 2025 10:24 AM (IST)
Preferred Sources

Samsung Galaxy S25 FE Vs iPhone Air: सैमसंग और एप्पल ने 2025 में अपने नए स्मार्टफोन्स को यूजर्स के लिए बाजार में उतारा जिनका मकसद है प्रीमियम फीचर्स को फ्लैगशिप फोन्स से कम दाम में पेश करना. सैमसंग गैलेक्सी S25 FE और iPhone Air मिड-प्रीमियम सेगमेंट में अलग-अलग अंदाज़ लाते हैं एक ओर है एंड्रॉइड का दमदार पैकेज और दूसरी ओर iOS का स्लीक अनुभव. दोनों ही डिवाइस एडवांस प्रोसेसर, मॉडर्न डिज़ाइन और लंबे समय तक सॉफ्टवेयर सपोर्ट के साथ आते हैं लेकिन कीमत, बिल्ड और फीचर प्राथमिकताओं में बड़ा अंतर है.

Samsung Galaxy S25 FE Vs iPhone Air: डिज़ाइन

गैलेक्सी S25 FE सैमसंग की Fan Edition परंपरा को आगे बढ़ाता है. इसमें दोनों तरफ Gorilla Glass Victus+ और आर्मर एल्युमिनियम फ्रेम दिया गया है. फोन का वज़न 190 ग्राम और मोटाई 7.4mm है. साथ ही यह IP68 रेटिंग के साथ पानी और धूल से सुरक्षित है.

वहीं iPhone Air, iPhone 17 सीरीज़ का हिस्सा है और डिज़ाइन के मामले में हल्का और पतला है. इसका वज़न केवल 165 ग्राम और मोटाई 5.6mm है. इसमें नया सिंगल कैमरा बार डिज़ाइन है जो Pro मॉडल्स के आयताकार कैमरा सेटअप से अलग है.

Samsung Galaxy S25 FE Vs iPhone Air: डिस्प्ले

Samsung Galaxy S25 FE में 6.7-इंच का Dynamic LTPO AMOLED 2X डिस्प्ले है, जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट, HDR10+ सपोर्ट और 1900 निट्स तक ब्राइटनेस मिलती है. डिस्प्ले Gorilla Glass Victus+ से प्रोटेक्टेड है.

इसके मुकाबले iPhone Air में 6.5-इंच का OLED पैनल है जिसका रेज़ोल्यूशन 1320 × 2868 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 458 PPI है. इसमें अब ProMotion के साथ 120Hz एडैप्टिव रिफ्रेश रेट भी दिया गया है. इसकी खासियत है 3000 निट्स पीक ब्राइटनेस और Ceramic Shield 2 प्रोटेक्शन.

परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर

गैलेक्सी S25 FE को पावर देता है सैमसंग का Exynos 2400 चिपसेट. यह Android 16 और One UI 8 पर चलता है. कंपनी 7 बड़े एंड्रॉइड अपडेट का वादा कर रही है जो इसे लंबे समय तक सपोर्ट पाने वाले फोन्स में शामिल करता है.

दूसरी ओर iPhone Air में Apple का नया A19 Pro चिप दिया गया है, जिसमें 6-कोर CPU, 5-कोर GPU और Neural Accelerators शामिल हैं. यह iOS 26 पर चलता है, जिसमें Apple Intelligence नाम का AI और मशीन लर्निंग फीचर जोड़ा गया है जो मैसेजिंग, प्रोडक्टिविटी और पर्सनलाइजेशन को और स्मार्ट बनाता है.

कैमरा सेटअप

Samsung Galaxy S25 FE में ट्रिपल कैमरा दिया गया है—50MP वाइड सेंसर, 8MP टेलीफोटो लेंस (3x ऑप्टिकल ज़ूम) और 12MP अल्ट्रावाइड कैमरा. यह 8K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है.

iPhone Air में केवल एक 48MP वाइड कैमरा है, जिसे Fusion Camera कहा गया है. यह सिंगल लेंस होते हुए भी अलग-अलग शूटिंग परिस्थितियों में एडजस्ट हो सकता है. फ्रंट पर 18MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है जिसमें नया ऑरिएंटेशन फीचर है जो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड में फ्रेम को खुद एडजस्ट करता है.

बैटरी और चार्जिंग

Galaxy S25 FE में 4900mAh बैटरी है, जिसमें 45W वायर्ड चार्जिंग, 15W वायरलेस चार्जिंग और रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट है. वहीं, iPhone Air का पतला डिज़ाइन इसकी बैटरी को सीमित करता है. इसमें 3149mAh बैटरी है जो 20W वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट करती है और 30 मिनट में लगभग 50% चार्ज हो जाती है. हालांकि, वायरलेस चार्जिंग के मामले में यह बेहतर है क्योंकि यह MagSafe और Qi2 स्टैंडर्ड पर 20W तक की चार्जिंग स्पीड देती है. दोनों ही कंपनियां फास्ट चार्जिंग एडॉप्टर अलग से बेचती हैं.

भारत में कीमत

Samsung Galaxy S25 FE की शुरुआती कीमत 59,999 रुपये (8GB + 128GB) है, जबकि इसका टॉप वेरिएंट 77,999 रुपये (512GB) तक जाता है. iPhone Air की कीमत काफी अधिक है. यह 1,19,900 रुपये (256GB) से शुरू होता है, 512GB मॉडल 1,39,900 रुपये का है और 1TB वेरिएंट 1,59,900 रुपये में आता है.

यह भी पढ़ें:

5G यूज़र्स सावधान! नेटवर्क खा रहा आपके फोन की जान, जानिए कैसे जल्दी हो रहा खराब

Published at : 29 Sep 2025 10:22 AM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI Samsung Galaxy S25 FE IPhone Air Samsung Galaxy S25 FE Vs IPhone Air
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भारतीय टीम ने आसिम मुनीर को किया अपमानित! PAK आर्मी के रिटायर मेजर आदिल राजा का भड़काऊ बयान, जानें क्या कहा?
भारतीय टीम ने आसिम मुनीर को किया अपमानित! PAK आर्मी के रिटायर मेजर आदिल राजा का भड़काऊ बयान, जानें क्या कहा?
दिल्ली NCR
यौन शोषण के आरोपी चैतन्यानंद ने थाने पहुंचते ही रख दी यह डिमांड, हर सवाल का दे रहा एक ही जवाब
यौन शोषण के आरोपी चैतन्यानंद ने थाने पहुंचते ही रख दी यह डिमांड, हर सवाल का दे रहा एक ही जवाब
विश्व
Ind VS Pak: 'पाकिस्तान लौटने पर तोप से बांधकर...', एशिया कप के फाइनल में हारी PAK टीम तो भड़क गए पाकिस्तानी
'पाकिस्तान लौटने पर तोप से बांधकर...', एशिया कप के फाइनल में हारी PAK टीम तो भड़क गए पाकिस्तानी
क्रिकेट
आखिर टीम इंडिया ने क्यों नहीं ली Asia Cup की ट्रॉफी? असली वजह आई सामने, पढ़िए
आखिर टीम इंडिया ने क्यों नहीं ली Asia Cup की ट्रॉफी? असली वजह आई सामने, पढ़िए
Advertisement

वीडियोज

रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर बेटी वेरा का नेशनल क्रश बनना ग्लोबल सनसनी और भी बहुत कुछ
Nuh Police Attack: नूंह में पुलिस टीम पर हमला, चोर को बचाने के लिए फायरिंग
रजत बेदी बॉलीवुड के बुरे लोगों पर कोई मिल गया 16 साल बाद बॉलीवुड में वापसी और भी बहुत कुछ
Tamilnadu Stampede: तमिलनाडु में ऐसा क्या हुआ? 39 मौतें, चारों तरफ चीख, 10-10 लाख मुआवजे का ऐलान
Hyderabad Flood: Hyderabad में बाढ़ का कहर देखिए, 200 से ज्यादा घर जलमग्न, हाहाकार मचा | ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारतीय टीम ने आसिम मुनीर को किया अपमानित! PAK आर्मी के रिटायर मेजर आदिल राजा का भड़काऊ बयान, जानें क्या कहा?
भारतीय टीम ने आसिम मुनीर को किया अपमानित! PAK आर्मी के रिटायर मेजर आदिल राजा का भड़काऊ बयान, जानें क्या कहा?
दिल्ली NCR
यौन शोषण के आरोपी चैतन्यानंद ने थाने पहुंचते ही रख दी यह डिमांड, हर सवाल का दे रहा एक ही जवाब
यौन शोषण के आरोपी चैतन्यानंद ने थाने पहुंचते ही रख दी यह डिमांड, हर सवाल का दे रहा एक ही जवाब
विश्व
Ind VS Pak: 'पाकिस्तान लौटने पर तोप से बांधकर...', एशिया कप के फाइनल में हारी PAK टीम तो भड़क गए पाकिस्तानी
'पाकिस्तान लौटने पर तोप से बांधकर...', एशिया कप के फाइनल में हारी PAK टीम तो भड़क गए पाकिस्तानी
क्रिकेट
आखिर टीम इंडिया ने क्यों नहीं ली Asia Cup की ट्रॉफी? असली वजह आई सामने, पढ़िए
आखिर टीम इंडिया ने क्यों नहीं ली Asia Cup की ट्रॉफी? असली वजह आई सामने, पढ़िए
बॉलीवुड
प्रियंका चोपड़ा की बेटी मालती मैरी ने किया डांस, पति निक जोनस संग बिताया क्वालिटी टाइम
प्रियंका चोपड़ा की बेटी मालती मैरी ने किया डांस, पति निक जोनस संग बिताया क्वालिटी टाइम
ट्रेंडिंग
जम्हाई लेना पड़ा भारी! ज्यादा मुंह खोलने से टूटी लड़की की गर्दन, हैरान कर देगा मामला
जम्हाई लेना पड़ा भारी! ज्यादा मुंह खोलने से टूटी लड़की की गर्दन, हैरान कर देगा मामला
जनरल नॉलेज
9 कैरेट सोने से बनवाई ज्वैलरी कितनी होगी खराब, क्या देखते ही नजर आ जाएगी मिलावट?
9 कैरेट सोने से बनवाई ज्वैलरी कितनी होगी खराब, क्या देखते ही नजर आ जाएगी मिलावट?
Home Tips
कम बजट में रसोई को बनाएं स्टाइलिश, जानें आसान किचन डेकोर ट्रिक्स
कम बजट में रसोई को बनाएं स्टाइलिश, जानें आसान किचन डेकोर ट्रिक्स
ENT LIVE
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
ENT LIVE
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
Rajat Bedi on Bollywood's bad guys: संघर्ष की हर दस्तक सफलता में बदल गई
Rajat Bedi on Bollywood's bad guys: संघर्ष की हर दस्तक सफलता में बदल गई
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की बुराइयों पर बोला हमला, कहा-
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की बुराइयों पर बोला हमला, कहा- "मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा, सत्यमेव जयते"
ENT LIVE
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Embed widget