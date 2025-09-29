Samsung Galaxy S25 FE Vs iPhone Air: सैमसंग और एप्पल ने 2025 में अपने नए स्मार्टफोन्स को यूजर्स के लिए बाजार में उतारा जिनका मकसद है प्रीमियम फीचर्स को फ्लैगशिप फोन्स से कम दाम में पेश करना. सैमसंग गैलेक्सी S25 FE और iPhone Air मिड-प्रीमियम सेगमेंट में अलग-अलग अंदाज़ लाते हैं एक ओर है एंड्रॉइड का दमदार पैकेज और दूसरी ओर iOS का स्लीक अनुभव. दोनों ही डिवाइस एडवांस प्रोसेसर, मॉडर्न डिज़ाइन और लंबे समय तक सॉफ्टवेयर सपोर्ट के साथ आते हैं लेकिन कीमत, बिल्ड और फीचर प्राथमिकताओं में बड़ा अंतर है.

Samsung Galaxy S25 FE Vs iPhone Air: डिज़ाइन

गैलेक्सी S25 FE सैमसंग की Fan Edition परंपरा को आगे बढ़ाता है. इसमें दोनों तरफ Gorilla Glass Victus+ और आर्मर एल्युमिनियम फ्रेम दिया गया है. फोन का वज़न 190 ग्राम और मोटाई 7.4mm है. साथ ही यह IP68 रेटिंग के साथ पानी और धूल से सुरक्षित है.

वहीं iPhone Air, iPhone 17 सीरीज़ का हिस्सा है और डिज़ाइन के मामले में हल्का और पतला है. इसका वज़न केवल 165 ग्राम और मोटाई 5.6mm है. इसमें नया सिंगल कैमरा बार डिज़ाइन है जो Pro मॉडल्स के आयताकार कैमरा सेटअप से अलग है.

Samsung Galaxy S25 FE Vs iPhone Air: डिस्प्ले

Samsung Galaxy S25 FE में 6.7-इंच का Dynamic LTPO AMOLED 2X डिस्प्ले है, जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट, HDR10+ सपोर्ट और 1900 निट्स तक ब्राइटनेस मिलती है. डिस्प्ले Gorilla Glass Victus+ से प्रोटेक्टेड है.

इसके मुकाबले iPhone Air में 6.5-इंच का OLED पैनल है जिसका रेज़ोल्यूशन 1320 × 2868 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 458 PPI है. इसमें अब ProMotion के साथ 120Hz एडैप्टिव रिफ्रेश रेट भी दिया गया है. इसकी खासियत है 3000 निट्स पीक ब्राइटनेस और Ceramic Shield 2 प्रोटेक्शन.

परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर

गैलेक्सी S25 FE को पावर देता है सैमसंग का Exynos 2400 चिपसेट. यह Android 16 और One UI 8 पर चलता है. कंपनी 7 बड़े एंड्रॉइड अपडेट का वादा कर रही है जो इसे लंबे समय तक सपोर्ट पाने वाले फोन्स में शामिल करता है.

दूसरी ओर iPhone Air में Apple का नया A19 Pro चिप दिया गया है, जिसमें 6-कोर CPU, 5-कोर GPU और Neural Accelerators शामिल हैं. यह iOS 26 पर चलता है, जिसमें Apple Intelligence नाम का AI और मशीन लर्निंग फीचर जोड़ा गया है जो मैसेजिंग, प्रोडक्टिविटी और पर्सनलाइजेशन को और स्मार्ट बनाता है.

कैमरा सेटअप

Samsung Galaxy S25 FE में ट्रिपल कैमरा दिया गया है—50MP वाइड सेंसर, 8MP टेलीफोटो लेंस (3x ऑप्टिकल ज़ूम) और 12MP अल्ट्रावाइड कैमरा. यह 8K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है.

iPhone Air में केवल एक 48MP वाइड कैमरा है, जिसे Fusion Camera कहा गया है. यह सिंगल लेंस होते हुए भी अलग-अलग शूटिंग परिस्थितियों में एडजस्ट हो सकता है. फ्रंट पर 18MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है जिसमें नया ऑरिएंटेशन फीचर है जो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड में फ्रेम को खुद एडजस्ट करता है.

बैटरी और चार्जिंग

Galaxy S25 FE में 4900mAh बैटरी है, जिसमें 45W वायर्ड चार्जिंग, 15W वायरलेस चार्जिंग और रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट है. वहीं, iPhone Air का पतला डिज़ाइन इसकी बैटरी को सीमित करता है. इसमें 3149mAh बैटरी है जो 20W वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट करती है और 30 मिनट में लगभग 50% चार्ज हो जाती है. हालांकि, वायरलेस चार्जिंग के मामले में यह बेहतर है क्योंकि यह MagSafe और Qi2 स्टैंडर्ड पर 20W तक की चार्जिंग स्पीड देती है. दोनों ही कंपनियां फास्ट चार्जिंग एडॉप्टर अलग से बेचती हैं.

भारत में कीमत

Samsung Galaxy S25 FE की शुरुआती कीमत 59,999 रुपये (8GB + 128GB) है, जबकि इसका टॉप वेरिएंट 77,999 रुपये (512GB) तक जाता है. iPhone Air की कीमत काफी अधिक है. यह 1,19,900 रुपये (256GB) से शुरू होता है, 512GB मॉडल 1,39,900 रुपये का है और 1TB वेरिएंट 1,59,900 रुपये में आता है.

