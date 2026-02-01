33% सस्ता हुआ Samsung Galaxy S24 5G! इस तरह से होगी पूरे 30 हजार की बचत, जानिए कैसे

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Samsung Galaxy S24 5G: भारत की बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी Flipkart ने Samsung Galaxy S24 5G की कीमत में जबरदस्त कटौती कर दी है. साल 2024 में लॉन्च हुआ यह प्रीमियम फ्लैगशिप स्मार्टफोन अब ऐसे दाम पर मिल रहा है जो पहले सोचना भी मुश्किल था. दमदार परफॉर्मेंस और शानदार कैमरा के चलते Galaxy S24 को इस समय सबसे वैल्यू-फॉर-मनी फ्लैगशिप डील माना जा रहा है.

40% तक की सीधी कीमत कटौती, जानिए नया प्राइस

Samsung Galaxy S24 5G का बेस वेरिएंट 8GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ लॉन्च हुआ था, जिसकी कीमत 74,999 रुपये रखी गई थी. अब करीब 33 प्रतिशत की भारी कटौती के बाद यही मॉडल Flipkart पर सिर्फ 49,999 रुपये में उपलब्ध है.

वहीं, 8GB RAM और 256GB स्टोरेज वाला वेरिएंट जिसकी लॉन्च कीमत 79,999 रुपये थी अब लगभग 30 प्रतिशत सस्ता होकर 55,999 रुपये में मिल रहा है. इस रेंज में फ्लैगशिप फीचर्स मिलना इसे बेहद आकर्षक डील बनाता है.

बैंक और एक्सचेंज ऑफर से कीमत और भी कम

अगर आप Flipkart SBI क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आपको अतिरिक्त 2,250 रुपये की छूट मिल सकती है. इसके बाद फोन की कीमत घटकर लगभग 42,749 रुपये रह जाती है.

इसके अलावा, Flipkart का एक्सचेंज ऑफर भी काफी फायदेमंद है. पुराने स्मार्टफोन के बदले आपको 37,100 रुपये तक का फायदा मिल सकता है. मान लीजिए अगर आपके पुराने फोन की वैल्यू 15,000 रुपये भी निकलती है, तो आप Samsung Galaxy S24 5G को करीब 29,999 रुपये में खरीद सकते हैं जो इस सेगमेंट में किसी डील से कम नहीं है.

Samsung Galaxy S24 5G के दमदार फीचर्स

Galaxy S24 5G में 6.2-इंच का Dynamic LTPO AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जो Full HD+ रेजोल्यूशन और 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है. स्क्रीन की सुरक्षा के लिए इसमें Corning Gorilla Glass Victus 2 दिया गया है.

फोन Android 14 पर चलता है और इसमें Samsung का Exynos 2400 प्रोसेसर मिलता है जो मल्टीटास्किंग और गेमिंग दोनों के लिए शानदार परफॉर्मेंस देता है. इसमें 8GB RAM के साथ 512GB तक स्टोरेज का विकल्प मौजूद है.

कैमरा और प्रीमियम डिजाइन

फोटोग्राफी के लिए Galaxy S24 में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें 50MP का मेन कैमरा, 10MP का टेलीफोटो लेंस और 12MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा शामिल है. फोन का एल्यूमिनियम फ्रेम इसे मजबूत और प्रीमियम फील देता है.

iPhone 16 से होता है मुकाबला

Samsung Galaxy S24 5G मार्केट में iPhone 16 को कड़ी टक्कर देता है. आईफोन 16 के फीचर्स के बारे में बताएं तो इस फोन में आपको 8जीबी रैम के साथ 128 GB,256GB और 512GB स्टोरेज भी देखने को मिल जाता है. साथ ही डिवाइस में 12 मेगापिक्लल का फ्रंट कैमरा दिया हुआ है जो आपको शानदार सेल्फी लेने में मदद करता है. रियर कैमरा की बात करें तो इसमें आपको 48 मेगापिक्सल के साथ 12 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है. ये फोन आईओएस 18 पर काम करता है. डिवाइस में 6.10 इंच का डिस्प्ले भी दिया हुआ है.

