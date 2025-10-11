Samsung Galaxy M17 5G ट्रिपल कैमरा सेटअप और 5000mAH की दमदार बैटरी के साथ हुआ लॉन्च, जानें कीमत

Samsung ने भारत में नया Galaxy M17 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है. यह फोन Galaxy M16 की जगह लेगा और इसे कई अपग्रेड्स के साथ लॉन्च किया गया है. ऐसे में अगर आप दिवाली के मौके पर कम कीमत में धांसू फीचर्स वाला फोन लेना चाहते हैं तो यह शानदार विकल्प हो सकता है. आइए जानते हैं कि इस फोन में क्या-क्या फीचर्स मिलते हैं और इसे खरीदने के लिए आपको कितना पैसा चुकाना होगा.



Galaxy M17 5G के स्पेसिफिकेशन

Samsung Galaxy M17 5G में 6.7 इंच की 6.7 इंच की Full HD+ Infinity-U Super AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जो 90Hz रिफ्रेश रेट और 1100 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आती है. इस पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्रोटेक्शन मिलती है और डस्ट और पानी से बचाव के लिए फोन को IP54 रेटिंग मिली है. इसका मतलब है कि पानी की कुछ बूंदों का इस पर कोई असर नहीं होगा. इस फोन मे Exynos 1330 लगा है और यह 4GB, 6GB और 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज को सपोर्ट करता है. स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड से 2TB तक बढ़ाया जा सकता है.

कैमरा और बैटरी

सैमसंग ने इस फोन के रियर मे 50MP का प्राइमरी कैमरा, 5MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 2MP का मैक्रो लेंस दिया है. सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए इसके फ्रंट में 13MP का कैमरा लगा हुआ है. यह 5,000mAh की बैटरी के साथ लॉन्च हुआ है, जो 25W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है. कंपनी इस फोन को 6 साल तक OS और सिक्योरिटी अपडेट देगी.

कितनी है कीमत और किससे होगा मुकाबला?

Galaxy M17 5G को मूनलाइट सिल्वर और सैफायर ब्लैक कलर वेरिएंट में लॉन्च किया गया है. 4GB रैम/128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 12,499 रुपये, 6GB रैम/128GB वेरिएंट की 13,999 रुपये और 8GB रैम/128GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 15,499 रुपये रखी गई है. लॉन्च ऑफर के तौर पर कंपनी 500 रुपये का बैंक डिस्काउंट और 3 महीने तक No-cost EMI का ऑप्शन दे रही है. 13 अक्टूबर से इस फोन की बिक्री शुरू होगी. भारतीय बाजार में इस फोन का मुकाबला REDMI 12 5G से होगा. REDMI 12 5G में 6.79 इंच का Full HD+ Display मिलता है. इसके रियर में 50MP + 2MP कैमरा सेटअप और फ्रंट में 8MP का लेंस लगा हुआ है. 5000mAh की बैटरी वाला यह फोन Snapdragon 4 Gen 2 प्रोसेसर के साथ आता है. फ्लिपकार्ट पर इसकी कीमत 12,499 रुपये है.

