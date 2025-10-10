खुशखबरी! बैन हो चुके यूट्यूबर्स को मिलेगा दूसरा मौका, गूगल ने कर दिया ऐलान

ऐसे क्रिएटर्स के लिए खुशखबरी है, जिन्हें यूट्यूब से एक बार बैन किया जा चुका है. कंपनी ने ऐलान किया है कि बैन हो चुके क्रिएटर को एक दूसरा मौका दिया जाएगा. गूगल के मालिकाना हक वाले प्लेटफॉर्म ने बताया कि वह एक नया फीचर ला रहा है, जिसके बाद पहले बैन हो चुके क्रिएटर नए चैनल के लिए अप्लाई कर सकेंगे. बता दें कि कंपनी के पुराने नियम ऐसे थे, जिनके चलते क्रिएटर्स पर लाइफटाइम बैन लग जाता था. अब इन नियमों में बदलाव किया जा रहा है.

यूट्यूब ने कही यह बात

यूट्यूब ने अपने ब्लॉग में लिखा कि टर्मिनेट हो चुके कई क्रिएटर्स दूसरे मौके के लायक हैं. ऐसे क्रिएटर्स के लिए फिर से शुरुआत करने और प्लेटफॉर्म पर उनकी बात रखने के लिए उन्हें नया मौका दिया जाएगा. नए फीचर के तहत उन क्रिएटर्स को नया चैनल बनाने का मौका मिलेगा, जिन्हें कोरोना महामारी और चुनाव के समय गलत जानकारी फैलाने के आरोप में बैन कर दिया गया था. हाालंकि, नया चैनल बनाने का मौका उन्हीं क्रिएटर को दिया जाएगा, जिनका चैनल बैन हुए एक साल पूरा हो गया है. ऐसे क्रिएटर को आगामी दिनों में यूट्यूब स्टूडियो में नया चैनल खोलने का ऑप्शन नजर आने लगेगा.

ऐसे क्रिएटर्स को राहत नहीं

यूट्यूब बैन हुए क्रिएटर्स को दूसरा मौका दे रही है, लेकिन नए नियमों से उन क्रिएटर्स को राहत नहीं मिलेगी, जिनका चैनल कॉपीराइट उल्लंघन और क्रिएटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी के उल्लंघन के कारण बैन हुआ है. इसके अलावा अपना चैनल डिलीट कर चुके क्रिएटर्स को भी नए नियमों का फायदा नहीं मिलेगा. बता दें कि यह ताजा फैसले उस ट्रेंड का हिस्सा है, जिसके तहत गूगल और दूसरी कंपनियां अपने नियमों में कुछ छूट दे रही हैं. कोरोना महामारी और 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के समय अफवाहों और भ्रामक जानकारी को फैलने से रोकने के लिए इन कंपनियों ने नियमों को कड़ा कर दिया था.

