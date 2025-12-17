हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
iPhone 18 Pro को टक्कर देने के लिए सैमसंग ने घुमाया दिमाग, फिर ला सकती है अपनी सालों पुरानी यह टेक्नोलॉजी

iPhone 18 Pro को टक्कर देने के लिए सैमसंग ने घुमाया दिमाग, फिर ला सकती है अपनी सालों पुरानी यह टेक्नोलॉजी

ऐप्पल 2026 में आईफोन 18 प्रो मॉडल को लॉन्च करेगी. इसे टक्कर देने के लिए सैमसंग अपनी सालों पुरानी कैमरा टेक्नोलॉजी को फिर से ला सकती है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 17 Dec 2025 11:57 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

ऐप्पल अगले साल सितंबर में आईफोन 18 सीरीज लॉन्च करेगी. इस सीरीज के प्रो मॉडल्स में कई शानदार अपग्रेड मिलने की उम्मीद है. लंबे इंतजार के बाद ऐप्पल अपने प्रो मॉडल्स के कैमरा में वेरिएबल अपर्चर जोड़ सकती है. यह फीचर यूजर को कम या ज्यादा लाइट के हिसाब से लेंस एडजस्ट करने का ऑप्शन देगा. इसे टक्कर देने के लिए सैमसंग अपने सालों पुरानी फोन की कैमरा टेक्नोलॉजी को कॉपी कर सकती है.

तैयारी में जुट गई है सैमसंग

आईफोन 18 प्रो को टक्कर देने के लिए सैमसंग भी तैयारी में जुट गई है और वह अपने डिवाइसेस के लिए वेरिएबल अपर्चर की टेस्टिंग कर रही है. हालांकि, सैमसंग के लिए वेरिएबल अपर्चर वाले फोन उतारना नई बात नहीं है. कंपनी सालों पहले अपने Galaxy S9 स्मार्टफोन में यह प्रयोग कर चुकी है. Galaxy S9 डुअल अपर्चर वाला पहला फोन था, जो यूजर को लाइटिंग कंडीशन के आधार पर f/1.5 और f/2.4 के बीच स्विच करने का ऑप्शन देता था. सैमसंग ने कई सालों तक अपने मॉडल्स में यह फीचर दिया था, लेकिन Galaxy S20 के समय इसे बंद कर दिया. पहले कहा गया था कि Galaxy S26 Ultra में वेरिएबल अपर्चर लेंस जोड़ा जा सकता है, लेकिन अब कयास लगाए जा रहे हैं कि आईफोन 18 प्रो के कुछ महीने बाद लॉन्च होने वाले Galaxy S27 Ultra में यह फीचर आएगा.

ये कंपनियां भी दे रहीं वेरिएबल अपर्चर

सैमसंग जहां इस डुअल अपर्चर फीचर को बंद कर चुकी है, वहीं चाइनीज कंपनियों के मोबाइल में यह फीचर मिलता है.  Xiaomi 14 Ultra में ऑटोमैटिक वेरिएबल अपर्चर मिला था, 14 Ultra में इसे बंद कर दिया गया. वहीं Huawei के कई फोन में यह फीचर मिलता है. बता दें कि नए फीचर्स देने के मामले में ऐप्पल सबसे पीछे रहती है, लेकिन आईफोन में मिले फीचर्स को कॉपी करने में दूसरी कंपनियां पीछे नहीं रहतीं.

2026 में बुरा हाल होगा! इस रिपोर्ट ने उड़ा दी ऐप्पल, सैमसंग समेत सारी मोबाइल कंपनियों की नींद

इंडिया
दिल्ली NCR
विश्व
क्रिकेट
इंडिया
दिल्ली NCR
विश्व
क्रिकेट
