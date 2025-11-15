स्मार्टफोन बन जाएंगे पावरहाउस! यह कंपनी लाएगी 9,000mAh की बैटरी वाला फोन, जानें कब होगा लॉन्च

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







अगले साल लॉन्च होने वाले कई स्मार्टफोन में और दमदार बैटरी मिलने की उम्मीद लगाई जा रही है. एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, वीवो 8,000mAh और 9,000mAh की बैटरी के साथ फोन की टेस्टिंग कर रही है और इन्हें अगले साल बाजार में उतारा जा सकता है. बता दें कि धीरे-धीरे स्मार्टफोन कंपनियां बैटरी कैपेसिटी बढ़ा रही हैं. हाल ही में लॉन्च हुए वनप्लस 15 में 7,300mAh की बैटरी दी गई है, जबकि शाओमी 17 प्रो मैक्स में उससे भी बड़ा 7,500mAh वाला बैटरी पैक दिया गया है. अगले साल भी यह सिलसिला जारी रहने की पूरी उम्मीद है.

वीवो की धाकड़ तैयारी

वीवो के फ्लैगशिप Vivo X300 Pro मॉडल में कई मार्केट्स में 6,510mAh की बड़ी बैटरी मिलेगी. वीवो इस कैपेसिटी को और आगे लेकर जाना चाहती है. Vivo X300 सीरीज लॉन्च करने के बाद कंपनी अगले साल सीधा X500 सीरीज को लॉन्च करेगी. इस सीरीज में 7,000mAh से बड़ी बैटरी मिलने की उम्मीद की लगाई जा रही है. इसके अलावा कंपनी अगले साल लॉन्च होने वाले मिड रेंज स्मार्टफोन के लिए भी 8,000mAh और 9,000mAh की बैटरी की टेस्टिंग कर रही है.

बाकी कंपनियां भी रेस में

सिर्फ वीवो ही नहीं है, जो अपने स्मार्टफोन में बड़ा बैटरी पैक देने की तैयारी में है. बाकी कंपनियां भी इस रेस में शामिल होना चाह रही है. बैटरी कैपेसिटी को लेकर ज्यादा बात न करने वाली ऐप्पल भी अपने अपकमिंग प्रो मॉडल में अब तक की सबसे बड़ी बैटरी दे सकती है. हाल ही में रिपोर्ट आई थी कि अगले साल सितंबर में लॉन्च होने वाले आईफोन 18 प्रो मैक्स की मोटाई को थोड़ा ज्यादा रखेगी. इस बढ़े हुए स्पेस का इस्तेमाल वह बड़ी बैटरी देने के लिए करेगी. गौरतलब है कि स्मार्टफोन कंपनियां लगातार बेहतर डिस्प्ले टेक्नोलॉजी ला रही हैं, जिससे बैटरी की खपत बढ़ती है. इसको पूरा करने के लिए फोन में बड़ी बैटरी की जरूरत बढ़ गई है.

