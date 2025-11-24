Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







एआई के क्षेत्र में गूगल ने OpenAI का पसीना छुड़ा दिया है और एआई कंपनी आर्थिक मुश्किलों में फंस सकती है. OpenAI का मानना है कि हाल ही में लॉन्च हुए गूगल के Gemini 3 मॉडल के कारण उसे खराब समय का सामना करना पड़ सकता है. OpenAI के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने अपने कर्मचारियों को भेजे मेमो में कहा है कि गूगल हर क्षेत्र में शानदार काम कर रही है. गूगल के एआई के क्षेत्र में किए गए काम का असर उनकी कंपनी पर भी पड़ सकता है.

OpenAI को गूगल से मिल रही कड़ी टक्कर

ऑल्टमैन का मानना है कि एआई में गूगल की तरक्की इस फील्ड में बैंलेंस ऑफ पावर बदल सकती है. मेमो ने उन्होंने लिखा कि हमने दूसरे शानदार मॉडल्स का मुकाबला करने की क्षमता हासिल कर ली है और हमें फोकस रहने की जरूरत है. ऑल्टमैन ने कहा कि खास कर रिसर्च टीम को सुपरइंटेंलीजेंस हासिल करने के लिए फोकस रहने की जरूरत है. OpenAI सीईओ ने 18 नवंबर को गूगल के जेमिनी 3 मॉडल लॉन्च होने से पहले यह मेमो लिखा था. उन्होंने इसमें लिखा कि एआई के मामले में गूगल की एडवांसमेंट उनकी कंपनी के लिए चुनौती है, लेकिन OpenAI भी मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार है.

गूगल ने जेमिनी 3 को बताया सबसे इंटेलीजेंट मॉडल

गूगल ने पिछले हफ्ते Gemini 3 को लॉन्च करते हुए इसे कंपनी का अब तक का सबसे इंटेलीजेंट एआई मॉडल बताया था. गूगल का कहना है कि यह इंसानी दिमाग के बराबर गहराई में उतरकर इंफोर्मेशन को इंटरप्रेट कर सकता है. इसे सर्च समेत गूगल के सभी प्लेटफॉर्म पर रोलआउट किया जा रहा है. जेमिनी 3 मल्टीमॉडेलिटी सपोर्ट के साथ आया है. यानी यह सिस्टम एक ही वर्कफ्लो में टेक्स्ट, इमेज, वीडियो और कोड को हैंडल कर सकता है. गूगल का यह मॉडल सभी एआई बेंचमार्क पर खरा उतरा है. LMArena पर यह 1501 के Elo स्कोर के साथ नंबर 1 पर है. एकेडमिक रीजनिंग और रियल-वर्ल्ड सोल्विंग के टेस्ट में भी इसने शानदार परफॉर्म किया है.

