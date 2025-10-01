हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीटेलीकॉम के बाद अब इस मार्केट में होगी रिलायंस और भारती एंटरप्राइज की टक्कर, दिलचस्प होने जा रहा है मुकाबला

टेलीकॉम सेक्टर के बाद अब एक और मार्केट में रिलायंस और भारती एंटरप्राइज के बीच मुकाबला हो सकता है. दरअसल, दोनों ही कंपनियां कंज्यूमर गुड्स मार्केट में एंट्री करने जा रही हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 01 Oct 2025 10:29 AM (IST)
Preferred Sources

टेलीकॉम सेक्टर के बाद अब रिलायंस और भारती ग्रुप एक और मार्केट में मुकाबले की तैयारी कर रही हैं. अब होम अप्लायंसेस मार्केट में रिलायंस इंडस्ट्रीज और भारती एंटरप्राइजेज एक-दूसरी को पछाड़ती नजर आएंगी. अभी तक इस सेगमेंट में LG और सैमसंग का दबदबा है और अब दो भारतीय कंपनियां इसमें अपनी उपस्थिति मजबूत करेंगी. रिलायंस ने पिछले साल Wyzr ब्रांड लॉन्च किया था और अब वह केल्विनेटर ब्रांड को रिवाइव करने की सोच रही है. दूसरी तरफ भारती Haier India के अधिग्रहण पर विचार कर रही है.

रिलायंस ने बनाया यह प्लान

Wyzr के जरिए रिलायंस किफायती कीमत वाले होम अप्लायंस बेच रही है और अब वह केल्विनेटर को फिर से बाजार में लाकर मिडल-क्लास ग्राहकों को आकर्षित करना चाहती है. इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक, इसके लिए रिलायंस घरेलू निर्माताओं के संपर्क में है और अपनी फैसिलिटी लगाकर कीमत और गुणवत्ता अपने हाथ में रखना चाहती है. 

भारती एंटरप्राइज ने लिया दूसरा रास्ता

दूसरी तरफ भारती एंटरप्राइज दूसरे रास्ते से इस मार्केट में एंटर करना चाह रही है. यह कंपनी 720 मिलियन डॉलर चुकाकर Haier India में 48 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने के लिए बातचीत कर रही है. कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि वैल्यूशन को लेकर बातचीत में कुछ रुकावट आई है, लेकिन भारती एंटरप्राइज ने ऐसे संकेत दिए हैं कि वह इसे लेकर गंभीर है. 

तेजी से बढ़ रही है भारत की होम अप्लायंसेस मार्केट

भारत की कंज्यूमर गुड्स मार्केट दुनिया की सबसे तेजी मार्केट में से एक है. ऐसा अनुमान है कि 2029 तक इसका आकार बढ़कर 3 लाख करोड़ रुपये हो जाएगा. बढ़ती आय, शहरीकरण और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की बढ़ती पहुंच के कारण छोटे शहरों में भी कंज्यूमर गुड्स की मांग में तेजी से इजाफा देखने को मिल रहा है. ऐसे में इस मार्केट में रिलायंस और भारती एंटरप्राइज की एंट्री ग्राहकों के लिए फायदे का सौदा हो सकता है.

Published at : 01 Oct 2025 10:29 AM (IST)
Tags :
Reliance Industries Home Appliance TECH NEWS Bharti Enterprise
