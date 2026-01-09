हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीRedmi या OnePlus? 25 हजार रुपये में कौन सा फोन देगा पैसा वसूल फीचर्स, कंपैरिजन से समझें

Redmi या OnePlus? 25 हजार रुपये में कौन सा फोन देगा पैसा वसूल फीचर्स, कंपैरिजन से समझें

Redmi Note 15 5G Vs OnePlus Nord CE5 5G: 25,000 रुपये के अंदर स्मार्टफोन सेगमेंट इस समय सबसे ज्यादा मुकाबले वाला बन चुका है. हर ब्रांड इस रेंज में बेहतर फीचर्स देने की कोशिश कर रहा है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 09 Jan 2026 10:12 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Redmi Note 15 5G Vs OnePlus Nord CE5 5G: 25,000 रुपये के अंदर स्मार्टफोन सेगमेंट इस समय सबसे ज्यादा मुकाबले वाला बन चुका है. हर ब्रांड इस रेंज में बेहतर फीचर्स देने की कोशिश कर रहा है. इसी कड़ी में Redmi Note 15 5G ने हाल ही में एंट्री ली है जिसका सीधा मुकाबला पहले से मजबूत दावेदार OnePlus Nord CE 5 5G से होता है. आइए डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, कैमरा, बैटरी और सॉफ्टवेयर के आधार पर दोनों फोन्स की तुलना करते हैं.

डिस्प्ले

Redmi Note 15 में 6.77 इंच का FHD+ AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है. इसकी सबसे बड़ी खासियत 3,200 निट्स की पीक ब्राइटनेस है जिससे तेज धूप में भी स्क्रीन साफ नजर आती है. फोन में Corning Gorilla Glass 7i की प्रोटेक्शन दी गई है.

वहीं OnePlus Nord CE 5 में भी 6.77 इंच का Full HD+ AMOLED डिस्प्ले और 120Hz रिफ्रेश रेट मिलता है. इसकी पीक ब्राइटनेस 1,430 निट्स है और इसमें भी Gorilla Glass 7i प्रोटेक्शन दी गई है. रोजमर्रा के इस्तेमाल में दोनों की डिस्प्ले क्वालिटी लगभग समान है, हालांकि ज्यादा ब्राइटनेस की वजह से Redmi को थोड़ी सी बढ़त मिलती है.

परफॉर्मेंस

Redmi Note 15 में Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 प्रोसेसर दिया गया है जो सामान्य इस्तेमाल, सोशल मीडिया और हल्की गेमिंग के लिए ठीक-ठाक परफॉर्मेंस देता है. हालांकि हेवी गेमिंग या लंबे समय तक हाई लोड में इसकी सीमाएं नजर आ सकती हैं.

OnePlus Nord CE 5 में MediaTek Dimensity 8350 Apex चिपसेट मिलता है, जो इस सेगमेंट में कहीं ज्यादा पावरफुल माना जाता है. इसके साथ LPDDR5x RAM और UFS 3.1 स्टोरेज दी गई है जबकि Redmi में LPDDR4x RAM और UFS 2.2 स्टोरेज मिलती है. स्पीड और मल्टीटास्किंग के मामले में OnePlus साफ तौर पर आगे निकल जाता है.

कैमरा

Redmi Note 15 में 108MP का प्राइमरी कैमरा OIS के साथ दिया गया है, साथ में 8MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस मिलता है. सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 20MP का फ्रंट कैमरा है.

OnePlus Nord CE 5 में 50MP का Sony LYT-600 प्राइमरी सेंसर OIS के साथ आता है और 8MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा दिया गया है. फ्रंट में 16MP का सेल्फी कैमरा मौजूद है.

कागजों पर Redmi का कैमरा ज्यादा दमदार लगता है लेकिन कैमरा क्वालिटी सिर्फ मेगापिक्सल पर निर्भर नहीं करती. OnePlus की इमेज प्रोसेसिंग और कलर ट्यूनिंग अक्सर बेहतर रहती है, इसलिए असली फर्क रियल-वर्ल्ड यूज़ में ही साफ होता है.

बैटरी और चार्जिंग

OnePlus Nord CE 5 में 7,100mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो 80W SuperVOOC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है. यह लंबे बैकअप के साथ तेजी से चार्ज भी हो जाता है.

Redmi Note 15 में 5,520mAh की बैटरी मिलती है जिसके साथ 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है. बैटरी साइज और चार्जिंग स्पीड—दोनों मामलों में OnePlus की पकड़ ज्यादा मजबूत है.

सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस

OnePlus Nord CE 5 में लगभग क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मिलता है. इसमें कम बloatware है, कोई सिस्टम ऐड नहीं हैं और आगे चलकर OxygenOS 16 का अपडेट भी मिलने वाला है.

Redmi Note 15 में HyperOS दिया गया है, लेकिन इसमें UI के कई हिस्सों में ऐड्स देखने को मिलते हैं. साथ ही Android 16 अपडेट के लिए यूजर्स को थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है.

कीमत और अंतिम फैसला

Redmi Note 15 और OnePlus Nord CE 5—दोनों की कीमत ₹22,999 है (8GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट).

अगर आपको बेहतर परफॉर्मेंस, बड़ी बैटरी, तेज चार्जिंग और क्लीन सॉफ्टवेयर चाहिए, तो OnePlus Nord CE 5 ज्यादा संतुलित विकल्प साबित होता है. वहीं अगर आपकी प्राथमिकता हाई-मेगापिक्सल कैमरा, ब्राइट AMOLED डिस्प्ले और भरोसेमंद Snapdragon प्रोसेसर है तो Redmi Note 15 भी इस कीमत में एक अच्छा सौदा बन सकता है.

Published at : 09 Jan 2026 10:12 AM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI Redmi Note 15 Vs OnePlus Nord CE5
