घर में अकेली रहती हैं आप तो आज ही लगवाएं ये स्मार्ट गैजेट्स, बिना इजाजत कोई नहीं कर पाएगा एंटर

Smart home security gadgets: महिलाओं की सुरक्षा आजकल एक गंभीर चिंता का विषय बनता जा रहा है. आज के समय में महिलाएं अपने घर के अंदर भी सुरक्षित नहीं हैं. हाल ही में एक मामला सामने आया है जहां दिल्ली में एक IRS अधिकारी के घर में एक व्यक्ति ने घुसकर उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म और हत्या कर दी. उस समय पीड़िता के माता-पिता घर पर नहीं थे और वह घर पर बिल्कुल अकेली थी. यह व्यक्ति अच्छी तरह से उस घर में घुसने के रास्ते को पहचानता था क्योंकि वह वहां नौकर रह चुका था. ऐसे में यह काफी बड़ी चिंता का विषय है कि महिलाएं आजकल अपने घर के अंदर भी सुरक्षित नहीं हैं. ऐसे में महिलाएं अगर घर के अंदर काफी ज्यादा अकेली रहती हैं तो वह अपनी सुरक्षा के लिए कुछ स्मार्ट गैजेट्स और उपाय इस्तेमाल कर सकती हैं, आइए जानते हैं.

स्मार्ट डोर लॉक

महिला घर पर अकेली रहती है तो आप अपने घर में स्मार्ट डोर लॉक लगवा सकते हैं. यह सुरक्षा के लिए काफी अच्छा कदम है. इन लॉक को कोई बाहरी अनजान व्यक्ति नहीं खोल सकता. इन्हें खोलने के लिए पासवर्ड, फिंगरप्रिंट या मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करना होता है. इन स्मार्ट लॉक में ऑटो-लॉक फीचर भी होता है, जो दरवाजा बंद होते ही अपने आप लॉक हो जाता है. इससे आपकी सुरक्षा काफी बढ़ जाती है और अनजान लोगों का घर में घुसना काफी हद तक रुक जाता है.

CCTV कैमरा सिस्टम

घर की सुरक्षा बढ़ाने के लिए CCTV कैमरा सिस्टम बेहद जरूरी है. आप घर के मुख्य दरवाजे, बालकनी और अन्य जरूरी जगहों पर कैमरे लगवा सकते हैं. आजकल ऐसे कैमरे आते हैं जो मोबाइल से कनेक्ट होकर लाइव फीड दिखाते हैं. आप अपने उन कैमरों का एक्सेस अपने माता-पिता या अन्य खास लोगों को दे सकते हैं, जिससे आप अपने लोगों की निगरानी में रहेंगी. अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति घर के आसपास आता है, तो आपको तुरंत अलर्ट जाएगा.

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वीडियो डोर फोन और स्मार्ट बेल

वीडियो डोर फोन या स्मार्ट डोरबेल भी एक बेहतरीन सुरक्षा उपकरण है, जिससे जब कोई व्यक्ति दरवाजे पर आता है, तो आप उसे स्क्रीन या मोबाइल पर देख सकती हैं और बात करके उसके आने का कारण भी पूछ सकती हैं. इससे आप अगर उसे पहचानती हैं या सुरक्षित समझती हैं तभी अंदर आने दे सकती हैं. यह खासकर अकेले रहने वाली महिलाओं के लिए बहुत उपयोगी और सुरक्षित विकल्प है.

स्मार्ट अलार्म सिस्टम

स्मार्ट होम सिस्टम में जैसे ही कोई व्यक्ति आपके घर में घुसने की कोशिश करता है तो सायरन बजने लगता है और आपको अलर्ट मिल जाता है. इस सिस्टम में इलेक्ट्रिक फेंसिंग और डिजिटल कैमरा मॉनिटरिंग दोनों साथ काम करते हैं. इलेक्ट्रिक फेंसिंग को छूने पर सायरन बजता है और डिजिटल मॉनिटरिंग कैमरे से डिटेक्ट करके अलर्ट देता है.

ये कुछ स्मार्ट गैजेट्स हैं जिनका आप सुरक्षा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इससे भी जरूरी है सूझबूझ. महिलाए अनजान व्यक्तियों के साथ कैसे बात करें या उनसे दूरी कैसे बनाकर रखें.

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