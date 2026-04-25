क्या जानबूझकर जल्दी खराब किए जाते हैं स्मार्टफोन? EU की जांच में हो गया हैरान करने वाला खुलासा

इस पूरे खेल में बैटरी सबसे अहम भूमिका निभाती है. समय के साथ हर बैटरी की क्षमता कम होती है लेकिन कई बार इसका असर जरूरत से ज्यादा तेजी से दिखने लगता है. साल 2017 में Apple से जुड़ा एक मामला सामने आया था जिसमें कंपनी ने पुराने iPhone मॉडल्स की परफॉर्मेंस धीमी करने की बात स्वीकार की थी. उस समय इसे बैटरी की सुरक्षा से जोड़ा गया लेकिन इससे यह साफ हो गया कि बैटरी की स्थिति सीधे फोन के अनुभव को प्रभावित करती है.