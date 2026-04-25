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क्या जानबूझकर जल्दी खराब किए जाते हैं स्मार्टफोन? EU की जांच में हो गया हैरान करने वाला खुलासा
Smartphone: एक अवधारणा है जिसे प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस कहा जाता है. इसका मतलब यह है कि प्रोडक्ट को इस तरह डिजाइन किया जाए कि वह समय के साथ कम उपयोगी होता जाए
स्मार्टफोन खरीदते वक्त अक्सर ऐसा लगता है कि यह लंबे समय तक बेहतरीन प्रदर्शन देगा लेकिन कुछ ही महीनों या सालों बाद उसकी रफ्तार धीमी पड़ने लगती है. बैटरी जल्दी खत्म होने लगती है ऐप्स पहले जितने स्मूद नहीं चलते और कुल मिलाकर अनुभव फीका पड़ जाता है. फोन पूरी तरह खराब नहीं होता लेकिन इतना असुविधाजनक जरूर हो जाता है कि नया डिवाइस लेने का मन बनाने लगता है. अब तक इसे सामान्य माना जाता था लेकिन European Union के नीति-निर्माताओं को इसमें कुछ अलग ही कहानी नजर आ रही है.
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Published at : 25 Apr 2026 11:33 AM (IST)
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भावेष पाण्डेय
Opinion