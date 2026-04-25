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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीक्या जानबूझकर जल्दी खराब किए जाते हैं स्मार्टफोन? EU की जांच में हो गया हैरान करने वाला खुलासा

क्या जानबूझकर जल्दी खराब किए जाते हैं स्मार्टफोन? EU की जांच में हो गया हैरान करने वाला खुलासा

Smartphone: एक अवधारणा है जिसे प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस कहा जाता है. इसका मतलब यह है कि प्रोडक्ट को इस तरह डिजाइन किया जाए कि वह समय के साथ कम उपयोगी होता जाए

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 25 Apr 2026 11:33 AM (IST)
Smartphone: एक अवधारणा है जिसे प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस कहा जाता है. इसका मतलब यह है कि प्रोडक्ट को इस तरह डिजाइन किया जाए कि वह समय के साथ कम उपयोगी होता जाए

स्मार्टफोन खरीदते वक्त अक्सर ऐसा लगता है कि यह लंबे समय तक बेहतरीन प्रदर्शन देगा लेकिन कुछ ही महीनों या सालों बाद उसकी रफ्तार धीमी पड़ने लगती है. बैटरी जल्दी खत्म होने लगती है ऐप्स पहले जितने स्मूद नहीं चलते और कुल मिलाकर अनुभव फीका पड़ जाता है. फोन पूरी तरह खराब नहीं होता लेकिन इतना असुविधाजनक जरूर हो जाता है कि नया डिवाइस लेने का मन बनाने लगता है. अब तक इसे सामान्य माना जाता था लेकिन European Union के नीति-निर्माताओं को इसमें कुछ अलग ही कहानी नजर आ रही है.

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दरअसल, एक अवधारणा है जिसे प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस कहा जाता है. इसका मतलब यह है कि प्रोडक्ट को इस तरह डिजाइन किया जाए कि वह समय के साथ कम उपयोगी होता जाए. स्मार्टफोन के मामले में यह धीरे-धीरे दिखता है बैटरी की क्षमता घटती है, सॉफ्टवेयर अपडेट बंद हो जाते हैं और रिपेयर के विकल्प सीमित हो जाते हैं. नतीजा यह होता है कि यूजर के सामने नया फोन लेने के अलावा ज्यादा विकल्प नहीं बचता.
दरअसल, एक अवधारणा है जिसे प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस कहा जाता है. इसका मतलब यह है कि प्रोडक्ट को इस तरह डिजाइन किया जाए कि वह समय के साथ कम उपयोगी होता जाए. स्मार्टफोन के मामले में यह धीरे-धीरे दिखता है बैटरी की क्षमता घटती है, सॉफ्टवेयर अपडेट बंद हो जाते हैं और रिपेयर के विकल्प सीमित हो जाते हैं. नतीजा यह होता है कि यूजर के सामने नया फोन लेने के अलावा ज्यादा विकल्प नहीं बचता.
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इस पूरे खेल में बैटरी सबसे अहम भूमिका निभाती है. समय के साथ हर बैटरी की क्षमता कम होती है लेकिन कई बार इसका असर जरूरत से ज्यादा तेजी से दिखने लगता है. साल 2017 में Apple से जुड़ा एक मामला सामने आया था जिसमें कंपनी ने पुराने iPhone मॉडल्स की परफॉर्मेंस धीमी करने की बात स्वीकार की थी. उस समय इसे बैटरी की सुरक्षा से जोड़ा गया लेकिन इससे यह साफ हो गया कि बैटरी की स्थिति सीधे फोन के अनुभव को प्रभावित करती है.
इस पूरे खेल में बैटरी सबसे अहम भूमिका निभाती है. समय के साथ हर बैटरी की क्षमता कम होती है लेकिन कई बार इसका असर जरूरत से ज्यादा तेजी से दिखने लगता है. साल 2017 में Apple से जुड़ा एक मामला सामने आया था जिसमें कंपनी ने पुराने iPhone मॉडल्स की परफॉर्मेंस धीमी करने की बात स्वीकार की थी. उस समय इसे बैटरी की सुरक्षा से जोड़ा गया लेकिन इससे यह साफ हो गया कि बैटरी की स्थिति सीधे फोन के अनुभव को प्रभावित करती है.
Published at : 25 Apr 2026 11:33 AM (IST)
Tags :
Smartphone TECH NEWS HINDI Europeon Union

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