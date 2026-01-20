रियलमी मचाने जा रही है तहलका, चार्जर रखकर भूल ही जाएंगे, इतनी चलेगी इस फोन की बैटरी
रियलमी ने एक ऐसे फोन की झलक दिखाई है, जिसमें 10,001mAh का बैटरी पैक मिलेगा. दावा है कि एक बार चार्ज करने पर यह फोन हफ्ते भर चल सकता है. दूसरी कंपनियां भी ऐसे फोन लाने की तैयारी कर रही हैं.
इस साल स्मार्टफोन कंपनियां ऐसे फोन लाने की तैयारी कर रही हैं, जिसके बाद आपको पावर बैंक की जरूरत नहीं पड़ेगी. अब एक रिपोर्ट में बताया गया है कि चाइनीज कंपनी रिलयमी 10,001mAh के बैटरी पैक वाले फोन को लॉन्च करेगी. कंपनी का दावा है कि यह एक बार चार्ज करने पर यह फोन हफ्ते भर चल सकता है. बता दें कि पिछले साल ही कंपनी ने 10,000mAh की बैटरी वाले फोन का कॉन्सेप्ट दिखाया था और अब उसने इस बैटरी पैक को मास प्रोडक्शन शुरू कर दिया है.
इस फोन में मिलेगी धांसू बैटरी
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, रियलमी अपने P4 Power फोन में 10,001mAh टाइटन बैटरी दे सकती है. कंपनी ने अभी फोन के स्पेसिफिकेशंस नहीं बताए हैं, लेकिन यह साफ है कि इसे लंबी बैटरी लाइफ के लिए डिजाइन किया गया है. रियलमी का दावा है कि इस फोन में एडवांस सेफ्टी फीचर्स और स्मार्ट टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी, जिससे इसकी परफॉर्मेंस शानदार बनी रहेगी. यह बैटरी टफ कंडीशन में भी सही तरीके से काम करती रहेगी. कंपनी के प्रोडक्ट मार्केटिंग के हेड ने एक फोटो शेयर की है, जिसके मुताबिक, बैलेंस्ड मोड में यह फोन एक बार चार्ज करने के बाद कई दिनों तक चल सकता है.
HONOR भी ला चुकी है जंबो बैटरी वाला फोन
10,000mAh से ज्यादा की कैपेसिटी का बैटरी पैक देने वाली रियलमी पहली कंपनी नहीं होगी. 2025 के जाते-जाते Honor ने 10,000mAh की बैटरी वाला फोन HONOR Power 2 लॉन्च कर दिया था, जिसमें 10,080mAh की बैटरी, मीडियाटेक डायमेंसिटी 8500 चिपसेट और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है. बाकी कंपनियों की बात करें तो शाओमी भी 10,000mAH से बड़ी बैटरी वाले फोन पर काम कर रही है. इसे अगले कुछ दिनों में लॉन्च किया जा सकता है. इसी साल वनप्लस और ओप्पो की तरफ से भी 10,000mAh की बैटरी वाले फोन देखने को मिल सकते हैं.
