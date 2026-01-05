अब फ्लाइट में यूज नहीं कर सकेंगे पावर बैंक, सरकार ने लगा दी रोक, जानें कारण

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







अगर आप हवाई यात्रा करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. सरकार ने फ्लाइट में पावर बैंक के यूज पर रोक लगा दी है. डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने कहा है कि अब फ्लाइट के दौरान मोबाइल या दूसरे गैजेट को चार्ज करने के लिए पावर बैंक का यूज नहीं किया जा सकेगा. बता दें कि दुनियाभर में फ्लाइट के दौरान पावर बैंक के ओवरहीट होने और आगजनी जैसी कई घटनाएं सामने आने के बाद यह फैसला किया गया है.

सेफ्टी चेक होंगे मजबूत

DGCA ने अपनी एडवायजरी में सभी एयरलाइंस से सेफ्टी चेक मजबूत करने को कहा है. साथ ही उन्हें अपने क्रू को ट्रेनिंग देने का भी आदेश दिया गया है ताकि वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के ओवरहीट होने और उनसे धुआं निकलने जैसे वार्निंग साइन को पहचान सकें. यात्रियों को फ्लाइट के दौरान अनाउंसमेंट कर नए सुरक्षा नियमों की जानकारी दी जाएगी. इसके अलावा एयरपोर्ट्स ऑपरेटर्स को भी कहा गया है कि वो यात्रियों के इन नियमों के बारे में बताने के लिए काउंटर, सिक्योरिटी चेकप्वाइंट और बोर्डिंग गेट्स पर सेफ्टी मैसेज और वीडियोज दिखाएं.

कई घटनाएं आ चुकी हैं सामने

पावर बैंक के कारण फ्लाइट में आगजनी की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं. बीते अक्टूबर में दिल्ली से दिमापुर जाने वाले एक विमान में सवार यात्री के पावर बैंक में आग लग गई थी. राहत की बात यह रही कि इससे किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ. इसी तरह साउथ कोरिया में एयर बुसान के एक प्लेन में आग लग गई थी. जांच में पता चला कि यह आग पावर बैंक के कारण लगी थी. इसे देखते हुए कई एयरलाइंस ने अपने स्तर पर भी कार्रवाई करते हुए फ्लाइट के दौरान पावर बैंक के यूज पर रोक लगा दी थी. अब भारत सरकार ने भी कदम उठाते हुए फ्लाइट में पावर बैंक के यूज पर प्रतिबंध लगा दिया है.

