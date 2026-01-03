अजीब मुश्किल में यूजर्स! फ्लाइट में फूल रही है आईफोन की बैटरी, लैंड होते ही हो जाती है ठीक

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







आईफोन यूजर्स को इन दिनों बैटरी को लेकर अजीब मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, एक आईफोन यूजर ने बताया कि हवाई यात्रा के दौरान प्लेन में उसके आईफोन 16 प्रो मैक्स की बैटरी फूल गई और इस कारण बैक पैनल बीच से डिटैच हो गया. जैसे ही यूजर की फ्लाइट लैंड हुई, यह वापस अपने असली आकार में चली गई. एक और यूजर ने भी अपने आईफोन 15 के साथ ऐसी दिक्कत आने की बात कही है. आइए पूरा मामला विस्तार से जानते हैं.

प्लेन के जमीन पर उतरते ही नॉर्मल हो जाती है बैटरी

फोनएरिना की एक रिपोर्ट के मुताबिक, आईफोन 16 प्रो मैक्स यूज करने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि फ्लाइट के दौरान उसके आईफोन की बैटरी फूल गई, जिससे फोन का बैक पैनल बीच से उखड़ गया. इसी तरह एक आईफोन 15 यूजर ने भी अपना ऐसा ही एक्सपीरियंस शेयर किया. आईफोन 15 यूजर्स का कहना है कि उसके साथ दो बार ऐसा हो चुका है और दोनों ही बार प्लेन के जमीन पर उतरने के बाद बैटरी वापस नॉर्मल हो गई.

क्यों हो रहा है ऐसा?

इन घटनाओं के पीछे का कारण बताते हुए कई लोगों का कहना है कि आईफोन बैटरी में गैस होती है, जो साधारण दबाव पर सही काम करती है और बैटरी फूलती नहीं है. लेकिन अगर कोई पुराने विमान में सफर करता है, जिसमें केबिन प्रैशर उचित स्तर पर मैंटेन न किया हो तो गैस के कारण बैटरी फूल जाती है और जैसे ही प्लेन जमीन पर उतरने पर प्रैशर ठीक होता है, यह वापस अपने असली आकार में चली जाती है. हालांकि, आईफोन 15 यूजर का कहना है कि बैटरी बदलने के बाद उसके साथ दोबारा ऐसा नहीं हुआ.

ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए?

अगर हवाई सफर के दौरान आपके आईफोन की बैटरी में कोई गड़बड़ नजर आए तो तुरंत केबिन क्रू को इसकी सूचना दें. बैटरी फूलने से आग लग सकती है और हवाई यात्रा के दौरान ऐसी घटना घातक हो सकती है. इसके अलावा प्रभावित डिवाइस की फोटो लेना न भूलें. इससे ऐप्पल सर्विस सेंटर से बैटरी रिप्लेसमेंट करवाना आसान हो जाएगा.

