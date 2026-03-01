अमेरिका और इजरायल के हमले में खामेनेई की मौत, शहबाज शरीफ का आया पहला रिएक्शन, कहा- पाकिस्तान...

इजरायल और अमेरिका के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत हो गई है, जिसके बाद अमेरिका-इजरायल के खिलाफ दुनिया भर में प्रदर्शन हो रहे हैं. पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बवाल देखने को मिला है, जहां प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका के वाणिज्यिक दूतावास में घुसने की कोशिश भी की. इस बीच प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खामेनेई की मौत पर दुख जताया है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सरकार ईरान की जनता के दुख और शोक की घड़ी में उनके साथ है. शहबाज ने खामेनेई की मौत को शहादत बताया है.

खामनेई की मौत पर शहबाज शरीफ ने जताया शोक

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने कहा, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई की शहादत पर हम शोक जताते हैं. आगे कहा कि इस दुख की घड़ी में पाकिस्तान की सरकार ईरान की जनता के साथ है. शरीफ ने इंटरनेशनल लॉ के उल्लंघन को लेकर भी चिंता जताते हुए कहा कि सरकार प्रमुखों या राष्ट्राध्यक्षों को टारगेट नहीं बनाया जाना चाहिए.

शरीफ ने एक्स पर किया पोस्ट

उन्होने अपने पोस्ट में लिखा, 'पाकिस्तान सरकार और ईरान की जनता, ईरान के लोगों के दुख और शोक की इस घड़ी में उनके साथ हैं और आदरणीय आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई की शहादत पर हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं. पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघन पर भी चिंता व्यक्त करता है। यह एक सदियों पुरानी परंपरा है कि राष्ट्राध्यक्षों/सरकार प्रमुखों को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए. हम दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं. अल्लाह ईरानी जनता को इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति और धैर्य प्रदान करे.'

The Government and the people of Pakistan join the people of Iran in their hour of grief and sorrow and extend the most sincere condolences on the martyrdom of His Eminence Ayatollah Seyyed Ali

Khamenei.



Pakistan also expresses concern over violation of the norms of… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) March 1, 2026

खामनेई की मौत के बाद विरोध प्रदर्शन

यूएस और इजरायल के अटैक में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई. खामनेई की मौत के बाद ईरान समेत दुनिया भर में शिया समुदाय के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं. पाकिस्तान में भी अलग-अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं. जिनको रोकने के लिए पुलिस और सेना को गोलीबारी भी करनी पड़ी. इसमें 19 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है.