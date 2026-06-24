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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीफोन चार्ज हो रहा है या नहीं? चार्जर से बार-बार डिस्कनेक्ट होने के पीछे हैं ये कारण

फोन चार्ज हो रहा है या नहीं? चार्जर से बार-बार डिस्कनेक्ट होने के पीछे हैं ये कारण

Phone Charging Issue: कई बार चार्जिंग पर लगा फोन बार-बार चार्जर से डिस्कनेक्ट होने लगता है. इससे चार्जिंग का समय लंबा खिंच जाता है और बैटरी पर भी इसका बुरा असर पड़ता है.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 24 Jun 2026 10:10 AM (IST)
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  • पुरानी या क्षतिग्रस्त बैटरी चार्जिंग में बाधा डाल सकती है।

Phone Charging Issue: कई बार ऐसा होता है, जब हम फोन चार्जिंग पर डालते हैं तो चार्जर से कनेक्टेड दिखाता है और अगले ही पल डिस्कनेक्ट हो जाता है. अगर आप जल्दी में हैं और चार्जर डिस्कनेक्ट होने का अलर्ट नहीं देख पाए तो आपको फोन चार्ज किए बिना ही बाहर जाना पड़ता है. अगर आपका फोन बार-बार चार्जर से डिस्कनेक्ट हो रहा है तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं. आज हम उन कारणों और उन्हें फिक्स करने के तरीकों के बारे में बताने जा रहे हैं. 

क्यों बार-बार चार्जर से डिस्कनेक्ट हो जाता है फोन?

खराब चार्जिंग केबल- चार्जिंग केबल में खराबी इसका सबसे बड़ा कारण हो सकती है. लंबे समय तक यूज के कारण मुड़ने वाली जगहों से केबल में कट पड़ जाता है, जो चार्जिंग पर असर डाल सकता है. इसलिए केबल को ध्यान से देखें. अगर इस पर कट लगा है या यह मुड़ने से टूट गई है तो इसे रिप्लेस कर अच्छी क्वालिटी वाली केबल खरीद लें.

चार्जिंग पोर्ट में कचरा- जब तक चार्जिंग केबल और फोन के पोर्ट के बीच अच्छे से कॉन्टैक्ट नहीं बनता, फोन बार-बार डिस्कनेक्ट होता रहेगा. इसकी वजह यह होती है कि चार्जिंग पोर्ट में डस्ट, लिंट या दूसरा कोई कचरा जम हो जाता है. इस कचरे को साफ कर मुसीबत से बचा जा सकता है. अगर पोर्ट में कोई फिजिकल डैमेज हुआ है तो भी चार्जिंग पर असर पड़ता है.

चार्जर कंपेटिबिलिटी इश्यू- अगर आप खराब क्वालिटी वाला या नॉन-कंपेटिबल चार्जर यूज कर रहे हैं तो यह भी मुश्किलें बढ़ा सकता है. खराब क्वालिटी वाले चार्जर फोन को पर्याप्त पावर सप्लाई नहीं कर पाते, जिसके चलते चार्जिंग स्लो हो जाती है. इसलिए हमेशा अच्छी क्वालिटी वाला और कंपेटिबल चार्जर यूज करने की सलाह दी जाती है.

सॉफ्टवेयर में गड़बड़- फोन का बार-बार चार्जर से डिस्कनेक्ट होना हमेशा हार्डवेयर के कारण ही नहीं होता है. कई बार सॉफ्टवेयर में आई गड़बड़ या किसी बैकग्राउंड प्रोग्राम के कारण भी चार्जिंग बाधित होती है. इससे बचने के लिए फोन के सॉफ्टवेयर और दूसरी ऐप्स को अपडेटेड रखें. इसके अलावा फोन को रीबूट कर भी चार्जिंग में आ रही दिक्कत को दूर कर सकते हैं.

बैटरी में दिक्कत- यूज के साथ-साथ बैटरी पुरानी होती जाती है और यह चार्ज को लंबे समय तक होल्ड नहीं कर पाती. कई बार पुरानी बैटरी भी चार्जिंग में बाधा डाल सकती है. अगर आपके फोन की बैटरी ज्यादा पुरानी है या इसमें स्वेलिंग जैसी कोई दिक्कत आ गई है तो इसे रिप्लेस करना सही ऑप्शन रहेगा.

ये भी पढ़ें- iPhone 18 Pro का बदल जाएगा लुक? कैमरा सेटअप को धांसू बनाने के लिए ऐप्पल करेगी यह काम

About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 24 Jun 2026 10:11 AM (IST)
Tags :
Tips And Tricks Phone Charging TECH NEWS
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