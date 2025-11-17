चाइनीज ब्रांड्स की बढ़ जाएगी टेंशन, भारत में मोबाइल, स्मार्टवॉच और टैब्स लेकर आ रही यह नई कंपनी
भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में एक नई कंपनी की एंट्री हो रही है. अगले साल की शुरुआत में फिलिप्स भारत में नए मोबाइल, स्मार्टवॉच और टैब्स आदि लॉन्च करेगी.
भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में एक नई कंपनी की एंट्री होने जा रही है. इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस बनाने वाली कंपनी फिलिप्स भी अब भारत में स्मार्टफोन, टैबलेट और लैपटॉप लॉन्च करेगी. इससे बाजार में पहले से मौजूद चाइनीज ब्रांड्स की मुश्किलें बढ़ गई हैं और अब उन्हें ज्यादा कंपीटिशन का सामना करना पडे़गा. रिपोर्ट्स के अनुसार, अगले साल की शुरुआत में भारत में फिलिप्स ब्रांड की स्मार्टवॉच के साथ स्मार्टफोन, लैपटॉप और टैबलेट लॉन्च हो सकती हैं.
भारतीय कंपनी ने खरीदे राइट्स
यह बता देना जरूरी है कि फिलिप्स खुद इन प्रोडक्ट्स को नहीं बना रही है. एक भारतीय कंपनी जेनोटेल ने फिलिप्स का नाम यूज करने के राइट्स खरीदे हैं. फिलिप्स के लिए भी यह नए रास्ता खोलेगा और पहले से इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस बेच रही कंपनी के नाम को ज्यादा ग्राहकों के बीच लेकर जाएगा.
पहले प्रोडक्ट की जानकारी आई सामने
पिछले कुछ दिनों से फिलिप्स के प्रोडक्ट्स की झलक दिखाई जा रही है. इसे पता चलता है कि कंपनी जल्द ही भारत में नए प्रोडक्ट्स उतारने वाली है. अब कंपनी के पहले प्रोडक्ट की जानकारी भी सामने आ गई है. कंपनी अगले साल की शुरुआत में Philips Pad Air टैबलेट को लॉन्च कर सकती है. बजट रेंज वाले इस टैबलेट में Unisoc T606 प्रोसेसर लगा होगा, जिसे 4GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ पेयर किया जाएगा. इसमें 90Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट वाला 2K रेजॉल्यूशन डिस्प्ले और 7,000mAh की बैटरी दी जाएगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस टैबलेट के साथ एक बजट स्मार्टफोन भी लॉन्च किया जा सकता है, जिसके स्पेसिफिकेशन से जुड़ी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है.
भारतीय बाजार में पहले से कड़ा है मुकाबला
भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में चाइनीज ब्रांड्स का दबदबा है और मुकाबला पहले से ही बेहद कड़ा है. शाओमी, ओप्पो, वीवो, वनप्लस जैसी कंपनियां नियमित तौर पर नए स्मार्टफोन और टैब्स लाती रहती हैं. पिछले कुछ समय से प्रीमियम स्मार्टफोन की भी मांग बढ़ी है और इस सेगमेंट में ऐप्पल और सैमसंग के पास सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है.
ये भी पढ़ें-
Google Pixel 9 की कीमत में भारी कटौती, यहां मिल रहा 25000 रुपये सस्ता, खरीदने का शानदार मौका
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL