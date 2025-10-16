Perplexity CEO की आईफोन यूजर्स को चेतावनी, कहा- भूलकर भी न कर लें यह काम

AI स्टार्टअप Perplexity के सीईओ अरविंद श्रीनिवास ने आईफोन यूजर्स के लिए वॉर्निंग जारी की है. उन्होंने आईफोन यूजर्स से ऐप्पल ऐप स्टोर पर लिस्टेड कॉमेट ऐप को डाउनलोड न करने की अपील की है. उन्होंने कहा कि अभी ऐप स्टोर पर लिस्टेड ऐप फेक और स्पैम है और यह किसी भी तरह से Perplexity से नहीं जुड़ी हुई है. बता दें कि कंपनी ने कुछ ही दिन पहले कॉमेट ब्राउजर को लॉन्च किया था. हालांकि, अभी तक यह आईफोन यूजर्स के लिए रोल आउट नहीं हुआ है.

श्रीनिवास ने कही यह बात

श्रीनिवास ने कहा कि अभी तक कॉमेट को iOS के लिए रिलीज नहीं किया गया है. अभी ऐप स्टोर पर लिस्टेड यह ऐप फेक और स्पैम है. जब iOS के लिए कॉमेट रिलीज होगी तो कंपनी की तरफ से इसकी जानकारी दे दी जाएगी. बता दें कि परप्लेक्सिटी सीईओ की यह वॉर्निंग ऐसे समय में आई है, जब एंड्रॉयड पर इस ऐप को खूब डाउनलोड किया जा रहा है और आईफोन के लिए भी इसकी डिमांड बढ़ गई है. परप्लेक्सिटी कॉमेट ब्राउजर को आईफोन पर सफारी ब्राउजर का पहला असली कंपीटिटर तक करार दिया जा रहा है.

सबसे लिए फ्री है कॉमेट ब्राउजर

परप्लेक्सिटी का AI पावर्ड कॉमेट ब्राउजर कुछ ही दिन पहले लॉन्च किया गया और लॉन्चिंग के तुरंत बाद इसे सभी यूजर्स के लिए फ्री कर दिया गया. क्रोमियम फ्रेमवर्क पर बना यह ब्राउजर गूगल ब्राउजर को कड़ी टक्कर दे रहा है. यह पॉपुलर एक्सटेंशन और बुकमार्क्स को तो सपोर्ट करता ही है, साथ ही इसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ाने और रिसर्च को आसान करने के लिए कई इंटेलीजेंट टूल्स मिलते हैं. कई लंबे कंटेट की समरी तैयार करने, वर्कफ्लो मैनेज करने और टास्क को ऑटोमैट करने में सक्षम है. पहले इसका पेड वर्जन लॉन्च किया गया था, लेकिन अब सारे प्रीमियम फीचर्स फ्री कर दिए गए हैं.

