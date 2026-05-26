हैकर्स के लिए सबसे आसान होता है इन Password को तोड़ना, ऐसे बनाएं अपने डिवाइस और डेटा को स्ट्रॉग

Password Security Tips : आज के डिजिटल दौर में हमारा लगभग हर काम ऑनलाइन हो गया है. बैंकिंग से लेकर सोशल मीडिया, ईमेल, शॉपिंग और ऑफिस का काम तक अब इंटरनेट के जरिए होता है. ऐसे में पासवर्ड ही हमारा सबसे बड़ा स्फटी फीचर बन गया है, लेकिन कई लोग आज भी आसान पासवर्ड जैसे 123456, password, abc123 या अपनी जन्मतिथि का इस्तेमाल करते हैं. यही छोटी गलती हैकर्स के लिए सबसे बड़ा मौका बन जाती है.

साइबर एक्सपर्ट्स का मानना है कि कमजोर पासवर्ड कुछ सेकेंड में ही क्रैक किए जा सकते हैं. अगर एक बार हैकर आपके किसी एक अकाउंट तक पहुंच गया, तो वह आपके बैंक अकाउंट, ईमेल, सोशल मीडिया और पर्सनल डेटा तक भी पहुंच सकता है. कई बार लोग एक ही पासवर्ड को कई अकाउंट्स में इस्तेमाल करते हैं, जिससे खतरा और बढ़ जाता है. ऐसे में जरूरी है कि आप मजबूत पासवर्ड बनाएं और अपनी डिजिटल सुरक्षा को गंभीरता से लें. तो आइए जानते हैं कि हैकर्स के लिए किन पासवर्ड को तोड़ना सबसे आसान होता है और अपने डिवाइस और डेटा को स्ट्रॉग कैसे बनाएं.

हैकर्स के लिए किन पासवर्ड को तोड़ना सबसे आसान होता है?

1. हैकर्स सबसे पहले उन्हीं पासवर्ड्स को ट्राई करते हैं जो लोग सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं. जैसे 123456, password, abc123, qwerty, 000000. ऐसे पासवर्ड कुछ सेकेंड में क्रैक हो जाते हैं. कई लोग अपने नाम, मोबाइल नंबर, जन्मतिथि या बच्चे के नाम को भी पासवर्ड बना लेते हैं. सोशल मीडिया पर मौजूद जानकारी से हैकर इन्हें आसानी से गेस कर लेते हैं.

2. बहुत से लोग Gmail, Facebook, Instagram और बैंकिंग ऐप में एक ही पासवर्ड इस्तेमाल करते हैं. यह आदत बेहद खतरनाक साबित हो सकती है. अगर किसी एक वेबसाइट का डेटा लीक हो जाए और आपका पासवर्ड हैकर के हाथ लग जाए, तो वह उसी पासवर्ड से आपके बाकी अकाउंट भी खोलने की कोशिश करेगा, इसे Credential Stuffing कहा जाता है. इसलिए हर अकाउंट के लिए अलग पासवर्ड रखना बेहद जरूरी है.

3. कम अक्षरों वाले पासवर्ड को हैक करना आसान होता है. साइबर एक्सपर्ट्स के अनुसार पासवर्ड कम से कम 12 से 16 अक्षरों का होना चाहिए.सिर्फ छोटे शब्द रखने की जगह इनमें अलग-अलग चीजों का इस्तेमाल करें, जैसे बड़े अक्षर (A,B,C), छोटे अक्षर (a,b,c), नंबर (1,2,3), स्पेशल कैरेक्टर (@,#,$,&).

4.कई लोग सीधे शब्द जैसे finance, welcome या india पासवर्ड बना लेते हैं. हैकर्स के पास ऐसे लाखों शब्दों की लिस्ट होती है, जिन्हें ऑटोमैटिक टूल्स से ट्राई करते हैं. इसे Dictionary Attack कहा जाता है. इसलिए आसान शब्दों का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए.

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अपने डिवाइस और डेटा को स्ट्रॉग कैसे बनाएं?

1. अब सिर्फ पासवर्ड पर रखना सुरक्षित नहीं माना जाता है. इसलिए जहां भी पॉसिबल हो, Two-Factor Authentication (2FA) ऑन करें.इसमें पासवर्ड डालने के बाद आपके मोबाइल पर OTP या कोड आता है. अगर किसी हैकर को आपका पासवर्ड मिल भी जाए, तब भी बिना OTP के वह अकाउंट में लॉगिन नहीं कर पाएगा. आज Gmail, Facebook, Instagram, WhatsApp और बैंकिंग ऐप्स में यह सुविधा मौजूद है.

2. अलग-अलग अकाउंट्स के लिए अलग पासवर्ड याद रखना मुश्किल हो सकता है. ऐसे में Password Manager काफी मददगार साबित होता है. यह आपके सभी पासवर्ड सुरक्षित तरीके से स्टोर करता है और मजबूत पासवर्ड भी खुद बना देता है.

3.अगर आपको लगता है कि आपका अकाउंट कभी हैक हुआ है या किसी वेबसाइट का डेटा लीक हुआ है, तो तुरंत पासवर्ड बदल दें. साथ ही पुराने और कमजोर पासवर्ड को समय-समय पर अपडेट करते रहना बेहतर माना जाता है.

4. पासवर्ड कम से कम 12-16 अक्षरों का रखें और हर अकाउंट के लिए अलग Password बनाएं.

5. इसके अलावा नाम, जन्मतिथि या मोबाइल नंबर इस्तेमाल न करें.

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