हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीPassword Security Tips : हैकर्स के लिए सबसे आसान होता है इन Password को तोड़ना, ऐसे बनाएं अपने डिवाइस और डेटा को स्ट्रॉग

Password Security Tips : हैकर्स के लिए सबसे आसान होता है इन Password को तोड़ना, ऐसे बनाएं अपने डिवाइस और डेटा को स्ट्रॉग

Password Security Tips :ऐसे में पासवर्ड ही हमारा सबसे बड़ा स्फटी फीचर बन गया है, लेकिन कई लोग आज भी आसान पासवर्ड जैसे 123456, password, abc123 या अपनी जन्मतिथि का इस्तेमाल करते हैं.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 26 May 2026 10:59 AM (IST)
Preferred Sources

Password Security Tips : आज के डिजिटल दौर में हमारा लगभग हर काम ऑनलाइन हो गया है. बैंकिंग से लेकर सोशल मीडिया, ईमेल, शॉपिंग और ऑफिस का काम तक अब इंटरनेट के जरिए होता है. ऐसे में पासवर्ड ही हमारा सबसे बड़ा स्फटी फीचर बन गया है, लेकिन कई लोग आज भी आसान पासवर्ड जैसे 123456, password, abc123 या अपनी जन्मतिथि का इस्तेमाल करते हैं. यही छोटी गलती हैकर्स के लिए सबसे बड़ा मौका बन जाती है.

साइबर एक्सपर्ट्स का मानना है कि कमजोर पासवर्ड कुछ सेकेंड में ही क्रैक किए जा सकते हैं. अगर एक बार हैकर आपके किसी एक अकाउंट तक पहुंच गया, तो वह आपके बैंक अकाउंट, ईमेल, सोशल मीडिया और पर्सनल डेटा तक भी पहुंच सकता है. कई बार लोग एक ही पासवर्ड को कई अकाउंट्स में इस्तेमाल करते हैं, जिससे खतरा और बढ़ जाता है. ऐसे में जरूरी है कि आप मजबूत पासवर्ड बनाएं और अपनी डिजिटल सुरक्षा को गंभीरता से लें. तो आइए जानते हैं कि हैकर्स के लिए किन पासवर्ड को तोड़ना सबसे आसान होता है और अपने डिवाइस और डेटा को स्ट्रॉग कैसे बनाएं. 

हैकर्स के लिए किन पासवर्ड को तोड़ना सबसे आसान होता है?

1. हैकर्स सबसे पहले उन्हीं पासवर्ड्स को ट्राई करते हैं जो लोग सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं. जैसे 123456, password, abc123, qwerty, 000000. ऐसे पासवर्ड कुछ सेकेंड में क्रैक हो जाते हैं. कई लोग अपने नाम, मोबाइल नंबर, जन्मतिथि या बच्चे के नाम को भी पासवर्ड बना लेते हैं. सोशल मीडिया पर मौजूद जानकारी से हैकर इन्हें आसानी से गेस कर लेते हैं. 

2. बहुत से लोग Gmail, Facebook, Instagram और बैंकिंग ऐप में एक ही पासवर्ड इस्तेमाल करते हैं. यह आदत बेहद खतरनाक साबित हो सकती है. अगर किसी एक वेबसाइट का डेटा लीक हो जाए और आपका पासवर्ड हैकर के हाथ लग जाए, तो वह उसी पासवर्ड से आपके बाकी अकाउंट भी खोलने की कोशिश करेगा, इसे Credential Stuffing कहा जाता है. इसलिए हर अकाउंट के लिए अलग पासवर्ड रखना बेहद जरूरी है. 

3. कम अक्षरों वाले पासवर्ड को हैक करना आसान होता है. साइबर एक्सपर्ट्स के अनुसार पासवर्ड कम से कम 12 से 16 अक्षरों का होना चाहिए.सिर्फ छोटे शब्द रखने की जगह इनमें अलग-अलग चीजों का इस्तेमाल करें, जैसे बड़े अक्षर (A,B,C), छोटे अक्षर (a,b,c), नंबर (1,2,3), स्पेशल कैरेक्टर (@,#,$,&).

4.कई लोग सीधे शब्द जैसे finance, welcome या india पासवर्ड बना लेते हैं. हैकर्स के पास ऐसे लाखों शब्दों की लिस्ट होती है, जिन्हें ऑटोमैटिक टूल्स से ट्राई करते हैं. इसे Dictionary Attack कहा जाता है. इसलिए आसान शब्दों का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए. 

यह भी पढ़ें - Solar Panel लगवाते समय ध्यान रखें 20% का नियम, किसी भी सीजन में नहीं आएगी दिक्कत

अपने डिवाइस और डेटा को स्ट्रॉग कैसे बनाएं?

1. अब सिर्फ पासवर्ड पर रखना सुरक्षित नहीं माना जाता है. इसलिए जहां भी पॉसिबल हो, Two-Factor Authentication (2FA) ऑन करें.इसमें पासवर्ड डालने के बाद आपके मोबाइल पर OTP या कोड आता है. अगर किसी हैकर को आपका पासवर्ड मिल भी जाए, तब भी बिना OTP के वह अकाउंट में लॉगिन नहीं कर पाएगा. आज Gmail, Facebook, Instagram, WhatsApp और बैंकिंग ऐप्स में यह सुविधा मौजूद है. 

2. अलग-अलग अकाउंट्स के लिए अलग पासवर्ड याद रखना मुश्किल हो सकता है. ऐसे में Password Manager काफी मददगार साबित होता है. यह आपके सभी पासवर्ड सुरक्षित तरीके से स्टोर करता है और मजबूत पासवर्ड भी खुद बना देता है.

3.अगर आपको लगता है कि आपका अकाउंट कभी हैक हुआ है या किसी वेबसाइट का डेटा लीक हुआ है, तो तुरंत पासवर्ड बदल दें. साथ ही पुराने और कमजोर पासवर्ड को समय-समय पर अपडेट करते रहना बेहतर माना जाता है. 

4. पासवर्ड कम से कम 12-16 अक्षरों का रखें और हर अकाउंट के लिए अलग Password बनाएं. 

5. इसके अलावा नाम, जन्मतिथि या मोबाइल नंबर इस्तेमाल न करें.

यह भी पढ़ें - iPhone 17 Pro पर आ रहे हैं डेंट, फिर से पुराना तरीका आजमाने की सोच रही है ऐप्पल

Published at : 26 May 2026 10:59 AM (IST)
Tags :
Cyber Security Strong Password Password Security Password Hacking
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
Password Security Tips : हैकर्स के लिए सबसे आसान होता है इन Password को तोड़ना, ऐसे बनाएं अपने डिवाइस और डेटा को स्ट्रॉग
हैकर्स के लिए सबसे आसान होता है इन Password को तोड़ना, ऐसे बनाएं अपने डिवाइस और डेटा को स्ट्रॉग
टेक्नोलॉजी
WhatsApp पर आ रहा है यह जरूरी फीचर, मैसेज भेजने से पहले हाइड कर पाएंगे सेंसेटिव कंटेट
WhatsApp पर आ रहा है यह जरूरी फीचर, मैसेज भेजने से पहले हाइड कर पाएंगे सेंसेटिव कंटेट
टेक्नोलॉजी
Smart TV इंस्टॉल करते समय ध्यान रखें सबसे जरूरी यह बात, लापरवाही करने पर हो सकता है कांड
Smart TV इंस्टॉल करते समय ध्यान रखें सबसे जरूरी यह बात, लापरवाही करने पर हो सकता है कांड
टेक्नोलॉजी
Nvidia CEO ने बता दी सबसे जरूरी स्किल, कहा- इसके बिना नहीं मिलेगी नौकरी
Nvidia CEO ने बता दी सबसे जरूरी स्किल, कहा- इसके बिना नहीं मिलेगी नौकरी
Advertisement

वीडियोज

Mercedes-Benz to launch it’s first plug in hybrid in India with new S-Class | #mercedes #autolive
Sansani | Coimbatore News: एकतरफा प्यार का 'बमबाज' दिलजला! | CCTV | Breaking News | Crime News
Coimbatore News | Breaking News: एकतरफा प्यार में युवती के घर के अंदर फेंका बम... | ABP News
Bharat Ki Baat | UP Power Crisis : लखनऊ में सबस्टेशन पर जनता का भारी हंगामा | CM Yogi | Akhilesh
Chitra Tripathi | US-Iran War: डील के दावों के बीच Trump ने दिखाई बम की तस्वीर | Hormuz
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
गुड न्यूज कभी भी आ सकती है! ईरान संग डील पर मार्को रुबियो का यू-टर्न, अब बोले- 'अभी कुछ भी....' 
गुड न्यूज कभी भी आ सकती है! ईरान संग डील पर मार्को रुबियो का यू-टर्न, अब बोले- 'अभी कुछ भी....' 
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP New DGP: उत्तर प्रदेश का स्थायी DGP का कौन होगा? रेस में ये तीन नाम
उत्तर प्रदेश का स्थायी DGP का कौन होगा? रेस में ये तीन नाम
इंडिया
क्यों भट्टी की तरह जल रही दिल्ली? ताजा रिपोर्ट ने बताई असली वजह, हीट स्ट्रेस की चपेट में 75 फीसदी राजधानी
क्यों भट्टी की तरह जल रही दिल्ली? ताजा रिपोर्ट ने बताई असली वजह, हीट स्ट्रेस की चपेट में 75 फीसदी राजधानी
स्पोर्ट्स
RCB Vs GT के बीच खेला जाएगा क्वलीफायर-1, फैंस कैसे देख पाएंगे फ्री में मैच? जानिए लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़ी हर जानकारी
RCB Vs GT के बीच खेला जाएगा क्वलीफायर-1, फैंस कैसे देख पाएंगे फ्री में मैच? जानिए लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़ी हर जानकारी
बॉलीवुड
Chand Mera Dil BO Day 4: मंडे को 50 फीसदी घटी ‘चांद मेरा दिल’ की कमाई, लेकिन 15 करोड़ का आंकड़ा छूने से है इंचभर दूर, जानें- कलेक्शन
मंडे को 50 फीसदी घटी ‘चांद मेरा दिल’ की कमाई, जानें- चौथे दिन कितना किया कलेक्शन?
इंडिया
अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची बंगाल पुलिस तो भड़की TMC, कहा- कोई भी सरकार ऐसे....
अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची बंगाल पुलिस तो भड़की TMC, कहा- कोई भी सरकार ऐसे....
Home Tips
Summer Tips: नौतपा में भी नहीं खौलेगा छत पर रखी टंकी का पानी, इन होम टिप्स से दूर होगी दिक्कत
नौतपा में भी नहीं खौलेगा छत पर रखी टंकी का पानी, इन होम टिप्स से दूर होगी दिक्कत
एग्रीकल्चर
गर्मियों में बकरियों की जान पर मंडराता है खतरा, जानें हीट स्ट्रोक से बचाने का सही तरीका
गर्मियों में बकरियों की जान पर मंडराता है खतरा, जानें हीट स्ट्रोक से बचाने का सही तरीका
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget