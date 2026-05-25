iPhone 17 Pro पर आ रहे हैं डेंट, फिर से पुराना तरीका आजमाने की सोच रही है ऐप्पल

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom आईफोन 17 प्रो एल्युमिनियम में डेंट की समस्या झेल रहा है।

ऐप्पल वापस टाइटेनियम या लिक्विड मेटल पर विचार कर सकती है।

नया टाइटेनियम हल्का और बेहतर थर्मल कंडक्टिविटी वाला होगा।

पिछली टाइटेनियम फिनिश ओवरहीटिंग की समस्या से ग्रस्त थी।

iPhone 17 Pro Dents Problem: ऐप्पल ने टाइटैनियम फिनिश में आ रही ओवरहीटिंग की समस्या को देखते हुए आईफोन 17 प्रो और प्रो मैक्स को एल्युमिनियम फिनिश में लॉन्च किया था. कंपनी की यह रणनीति कामयाब होती नजर नहीं आ रही है और अब ऐप्पल फिर से पुराने तरीके पर विचार कर रही है. दरअसल, एल्युमिनियम फिनिश वाले 17 प्रो मॉडल्स में डेंट की समस्या आ रही है. हाथ से छूटने के बाद अगर फोन नीचे गिरता है तो इसमें तुरंत डेंट आ जाते हैं. ऐप्पल को भी इस बात की जानकारी है और उसने इसके सॉल्यूशन की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं. नई सीरीज के लिए ऐप्पल टाइटैनियम के साथ-साथ एक और मेटल पर भी विचार कर रही है.

ऐप्पल किन तरीकों पर विचार कर रही है?

रिपोर्ट्स के अनुसार, ऐप्पल के पास अपकमिंग फोन को दो मैटेरियल में उतारने की च्वॉइस है. इनमें से पहला लिक्विड मेटल और दूसरा टाइटैनियम है. लिक्विड मेटल की लागत काफी ज्यादा है, जिसके चलते ऐप्पल के लिए इसे सेलेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. हालांकि, फोल्डेबल फोन में लगी हिंज को लिक्विड मेटल से तैयार किया जा रहा है. अगर यह कामयाब रहती है तो ऐप्पल बाकी मॉडल्स के लिए भी इस फिनिशिंग के साथ जा सकती है.

फिर देखने को मिल सकती है टाइटैनियम फिनिश

इस बात की पूरी संभावना है कि ऐप्पल अपकमिंग मॉडल के लिए टाइटैनियम की तरफ लौट सकती है. नए मॉडल के लिए टाइटैनियम के एक नए वर्जन पर काम किया जा रहा है, जो वजन में हल्का और थर्मल कंडक्टिविटी में बेहतर होगा. अगर इस रिसर्च में ऐप्पल को कामयाबी मिलती है तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अपकमिंग मॉडल्स को इसी फिनिशिंग के साथ बाजार में उतारा जाएगा.

आईफोन लाइनअप में कब हुई थी टाइटैनियम की एंट्री?

ऐप्पल ने 2023 में लॉन्च हुए iPhone 15 Pro और Pro Max को टाइटैनियम फिनिश के साथ उतारा था. यह स्टेनलेस स्टील का एक हल्का और मजबूत विकल्प था. इस कारण ऐप्पल आईफोन 15 प्रो का वजन 19 ग्राम कम कर पाई थी. साथ ही टाइटैनियम पर स्क्रैचेज और डेंट पड़ने का खतरा भी कम था. कई फायदों के साथ टाइटैनियम के साथ कई परेशानियां भी जुड़ी हुई हैं. इसकी कमजोर थर्मल कंडक्टिविटी के कारण गेमिंग, फास्ट चार्जिंग और दूसरे हैवी टास्क के दौरान आईफोन ओवरहीट होने लगे. इसके अलावा टाइटैनियम की प्रोडक्शन स्पीड भी धीमी रहती थी. इन कारणों से ऐप्पल ने इसकी जगह एल्युमिनियम फिनिश को चुना था.

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