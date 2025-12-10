Passkey Vs Password: आपका अकाउंट किससे होगा ताले से भी ज्यादा सुरक्षित? जानिए क्या होता है फर्क

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Passkey Vs Password: पासवर्ड वह शब्द, नंबर या विशेष कैरेक्टर का संयोजन होता है जिसे आप हर ऑनलाइन अकाउंट में सेट करते हैं. यह आपके अकाउंट का पहला सिक्योरिटी लेयर माना जाता है. लेकिन समय के साथ पासवर्ड की कमियां सामने आने लगी हैं. लोग अक्सर आसान पासवर्ड रखते हैं जैसे 123456, जन्मतिथि या मोबाइल नंबर जिन्हें हैकर्स कुछ ही सेकंड में क्रैक कर लेते हैं. पासवर्ड चोरी होना, लीक होना या फिशिंग के ज़रिए चुरा लिया जाना एक आम समस्या बन चुकी है.

Passkey क्या है और यह कैसे काम करता है?

Passkey एक नया, ज्यादा आधुनिक और सुरक्षित तरीका है जो पासवर्ड की जरूरत को लगभग खत्म कर देता है. यह बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन पर काम करता है जैसे फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक या आपके डिवाइस का लॉक. जब आप किसी वेबसाइट या ऐप में Passkey सेट करते हैं तो आपका डेटा क्लाउड में नहीं, बल्कि केवल डिवाइस में सुरक्षित रहता है. कोई पासवर्ड टाइप नहीं करना पड़ता, न ही किसी को याद रखने की जरूरत.

Passkey दो हिस्सों के एन्क्रिप्टेड सिस्टम पर काम करता है एक आपकी डिवाइस में और दूसरा वेबसाइट के सर्वर पर. दोनों तभी मैच होते हैं जब आप लॉगिन की अनुमति देते हैं. इससे इसे हैक या चोरी करना लगभग असंभव हो जाता है.

कौन है ज्यादा सुरक्षित?

पासवर्ड जितना मजबूत बनाएं, फिर भी इसमें खतरा हमेशा रहता है. अगर किसी को आपका पासवर्ड मिल गया तो आपका डेटा खतरे में पड़ सकता है. फिशिंग अटैक भी पासवर्ड को आसानी से चुरा लेते हैं.

वहीं Passkey में कोई टेक्स्ट या नंबर नहीं होता जिसे चुराया जा सके. यह केवल आपके फिंगरप्रिंट, फेस या डिवाइस से ही एक्सेस किया जा सकता है. यानी हैकर्स चाहे कितना भी प्रयास कर लें, चूंकि यह बायोमेट्रिक और डिवाइस-बेस्ड है इसलिए इसे क्रैक करना लगभग नामुमकिन है.

आपको क्या इस्तेमाल करना चाहिए?

अगर आप ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर सच में गंभीर हैं तो पासवर्ड के बजाय Passkey पर शिफ्ट होना बेहतर है. धीरे-धीरे Google, Apple, Microsoft और कई बड़ी कंपनियां Passkey सपोर्ट करने लगी हैं. आप भी अपना अकाउंट इस आधुनिक और सुरक्षित तकनीक से लॉक कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें:

TECH EXPLAINED: क्या होता है Antivirus? जानिए कैसे आपके लैपटॉप को रखता है सुरक्षित