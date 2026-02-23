हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
UP Weather: यूपी में गर्मी ने दी दस्तक! नोएडा, लखनऊ से वाराणसी तक बढ़ा तापमान, पढ़ें IMD का ताजा अपडेट

UP Weather: यूपी में गर्मी ने दी दस्तक! नोएडा, लखनऊ से वाराणसी तक बढ़ा तापमान, पढ़ें IMD का ताजा अपडेट

UP Weather Today: उत्तर प्रदेश में अब मौसम शुष्क हो गया है. आज कहीं बारिश या बादल के आसार नहीं है. दिन में आसमान साफ रहेगा और धूप निकलेगी, जिससे तापमान में बढ़ोतरी होगी.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: आरती सुमन | Updated at : 23 Feb 2026 07:01 AM (IST)
उत्तर प्रदेश में मौसम एकदम बदल गया हैं. प्रदेश में आसमान एकदम साफ बना हुआ है और सुबह से ही ठीक-ठाक धूप निकल रही हैं, जिससे सर्दी की लगभग विदाई होने लगी है. मौसम विभाग के मुताबिक़ अब धीरे-धीरे तापमान में बढ़ोतरी होने लगी हैं. लोगों ने अपने गर्म कपड़े समेटने शुरू कर दिए हैं. दिन में गर्मी का एहसास होने लगा हैं.  

मौसम विभाग ने यूपी में आज भी मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया है. प्रदेश के सभी 75 जिले आज ग्रीन ज़ोन में बने हुए हैं. दिन भर आसमान साफ़ रहेगा और खिली-खिली धूप निकलेगी. कहीं भी बादल छाने या बारिश होने के आसार नहीं है. धूप निकलने की वजह से अब प्रदेश का तापमान भी बढ़ने लगा है. दिन में लोगों को धूप में गर्मी लगने लगी हैं. 

आने वाले दिनों में तेजी से बढ़ेगा तापमान

यूपी में अगले एक हफ्ते ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान हैं. इस बार फरवरी के महीने में ही गर्मी पड़नी शुरू हो गई है. बीते 24 घंटों में मेरठ, बागपत, नोएडा, ग़ाज़ियाबाद, हापुड़ में सामान्य से अधिक तापमान दर्ज किया गया. इन जिलों में सामान्य से 1-3 डिग्री सेल्सियस तापमान अधिक रहा. वहीं गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, सुल्तानपुर, कानपुर, आगरा, रामपुर, अयोध्या में भी सामान्य से अधिक तापमान दर्ज किया गया है. 

लखनऊ से नोएडा तक कैसा रहेगा मौसम?

राजधानी लखनऊ में आज सुबह के समय आसमान एकदम साफ़ रहेगा है. दिन चढ़ने के साथ ही धूप निकलेगी. दिन भर धूप निकलेगी. लखनऊ में 28 डिग्री सेल्सियस अधिकतम और 14 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहने का अनुमान है. धीरे-धीरे अब गर्मी बढ़नी शुरू हो जाएगा. दिल्ली से सटे नोएडा और ग़ाज़ियाबाद में गर्मी बढ़ने लगी है. यहां भी आज मौसम शुष्क रहने का अनुमान हैं, आसमान एकदम साफ बना हुआ है. 

मौसम विभाग के मुताबिक़ इस बार सर्दियों जल्दी खत्म हो गई हैं और फरवरी के आखिरी हफ्ते से ही गर्मी का एहसास होने लगा है. आने वाले दिनों में तापमान में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. मार्च महीने के शुरू होते-होते गर्मी का असर और बढ़ जाएगा और दिन में तीखी धूप परेशान करने लगेगी.  

Published at : 23 Feb 2026 07:01 AM (IST)
