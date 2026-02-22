हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने शादी की खबर की कंफर्म

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने शादी की खबर की कंफर्म

Rashmika Vijay Wedding: फाइनली जिस पल का फैंस को बेसब्री से इंतजार था वो पल आ गया है. रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने अपनी शादी का ऐलान कर दिया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 22 Feb 2026 10:49 PM (IST)
Preferred Sources

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी का इंतजार पिछले काफी समय से फैंस कर रहे थे. सोशल मीडिया भी कई दिनों से इन्हीं खबरों से भरा पड़ा था. फैंस बस इन दोनों स्टार्स के कंफर्मेशन का ही इंतजार कर रहे थे. अब ये इंतजार खत्म हो गया है, क्योंकि रश्मिका और विजय ने खुद अपनी शादी सोशल मीडिया के जरिए कंफर्म कर दी है.

'द वेडिंग ऑफ VIROSH'
रश्मिका और विजय दोनों ने ही अपने सोशल मीडिया पर खास पोस्ट शेयर किया है. जिसमें इन दोनों ने अपनी शादी को 'द वेडिंग ऑफ VIROSH' नाम दिया है. ये नाम उन्होंने क्यों चुना इस बारे में भी पोस्ट में बताया गया है. इस पोस्ट में उन्होंने लिखा है, 'हमारे सबसे प्यारे चाहने वालों, जब हमने कोई प्लानिंग नहीं की थी, जब हमने अपने लिए कुछ भी तय नहीं किया था, तब आप हमारे साथ थे. बहुत सारे प्यार के साथ, आपने हमें एक नाम दिया. आपने हमें ‘VIROSH’ कहा.'

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने शादी की खबर की कंफर्म

पोस्ट में आगे लिखा गया, 'आज पूरे दिल से हम अपनी इस शुरुआत को आपके नाम करते हैं. हम इसे नाम देना चाहते हैं 'द वेडिंग ऑफ VIROSH'. इतने प्यार से हमें थामे रखने के लिए धन्यवाद. आप हमेशा हमारा हिस्सा रहेंगे. ढेर सारा प्यार और हग्स!'

फैंस की भावनाओं का रखा ध्यान
ये शादी साल की सबसे बड़ी शादियों में से एक है, जिसका बेसब्री से फैंस इंतजार कर रहे थे. तो वहीं विजय और रश्मिका ने भी अपने फैंस की भावनाओं का ध्यान रखते हुए समय से शादी अनाउंस की. इतना ही नहीं दोनों ने इसे फैंस का चुना हुआ नाम देकर उनके लिए और भी खास बना दिया है. इस सादी से अब फैंस की भावनाएं और भी ज्यादा जुड़ा गई हैं.

बता दें कि विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना पिछले काफी समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं. लेकिन उन्होंने इसकी खबर कानों- कान किसी को पड़ने नहीं दी. वहीं अक्टूबर में खबरें आई थीं कि दोनों की अक्तूबर 2025 में सगाई हो गई है, जिसके बाद से फैंस बस इनकी शादी का ही इंतजार कर रहे थे. खबरों की मानें तो ये शादी उदयपुर में होने वाली है, जिसमें केवल कुछ खास दोस्त और करीबी रिश्तेदार ही शामिल होंगे. शादी के बाद हैदराबाद में रिसेप्शन होगा, जिसमें तमाम सेलेब्स भी शामिल होने वाले हैं.

Published at : 22 Feb 2026 10:41 PM (IST)
Tags :
Vijay Deverakonda Rashmika Mandanna The Virosh Wedding
