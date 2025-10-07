Oppo Reno 15 series: आगामी कुछ हफ्तों में कई चीनी कंपनियां अपने फ्लैगशिप और मिडरेंज स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी कर रही हैं. इन मॉडल्स को पहले चीन में और फिर ग्लोबल मार्केट में लाया जाएगा. इन कंपनियों में शामिल Oppo भी अपनी Reno 15 सीरीज को लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही है. पिछले कुछ दिनों से इस सीरीज से जुड़ी जानकारी सामने आने लगी है. अब ताजा लीक्स में पता चला है कि रेनो 15 सीरीज को मीडियाटेक डायमेंसिटी प्रोसेसर के साथ उतारा जा सकता है. साथ ही इसकी अनुमानित लॉन्चिंग टाइमलाइन भी सामने आ गई है.

रेनो 15 सीरीज में आएंगे तीन फोन

इस सीरीज में Reno 15, Reno 15 Pro और Reno 15 Pro+ समेत तीन मोबाइल लॉन्च हो सकते हैं. इन सभी स्मार्टफोन्स में 120Hz 1.5K OLED स्क्रीन दी जा सकती है. 15 Pro+में LTPO पैनल दिया जा सकता है, जो कंटेट के हिसाब से रिफ्रेश रेट एडजस्ट कर बैटरी बचाने में मदद करेगा. नए स्मार्टफोन्स में पेरिस्कोप लेंस के साथ 200MP का रियर कैमरा मिलने की संभावना है. पहले आई कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया था कि नई सीरीज में 10,000mAh की बैटरी दी जा सकती है, जो रेनो 14 सीरीज में मिलने वाली 6,000mAh प्लस साइज की बैटरी की तुलना में बड़ी अपग्रेड होगी. इस सीरीज के एक हैंडसेट में मीडियाटेक डायमेंसिटी 8500 प्रोसेसर मिलना लगभग तय हो चुका है.

कब लॉन्च होगी रेनो 15 सीरीज

इस सीरीज को अगले महीने चीन में पेश किया जा सकता है और उसके बाद इसे भारत समेत ग्लोबल मार्केट में उतारा जाएगा. कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अभी ग्लोबल मार्केट में इस सीरीज की टेस्टिंग चल रही है. इसे भारत और दूसरे बाजारों के लिए अगले साल की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है.

कीमत और मुकाबला

अभी तक रेनो 15 सीरीज की कीमत को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है. वहीं मुकाबले की बात करें तो अब तक सामने आ चुके फीचर्स के आधार पर ओप्पो के अपकमिंग हैंडसेट्स को POCO F6 5G और Vivo V25 Pro 5G जैसे स्मार्टफोन्स से कड़ी टक्कर मिल सकती है.

