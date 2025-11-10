Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







अमेरिकी AI कंपनी OpenAI कानूनी मुश्किलों में फंस गई है. कंपनी के ChatGPT चैटबॉट ChatGPT पर एक 'सुसाइड कोच' की तरह काम करने का आरोप लगा है. बीते सप्ताह अमेरिका के कैलिफॉर्निया में 7 अलग-अलग मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिनमें ChatGPT पर यूजर्स को खुद को नुकसान पहुंचाने वाले और कई मामलों में मौत तक ले जानी वाली सलाह देने के आरोप लगे हैं. पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है और कंपनी पहले से ही ऐसी कानूनी मुश्किलों से जूझ रही है.

OpenAI पर लगे गंभीर आरोप

मुकदमों में OpenAI पर लापरवाही, सुसाइड में मदद करने और प्रोडक्ट लायबिलिटी समेत कई आरोप लगाते हुए दावा किया गया है कि ChatGPT साइकॉलोजिकली मैनिपुलेटिव और खतरनाक रूप से चापलूस बन गया है. साथ ही कंपनी पर यूजर सेफ्टी से अधिक इंगेजमेंट पर जोर देने का आरोप लगाया गया है. मुकदमा करने वालों का कहना है कि सभी पीड़ितों ने स्कूल प्रोजेक्ट्स, रेसिपी आइडिया और आध्यात्मिक मार्गदर्शन जैसी बेसिक चीजों के लिए चैटबॉट का यूज किया था. डिजिटल असिस्टेंट से शुरू हुआ यह सफर बहुत खतरनाक स्थिति में खत्म हुआ है.

सुरक्षा उपाय मजबूत करने की मांग

मुकदमों में न सिर्फ पीड़ितों के लिए मुवाअजे की मांग की गई है, साथ ही OpenAI से सुरक्षा उपायों को मजबूत करने की भी अपील की गई है. पीड़ित पक्ष का कहना है कि जैसे ही कोई यूजर सुसाइड या खुद को नुकसान पहुंचाने से जुड़ी बात करें, ChatGPT को वह कन्वर्सेशन वहीं बंद कर देनी चाहिए. इसके अलावा अगर किसी यूजर में खुद की जान लेने जैसे संकेत दिखते हैं तो उसके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट को इसका अलर्ट भेजा जाना चाहिए.

OpenAI ने दी यह प्रतिक्रिया

मुकदमों पर प्रतिक्रिया देते हुए OpenAI के प्रवक्ता ने कहा कि ये दिल तोड़ देने वाली घटनाएं हैं और इन्हें समझने के लिए मुकदमों का अध्ययन किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि ChatGPT को मानसिक और भावनात्मक तनाव कम करने और लोगों को असल दुनिया में मदद लेने की सलाह देने के लिए ट्रेनिंग दी गई है.

