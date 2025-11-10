हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीमुश्किल में OpenAI, ChatGPT पर 'सुसाइड कोच' की तरह काम करने के आरोप, एक के एक हुए कुल 7 मुकदमे दर्ज

मुश्किल में OpenAI, ChatGPT पर 'सुसाइड कोच' की तरह काम करने के आरोप, एक के एक हुए कुल 7 मुकदमे दर्ज

ChatGPT पर लगातार यूजर्स को खुद को नुकसान पहुंचाने वाली टिप्स देने के आरोप लगते रहे हैं. अब ताजा मामले में कैलिफॉर्निया में इसके खिलाफ 7 मुकदमे दर्ज हुए हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 10 Nov 2025 11:58 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

अमेरिकी AI कंपनी OpenAI कानूनी मुश्किलों में फंस गई है. कंपनी के ChatGPT चैटबॉट ChatGPT पर एक 'सुसाइड कोच' की तरह काम करने का आरोप लगा है. बीते सप्ताह अमेरिका के कैलिफॉर्निया में 7 अलग-अलग मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिनमें ChatGPT पर यूजर्स को खुद को नुकसान पहुंचाने वाले और कई मामलों में मौत तक ले जानी वाली सलाह देने के आरोप लगे हैं. पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है और कंपनी पहले से ही ऐसी कानूनी मुश्किलों से जूझ रही है.

OpenAI पर लगे गंभीर आरोप

मुकदमों में OpenAI पर लापरवाही, सुसाइड में मदद करने और प्रोडक्ट लायबिलिटी समेत कई आरोप लगाते हुए दावा किया गया है कि ChatGPT साइकॉलोजिकली मैनिपुलेटिव और खतरनाक रूप से चापलूस बन गया है. साथ ही कंपनी पर यूजर सेफ्टी से अधिक इंगेजमेंट पर जोर देने का आरोप लगाया गया है. मुकदमा करने वालों का कहना है कि सभी पीड़ितों ने स्कूल प्रोजेक्ट्स, रेसिपी आइडिया और आध्यात्मिक मार्गदर्शन जैसी बेसिक चीजों के लिए चैटबॉट का यूज किया था. डिजिटल असिस्टेंट से शुरू हुआ यह सफर बहुत खतरनाक स्थिति में खत्म हुआ है. 

सुरक्षा उपाय मजबूत करने की मांग

मुकदमों में न सिर्फ पीड़ितों के लिए मुवाअजे की मांग की गई है, साथ ही OpenAI से सुरक्षा उपायों को मजबूत करने की भी अपील की गई है. पीड़ित पक्ष का कहना है कि जैसे ही कोई यूजर सुसाइड या खुद को नुकसान पहुंचाने से जुड़ी बात करें, ChatGPT को वह कन्वर्सेशन वहीं बंद कर देनी चाहिए. इसके अलावा अगर किसी यूजर में खुद की जान लेने जैसे संकेत दिखते हैं तो उसके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट को इसका अलर्ट भेजा जाना चाहिए. 

OpenAI ने दी यह प्रतिक्रिया

मुकदमों पर प्रतिक्रिया देते हुए OpenAI के प्रवक्ता ने कहा कि ये दिल तोड़ देने वाली घटनाएं हैं और इन्हें समझने के लिए मुकदमों का अध्ययन किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि ChatGPT को मानसिक और भावनात्मक तनाव कम करने और लोगों को असल दुनिया में मदद लेने की सलाह देने के लिए ट्रेनिंग दी गई है.

ये भी पढ़ें-

फोल्डेबल आईफोन में मिलेगा कमाल का कैमरा, ऐसा आज तक किसी फोन में नहीं आया, फोटो आएगी एकदम शानदार

Published at : 10 Nov 2025 11:58 AM (IST)
Tags :
OpenAI ChatGPT TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
इस मुस्लिम देश में भयंकर सूखा, राष्ट्रपति बोले- खाली करना पड़ सकता है देश, सांसद ने महिलाओं को ठहराया जिम्मेदार
इस मुस्लिम देश में भयंकर सूखा, राष्ट्रपति बोले- खाली करना पड़ सकता है देश, सांसद ने महिलाओं को ठहराया जिम्मेदार
हरियाणा
फरीदाबाद की मस्जिद के इमाम को पुलिस ने हिरासत में लिया, डॉ मुजम्मिल का था वहां आना-जाना
फरीदाबाद की मस्जिद के इमाम को पुलिस ने हिरासत में लिया, डॉ मुजम्मिल का था वहां आना-जाना
इंडिया
माली में 5 भारतीय अगवा, देश में मच गया हड़कंप, जानें अब क्या कर रहा भारत?
माली में 5 भारतीय अगवा, देश में मच गया हड़कंप, जानें अब क्या कर रहा भारत?
क्रिकेट
IND vs SA Test: इस रिकॉर्ड लिस्ट में रोहित-कोहली को पीछे छोड़ सकते हैं केएल राहुल, इस हफ्ते शुरू होगी IND-SA टेस्ट सीरीज
इस रिकॉर्ड लिस्ट में रोहित-कोहली को पीछे छोड़ सकते हैं केएल राहुल, इस हफ्ते शुरू होगी IND vs SA टेस्ट सीरीज
Advertisement

वीडियोज

UP News: Pratapgarh में ड्रग्स और कैश का बड़ा खुलासा, नोट गिनती रह गई पुलिस | Breaking News
Bihar Election 2025: Congress-RJD रामद्रोही...Yogi के बयान पर बवाल | Tejashwi | Rahul Gandhi
पुराना टुकड़ा... सोनम की गिरफ्तारी वाला
VVPAT पर्ची मामले को लेकर पक्ष विपक्ष आमने-सामने
प्रचार युद्ध थमा.. किसका रंग जमा?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इस मुस्लिम देश में भयंकर सूखा, राष्ट्रपति बोले- खाली करना पड़ सकता है देश, सांसद ने महिलाओं को ठहराया जिम्मेदार
इस मुस्लिम देश में भयंकर सूखा, राष्ट्रपति बोले- खाली करना पड़ सकता है देश, सांसद ने महिलाओं को ठहराया जिम्मेदार
हरियाणा
फरीदाबाद की मस्जिद के इमाम को पुलिस ने हिरासत में लिया, डॉ मुजम्मिल का था वहां आना-जाना
फरीदाबाद की मस्जिद के इमाम को पुलिस ने हिरासत में लिया, डॉ मुजम्मिल का था वहां आना-जाना
इंडिया
माली में 5 भारतीय अगवा, देश में मच गया हड़कंप, जानें अब क्या कर रहा भारत?
माली में 5 भारतीय अगवा, देश में मच गया हड़कंप, जानें अब क्या कर रहा भारत?
क्रिकेट
IND vs SA Test: इस रिकॉर्ड लिस्ट में रोहित-कोहली को पीछे छोड़ सकते हैं केएल राहुल, इस हफ्ते शुरू होगी IND-SA टेस्ट सीरीज
इस रिकॉर्ड लिस्ट में रोहित-कोहली को पीछे छोड़ सकते हैं केएल राहुल, इस हफ्ते शुरू होगी IND vs SA टेस्ट सीरीज
ओटीटी
Jolly LLB 3 OTT Release: एक नहीं दो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगी 'जॉली एलएलबी 3', जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
एक नहीं दो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगी 'जॉली एलएलबी 3', जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
ट्रेंडिंग
इस मेंढक के सिर पर नहीं मुंह में है आंख! वैज्ञानिकों ने बताई वजह तो पूरा इंटरनेट रह गया हैरान
इस मेंढक के सिर पर नहीं मुंह में है आंख! वैज्ञानिकों ने बताई वजह तो पूरा इंटरनेट रह गया हैरान
शिक्षा
​UGC NET December 2025: यूजीसी नेट के लिए आज से खुल रही करेक्शन विंडो, फार्म में कर सकते हैं ये बदलाव
यूजीसी नेट के लिए आज से खुल रही करेक्शन विंडो, फार्म में कर सकते हैं ये बदलाव
हेल्थ
Foods for Sharp Memory: आज से ही खाने शुरू कर दें ये 5 फूड्स, तेज और फोकस्ड हो जाएगा आपका दिमाग
आज से ही खाने शुरू कर दें ये 5 फूड्स, तेज और फोकस्ड हो जाएगा आपका दिमाग
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
Embed widget