हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीफोल्डेबल आईफोन में मिलेगा कमाल का कैमरा, ऐसा आज तक किसी फोन में नहीं आया, फोटो आएगी एकदम शानदार

फोल्डेबल आईफोन में मिलेगा कमाल का कैमरा, ऐसा आज तक किसी फोन में नहीं आया, फोटो आएगी एकदम शानदार

ऐप्पल अगले साल अपना पहला फोल्डेबल आईफोन लॉन्च कर सकती है. ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, यह आईफोन 24MP अंडर डिस्प्ले कैमरा के साथ लॉन्च हो सकता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 10 Nov 2025 11:22 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

ऐप्पल अगले साल आईफोन 18 लाइनअप के साथ अपने पहले फोल्डेबल आईफोन को भी लॉन्च कर सकती है. इसकी लॉन्चिंग में अभी काफी समय बाकी है, लेकिन इससे जुड़ी लीक्स लगातार सामने आ रही हैं. अब एक ताजा रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यह फोन 24MP वाले अंडर-डिस्प्ले कैमरा सेंसर के साथ लॉन्च होगा. आजतक किसी भी दूसरे फोन में इस तरह का सेंसर नहीं दिया गया है. भले ही कई एंड्रॉयड स्मार्टफोन में यह टेक्नोलॉजी आती है, लेकिन उनमें इतना हाई रेजॉल्यूशन कैमरा नहीं दिया जाता है. 

अंडर-डिस्प्ले कैमरा को लेकर कई लीक्स

कई लीक्स में फोल्डेबल आईफोन में अंडर-डिस्प्ले कैमरा मिलने की बात कही गई है. ऐसे में नई रिपोर्ट इसकी पुष्टि कर रही है. इससे कयास लगाए जाने लगे हैं कि फोल्डेबल आईफोन में शानदार अंडर-डिस्प्ले कैमरा मिलेगा. एंड्रॉयड स्मार्टफोन में 4MP से 8MP वाले सेंसर मिलते हैं, लेकिन ऐप्पल ने इन सबको पछाड़ते हुए 24MP अंडर-डिस्प्ले सेंसर देने की प्लानिंग की है.

कुल चार कैमरा सेंसर के साथ आएगा फोल्डेबल आईफोन

फोल्डेबल आईफोन में कुल चार कैमरे होंगे. इनमें से रियर में दो, इनर और कवर स्क्रीन पर एक-एक कैमरा होगा. रियर कैमरा सेटअप में 48MP +48MP लेंस दिए जा सकते हैं. यह फोन केवल ई-सिम को सपोर्ट करेगा और इसमें फिजिकल सिम के लिए स्लॉट नहीं होगा. ऐप्पल इस आईफोन से फेसआईडी की छुट्टी कर टचआईडी देगी, जिसे साइड में पावर बटन पर माउंट किया जा सकता है.

फोल्डेबल आईफोन के फीचर्स

फोल्डेबल आईफोन का लुक ऐसा होगा, जैसे दो आईफोन एयर एक साथ रखे गए हैं और यह अल्ट्रा-थिन टाइटैनियम चेसिस के साथ आएगा. फोल्ड होने पर इसकी मोटाई 9-9.5mm, जबकि अनफोल्ड होने पर 4.5-4.8mm हो सकती है. डिस्प्ले की बात करें पूरी तरह अनफोल्ड होने पर इसकी स्क्रीन 7.8 इंच की हो जाएगी, जबकि कवर स्क्रीन का साइज 5.5 हो सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फोल्डेबल आईफोन में 12 GB रैम मिलेगी, जिसे 256 GB, 512 GB और 1TB इंटरनल स्टोरेज के साथ पेयर किया जा सकता है. साथ ही इसे ऐप्पल अपनी अब तक की सबसे बड़ी बैटरी से लैस कर सकती है.

ये भी पढ़ें-

Samsung के इन मोबाइल पर सालभर रहा था बड़ा खतरा, स्पाईवेयर से बनाया गया निशाना

Published at : 10 Nov 2025 11:22 AM (IST)
Tags :
Foldable IPhone Apple TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
इस मुस्लिम देश में भयंकर सूखा, राष्ट्रपति बोले- खाली करना पड़ सकता है देश, सांसद ने महिलाओं को ठहराया जिम्मेदार
इस मुस्लिम देश में भयंकर सूखा, राष्ट्रपति बोले- खाली करना पड़ सकता है देश, सांसद ने महिलाओं को ठहराया जिम्मेदार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ISIS के निशाने पर था RSS का लखनऊ दफ्तर, दिल्ली को भी थी दहलाने की साजिश, बड़ा आतंकी खुलासा
ISIS के निशाने पर था RSS का लखनऊ दफ्तर, दिल्ली को भी थी दहलाने की साजिश, बड़ा आतंकी खुलासा
इंडिया
माली में 5 भारतीय अगवा, देश में मच गया हड़कंप, जानें अब क्या कर रहा भारत?
माली में 5 भारतीय अगवा, देश में मच गया हड़कंप, जानें अब क्या कर रहा भारत?
क्रिकेट
हरमनप्रीत की कप्तानी को लेकर छिड़ा नया विवाद, इस खिलाड़ी का बयान वायरल
हरमनप्रीत की कप्तानी को लेकर छिड़ा नया विवाद, इस खिलाड़ी का बयान वायरल
Advertisement

वीडियोज

UP News: Pratapgarh में ड्रग्स और कैश का बड़ा खुलासा, नोट गिनती रह गई पुलिस | Breaking News
Bihar Election 2025: Congress-RJD रामद्रोही...Yogi के बयान पर बवाल | Tejashwi | Rahul Gandhi
पुराना टुकड़ा... सोनम की गिरफ्तारी वाला
VVPAT पर्ची मामले को लेकर पक्ष विपक्ष आमने-सामने
प्रचार युद्ध थमा.. किसका रंग जमा?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इस मुस्लिम देश में भयंकर सूखा, राष्ट्रपति बोले- खाली करना पड़ सकता है देश, सांसद ने महिलाओं को ठहराया जिम्मेदार
इस मुस्लिम देश में भयंकर सूखा, राष्ट्रपति बोले- खाली करना पड़ सकता है देश, सांसद ने महिलाओं को ठहराया जिम्मेदार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ISIS के निशाने पर था RSS का लखनऊ दफ्तर, दिल्ली को भी थी दहलाने की साजिश, बड़ा आतंकी खुलासा
ISIS के निशाने पर था RSS का लखनऊ दफ्तर, दिल्ली को भी थी दहलाने की साजिश, बड़ा आतंकी खुलासा
इंडिया
माली में 5 भारतीय अगवा, देश में मच गया हड़कंप, जानें अब क्या कर रहा भारत?
माली में 5 भारतीय अगवा, देश में मच गया हड़कंप, जानें अब क्या कर रहा भारत?
क्रिकेट
हरमनप्रीत की कप्तानी को लेकर छिड़ा नया विवाद, इस खिलाड़ी का बयान वायरल
हरमनप्रीत की कप्तानी को लेकर छिड़ा नया विवाद, इस खिलाड़ी का बयान वायरल
ओटीटी
Jolly LLB 3 OTT Release: एक नहीं दो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगी 'जॉली एलएलबी 3', जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
एक नहीं दो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगी 'जॉली एलएलबी 3', जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
जनरल नॉलेज
कैसा होता है 9 कैरेट गोल्ड, सरकार से हॉलमार्किंग की मंजूरी के बाद ज्वैलरी मार्केट पर क्या पड़ेगा असर?
कैसा होता है 9 कैरेट गोल्ड, सरकार से हॉलमार्किंग की मंजूरी के बाद ज्वैलरी मार्केट पर क्या पड़ेगा असर?
यूटिलिटी
कहां-कहां यूज हो रहा आपका PAN कार्ड, एक मिनट में ऐसे कर सकते हैं पता
कहां-कहां यूज हो रहा आपका PAN कार्ड, एक मिनट में ऐसे कर सकते हैं पता
हेल्थ
नाक के बजाय मुंह से सांस क्यों लेते हैं कुछ लोग, इसका सेहत पर क्या पड़ता है असर?
नाक के बजाय मुंह से सांस क्यों लेते हैं कुछ लोग, इसका सेहत पर क्या पड़ता है असर?
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
Embed widget