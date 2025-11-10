फोल्डेबल आईफोन में मिलेगा कमाल का कैमरा, ऐसा आज तक किसी फोन में नहीं आया, फोटो आएगी एकदम शानदार

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







ऐप्पल अगले साल आईफोन 18 लाइनअप के साथ अपने पहले फोल्डेबल आईफोन को भी लॉन्च कर सकती है. इसकी लॉन्चिंग में अभी काफी समय बाकी है, लेकिन इससे जुड़ी लीक्स लगातार सामने आ रही हैं. अब एक ताजा रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यह फोन 24MP वाले अंडर-डिस्प्ले कैमरा सेंसर के साथ लॉन्च होगा. आजतक किसी भी दूसरे फोन में इस तरह का सेंसर नहीं दिया गया है. भले ही कई एंड्रॉयड स्मार्टफोन में यह टेक्नोलॉजी आती है, लेकिन उनमें इतना हाई रेजॉल्यूशन कैमरा नहीं दिया जाता है.

अंडर-डिस्प्ले कैमरा को लेकर कई लीक्स

कई लीक्स में फोल्डेबल आईफोन में अंडर-डिस्प्ले कैमरा मिलने की बात कही गई है. ऐसे में नई रिपोर्ट इसकी पुष्टि कर रही है. इससे कयास लगाए जाने लगे हैं कि फोल्डेबल आईफोन में शानदार अंडर-डिस्प्ले कैमरा मिलेगा. एंड्रॉयड स्मार्टफोन में 4MP से 8MP वाले सेंसर मिलते हैं, लेकिन ऐप्पल ने इन सबको पछाड़ते हुए 24MP अंडर-डिस्प्ले सेंसर देने की प्लानिंग की है.

कुल चार कैमरा सेंसर के साथ आएगा फोल्डेबल आईफोन

फोल्डेबल आईफोन में कुल चार कैमरे होंगे. इनमें से रियर में दो, इनर और कवर स्क्रीन पर एक-एक कैमरा होगा. रियर कैमरा सेटअप में 48MP +48MP लेंस दिए जा सकते हैं. यह फोन केवल ई-सिम को सपोर्ट करेगा और इसमें फिजिकल सिम के लिए स्लॉट नहीं होगा. ऐप्पल इस आईफोन से फेसआईडी की छुट्टी कर टचआईडी देगी, जिसे साइड में पावर बटन पर माउंट किया जा सकता है.

फोल्डेबल आईफोन के फीचर्स

फोल्डेबल आईफोन का लुक ऐसा होगा, जैसे दो आईफोन एयर एक साथ रखे गए हैं और यह अल्ट्रा-थिन टाइटैनियम चेसिस के साथ आएगा. फोल्ड होने पर इसकी मोटाई 9-9.5mm, जबकि अनफोल्ड होने पर 4.5-4.8mm हो सकती है. डिस्प्ले की बात करें पूरी तरह अनफोल्ड होने पर इसकी स्क्रीन 7.8 इंच की हो जाएगी, जबकि कवर स्क्रीन का साइज 5.5 हो सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फोल्डेबल आईफोन में 12 GB रैम मिलेगी, जिसे 256 GB, 512 GB और 1TB इंटरनल स्टोरेज के साथ पेयर किया जा सकता है. साथ ही इसे ऐप्पल अपनी अब तक की सबसे बड़ी बैटरी से लैस कर सकती है.

