हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीएक बटन दबा और देश हुआ ऑफलाइन! सरकारें कैसे मिनटों में रोक देती हैं पूरी इंटरनेट कनेक्टिविटी?

एक बटन दबा और देश हुआ ऑफलाइन! सरकारें कैसे मिनटों में रोक देती हैं पूरी इंटरनेट कनेक्टिविटी?

Internet Connectivity: आज के दौर में इंटरनेट सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं, बल्कि बैंकिंग, संचार, शिक्षा और सुरक्षा का अहम हिस्सा बन चुका है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 10 Jan 2026 01:32 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Internet Connectivity: आज के दौर में इंटरनेट सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं, बल्कि बैंकिंग, संचार, शिक्षा और सुरक्षा का अहम हिस्सा बन चुका है. ऐसे में जब अचानक पूरा देश या कोई बड़ा इलाका ऑफलाइन हो जाए तो यह सवाल उठता है कि आखिर सरकारें इतनी आसानी से इंटरनेट कनेक्टिविटी कैसे रोक देती हैं. हकीकत यह है कि इसके पीछे तकनीकी और कानूनी दोनों तरह के तरीके काम करते हैं.

इंटरनेट शटडाउन का सबसे आम तरीका

सरकारें आमतौर पर टेलीकॉम कंपनियों को आदेश देकर इंटरनेट सेवाएं बंद करवाती हैं. देश में जितने भी मोबाइल नेटवर्क और ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, वे सरकारी निर्देशों के तहत काम करते हैं. जैसे ही आदेश मिलता है, कंपनियां मोबाइल डेटा, ब्रॉडबैंड या दोनों को कुछ ही मिनटों में रोक देती हैं. इसी वजह से बड़े पैमाने पर इंटरनेट अचानक गायब हो जाता है.

DNS और IP ब्लॉकिंग से कैसे रुकता है इंटरनेट

कई बार पूरा इंटरनेट बंद करने की बजाय सरकारें खास वेबसाइट्स या प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक करती हैं. इसके लिए DNS ब्लॉकिंग या IP ब्लॉकिंग का इस्तेमाल किया जाता है. जब कोई यूजर वेबसाइट खोलने की कोशिश करता है तो उसका रिक्वेस्ट ही सर्वर तक नहीं पहुंच पाता. सोशल मीडिया, मैसेजिंग ऐप्स या न्यूज वेबसाइट्स को इसी तरीके से रोका जाता है.

मोबाइल नेटवर्क बंद, लेकिन कॉल चालू क्यों रहती है?

अक्सर देखा जाता है कि इंटरनेट तो बंद हो जाता है लेकिन कॉलिंग और SMS सेवाएं चालू रहती हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि मोबाइल नेटवर्क में वॉइस और डेटा अलग-अलग सिस्टम पर चलते हैं. सरकार जरूरत के हिसाब से सिर्फ डेटा सर्विस को बंद करने का निर्देश देती है ताकि अफवाहें और ऑनलाइन गतिविधियां रोकी जा सकें लेकिन जरूरी कॉलिंग बनी रहे.

अंडरसी केबल और गेटवे कंट्रोल का रोल

कुछ देशों में सरकारें अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट गेटवे को भी कंट्रोल करती हैं. अंडरसी इंटरनेट केबल्स और इंटरनेशनल गेटवे के जरिए ही देश को ग्लोबल इंटरनेट मिलता है. इन गेटवे पर कंट्रोल होने की वजह से सरकार चाहें तो बाहरी इंटरनेट एक्सेस पूरी तरह काट सकती हैं जिससे देश लगभग पूरी तरह ऑफलाइन हो जाता है.

कानून और सुरक्षा के नाम पर इंटरनेट शटडाउन

अधिकतर इंटरनेट बंदी कानून-व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा या आपात स्थिति के नाम पर की जाती है. दंगे, विरोध प्रदर्शन या संवेदनशील हालात में सरकारें मानती हैं कि इंटरनेट अफवाहों को फैलाने का बड़ा जरिया बन सकता है. इसलिए एहतियात के तौर पर कनेक्टिविटी रोक दी जाती है.

आम लोगों पर क्या असर पड़ता है?

इंटरनेट बंद होने से ऑनलाइन पेमेंट, ऑफिस वर्क, पढ़ाई और बिजनेस पर सीधा असर पड़ता है. डिजिटल इंडिया जैसे अभियानों के दौर में इंटरनेट शटडाउन आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को ठप कर देता है.

यह भी पढ़ें:

इस देश में Grok AI पर संकट! X बैन हुआ तो क्या डगमगा जाएगी Elon Musk की पूरी प्लानिंग? जानिए पूरी जानकारी

Published at : 10 Jan 2026 01:32 PM (IST)
Tags :
Internet Connectivity TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'मादुरो की तरह ट्रंप की भी गिरफ्तारी...', ईरानी अधिकारी ने अमेरिकी राष्ट्रपति को दी धमकी
'मादुरो की तरह ट्रंप की भी गिरफ्तारी...', ईरानी अधिकारी ने अमेरिकी राष्ट्रपति को दी धमकी
बिहार
'विरासत को तहस-नहस करने के लिए परायों की जरूरत नहीं होती', रोहिणी आचार्य का फिर छलका दर्द
'विरासत को तहस-नहस करने के लिए परायों की जरूरत नहीं होती', रोहिणी आचार्य का फिर छलका दर्द
बॉलीवुड
Video: संगीत सेरेमनी में नुपुर सेनन ने होने वाले सजना के लिए इस गाने पर किया डांस, बहन कृति ने भी दिया साथ
संगीत सेरेमनी में नुपुर सेनन ने होने वाले सजना के लिए इस गाने पर किया डांस, बहन कृति ने भी दिया साथ
स्पोर्ट्स
तमीम इकबाल पर ‘इंडियन एजेंट’ टिप्पणी से मचा बवाल, BCB अधिकारी के बयान पर क्रिकेट जगत में हड़कंप
तमीम इकबाल पर ‘इंडियन एजेंट’ टिप्पणी से मचा बवाल, BCB अधिकारी के बयान पर क्रिकेट जगत में हड़कंप
Advertisement

वीडियोज

NPS Vatsalya पर नई Guidelines जारी | 18 साल से पहले Pension Planning | Paisa Live
Budget 2026-27 से MSMEs को बड़ी राहत? GST, Loan और Export पर बड़ा दांव | Paisa Live
Sansani:दिल्ली हिंसा के 13 शैतान ! | Crime News
सड़क पर रेस लगाने के चक्कर में खतरे में पड़ी 16 लोगों की जान | Jaipur Accident
ईरान में हिंसा हुई और उग्र, खामनेई के खिलाफ गुस्से से उबाल में जनता । Iran Protest । Khamenei ।Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'मादुरो की तरह ट्रंप की भी गिरफ्तारी...', ईरानी अधिकारी ने अमेरिकी राष्ट्रपति को दी धमकी
'मादुरो की तरह ट्रंप की भी गिरफ्तारी...', ईरानी अधिकारी ने अमेरिकी राष्ट्रपति को दी धमकी
बिहार
'विरासत को तहस-नहस करने के लिए परायों की जरूरत नहीं होती', रोहिणी आचार्य का फिर छलका दर्द
'विरासत को तहस-नहस करने के लिए परायों की जरूरत नहीं होती', रोहिणी आचार्य का फिर छलका दर्द
बॉलीवुड
Video: संगीत सेरेमनी में नुपुर सेनन ने होने वाले सजना के लिए इस गाने पर किया डांस, बहन कृति ने भी दिया साथ
संगीत सेरेमनी में नुपुर सेनन ने होने वाले सजना के लिए इस गाने पर किया डांस, बहन कृति ने भी दिया साथ
स्पोर्ट्स
तमीम इकबाल पर ‘इंडियन एजेंट’ टिप्पणी से मचा बवाल, BCB अधिकारी के बयान पर क्रिकेट जगत में हड़कंप
तमीम इकबाल पर ‘इंडियन एजेंट’ टिप्पणी से मचा बवाल, BCB अधिकारी के बयान पर क्रिकेट जगत में हड़कंप
विश्व
'पड़ोसी नहीं बनने...', ट्रंप को सता रहा ग्रीनलैंड पर चीन-रूस के कब्जे का डर? जिनपिंग-पुतिन को लेकर क्या बोले
'पड़ोसी नहीं बनने...', ट्रंप को सता रहा ग्रीनलैंड पर चीन-रूस के कब्जे का डर? जिनपिंग-पुतिन को लेकर क्या बोले
इंडिया
'अपनी जिम्मेदारी निभाने पर ध्यान दें ममदानी', उमर खालिद के समर्थन पर भारत ने दिया करारा जवाब
'अपनी जिम्मेदारी निभाने पर ध्यान दें ममदानी', उमर खालिद के समर्थन पर भारत ने दिया करारा जवाब
यूटिलिटी
क्या फ्लाइट के टिकट के साथ भी मिलता है बीमा, हादसा होने पर कितना मिलता है मुआवजा?
क्या फ्लाइट के टिकट के साथ भी मिलता है बीमा, हादसा होने पर कितना मिलता है मुआवजा?
शिक्षा
SSC ने जारी किया 2026 का एग्जाम कैलेंडर, जानें कब होगा कौन सा एग्जाम
SSC ने जारी किया 2026 का एग्जाम कैलेंडर, जानें कब होगा कौन सा एग्जाम
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
ENT LIVE
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
ENT LIVE
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
Embed widget