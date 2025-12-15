पुराना फोन भी चलेगा एकदम नए जैसा, ये काम कर लिए तो तूफान जैसी हो जाएगी स्पीड
कुछ समय यूज के बाद मोबाइल स्लो हो जाते हैं. पुराने स्मार्टफोन में यह दिक्कत ज्यादा आती है. कुछ आसान टिप्स को फॉलो कर इस परेशानी को दूर किया जा सकता है.
कुछ समय तक यूज करने के बाद स्मार्टफोन की स्पीड और परफॉर्मेंस नए जैसी नहीं रह जाती. दरअसल, यूज करने के दौरान फोन में कई ऐसी फाइल्स इंस्टॉल हो जाती हैं, जिनकी हमें जरूरत नहीं होती और ये फोन की स्पीड को धीमा कर देती हैं. साथ ही कई बार ज्यादा ऐप्स होने के कारण भी फोन की स्पीड और परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है. फोन की स्पीड स्लो होने से इसे चलाने में मजा नहीं आता. इसलिए आज हम आपको ऐसी कुछ टिप्स बताने जा रहे हैं, जिससे आपके फोन की स्पीड फास्ट हो जाएगी.
इन बातों का रखें ध्यान
- फोन में केवल अपनी जरूरत की फाइल्स, फोटो-वीडियो और ऐप्स ही रखें. जिन फाइल्स और ऐप्स की जरूरत न हो उन्हें अनइंस्टॉल कर दें. इससे स्टोरेज भी बचेगी और बैकग्राउंड एक्टिविटीज भी कम होगी.
- स्क्रीन पर ज्यादा विजेट न रखें. ऐसा करने से स्क्रीन ऑन होते ही विजेट डेटा लोड करेंगे, जिससे प्रोसेसर पर असर पड़ेगा. होम स्क्रीन को साफ या केवल जरूरी विजेट्स ही रखें.
- फोन की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए डेवलपर ऑप्शन में जाकर बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट को नो बैकग्राउंड प्रोसेस पर सेट कर दें. इसी ऑप्शन में एनिमेशन स्केल और ड्यूरेशन को भी कम कर फोन को फास्ट बना सकते हैं.
ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए टिप्स
- फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम को हमेशा अपडेटेड रखें. इससे आपको नए फीचर्स मिलते रहेंगे और आपका फोन भी बग्स से सुरक्षित रहेगा. कई बार कंपनियां ग्लिच दूर करने के लिए भी अपडेट रोल आउट करती है, जिससे फोन की ओवरऑल परफॉर्मेंस बेहतर होती है.
- डेटा सेफ्टी के लिए हमेशा गूगल प्ले स्टोर और ऐप्पल ऐप स्टोर से ही ऐप्स को डाउनलोड या अपडेट करें. थर्ड-पार्टी सोर्स से डाउनलोड की गई ऐप में मालवेयर आदि का खतरा रहता है.
- अगर फोन की स्पीड एकदम स्लो हो गई और कोई दूसरा तरीका काम नहीं कर रहा है तो इसे फैक्ट्री रिसेट कर लें. ध्यान रखें कि इससे आपका पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा. इसलिए ऐसा करने से पहले बैकअप लेना न भूलें.
