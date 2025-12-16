ये संकेत दिखें तो तुरंत बदल लें अपना पुराना गीजर, हो सकता है बड़ा खतरा

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







सर्दी का मौसम चल रहा है और अधिकतर लोग गर्म पानी से ही नहाते हैं. भारत में पानी गर्म करने के लिए गीजर का भी खूब यूज होता है. लंबे समय तक यूज करने के बाद गीजर में भी बाकी इलेक्ट्रिक सामान की तरह कुछ न कुछ खराबी आने लगती है, जिससे यह ठीक तरीके से पानी गर्म नहीं कर पाता. कई बार ज्यादा खराबी होने पर इसे यूज करना सेफ नहीं रह जाता. ऐसी स्थिति में यह कुछ संकेत देने लगता है, जिससे समझ जाना चाहिए कि अब नया गीजर खरीदने का समय आ गया है. आइए जानते हैं कि ऐसे किन संकेत पर नजर रखनी चाहिए.

गीजर से अजीब आवाजें आना

अगर आपके गीजर से अजीब या असामान्य आवाजें आ रही हैं तो यह बताता है कि इसमें पानी के साथ आने वाला कचरा जमा हो गया है. इसके कारण गीजर को ज्यादा काम करना पड़ रहा है, जिससे इसके पार्ट्स ज्यादा गर्म हो सकते हैं और टैंक फट सकता है. इसलिए गीजर को बदलना फायदे का सौदा रहेगा.

पानी लीक होना

अगर आपके गीजर से पानी लीक हो रहा है तो यह खतरनाक हो सकता है. टैंक, वॉल्व या कनेक्शन, कहीं से भी पानी लीक होना खतरे से खाली नहीं है. पानी की बर्बादी के साथ-साथ इससे दीवारों और फर्श में सीलन का खतरा भी रहता है.

बार-बार खराब होना

अगर आपका गीजर पुराना है और यह बार-बार खराब हो रहा है तो इसे बदल लेना बेहतर होगा. अगर आप रिपेयरिंग करवाते रहेंगे तो हर बार खर्चा बढ़ता रहेगा. इसलिए नया और एनर्जी एफिशिएंट गीजर खरीदना समझदारी भरा फैसला हो सकता है.

बिजली बिल का बढ़ जाना

पुराने गीजर बिजली की काफी खपत करते हैं. इस कारण सर्दियों में भी बिजली का बिल ज्यादा आता है. अगर आपका बिल हर साल की तुलना में इस बार ज्यादा आ रहा है तो इसके पीछे गीजर जिम्मेदार हो सकता है. ऐसी स्थिति में भी आप गीजर बदल सकते हैं. पुराने गीजर की जगह नया एनर्जी एफिशिएंट गीजर लगा लें.

