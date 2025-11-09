अब आपका पुराना फोन बनेगा कमाई का जरिया! Apple खुद देगा पैसे, जानिए Trade-In ऑफर का पूरा तरीका

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Apple Trade In: iPhone खरीदना आज भी लाखों लोगों का सपना है लेकिन इसकी ऊंची कीमत अक्सर लोगों के कदम पीछे कर देती है. अब Apple ने इस समस्या का समाधान निकाल लिया है. कंपनी का Apple Trade-In प्रोग्राम यूज़र्स को मौका देता है कि वे अपना पुराना स्मार्टफोन, वॉच, iPad या Mac एक्सचेंज करके नए iPhone पर भारी डिस्काउंट पा सकें. यानी अब आपका पुराना फोन ही नए iPhone की कीमत घटा देगा.

कहां और कैसे कर सकते हैं Trade-In

Apple का यह ऑफर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से उपलब्ध है. आप चाहें तो Apple Store जाकर या फिर Apple की आधिकारिक वेबसाइट के ज़रिए अपना पुराना डिवाइस एक्सचेंज कर सकते हैं. वेबसाइट पर हर डिवाइस की एक्सचेंज वैल्यू पहले से तय होती है, जिससे आपको यह अंदाज़ा हो जाता है कि आपके फोन की कितनी कीमत मिल सकती है.

iPhone मॉडलों पर मिलने वाली एक्सचेंज वैल्यू

अगर आपके पास iPhone 16 Pro Max है, तो आपको ₹64,000 तक का एक्सचेंज डिस्काउंट मिल सकता है. वहीं iPhone 7 जैसे पुराने मॉडल पर भी 4,350 रुपये तक की वैल्यू मिल सकती है. मॉडल जितना नया होगा उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी. इस तरह ग्राहक अपने पुराने iPhone से अच्छी-खासी रकम बचा सकते हैं.

Android स्मार्टफोन भी कर सकते हैं एक्सचेंज

Apple का यह प्रोग्राम सिर्फ iPhones तक सीमित नहीं है. अगर आपके पास कोई Android फोन है तो उसे भी एक्सचेंज में दिया जा सकता है. उदाहरण के लिए, Samsung Galaxy S24 Ultra पर आपको 41,540 रुपये तक का डिस्काउंट मिल सकता है जबकि OnePlus 12R पर 13,400 रुपये तक की वैल्यू तय की गई है. इस लिस्ट में Vivo, Oppo, Xiaomi, Pixel और iQOO जैसे ब्रांड्स के कई मॉडल शामिल हैं.

क्यों फायदेमंद है यह ऑफर

Apple का Trade-In प्रोग्राम न सिर्फ आपको नए iPhone पर भारी छूट दिलाता है बल्कि इससे ई-वेस्ट कम करने में भी मदद मिलती है. पुराना फोन कंपनी द्वारा रीसायकल किया जाता है या रिफर्बिश्ड यूनिट के रूप में दोबारा उपयोग में लाया जाता है. यानी यह ऑफर पर्यावरण और आपकी जेब दोनों के लिए फायदेमंद है.

