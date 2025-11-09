हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीअब आपका पुराना फोन बनेगा कमाई का जरिया! Apple खुद देगा पैसे, जानिए Trade-In ऑफर का पूरा तरीका

अब आपका पुराना फोन बनेगा कमाई का जरिया! Apple खुद देगा पैसे, जानिए Trade-In ऑफर का पूरा तरीका

Apple Trade In: iPhone खरीदना आज भी लाखों लोगों का सपना है लेकिन इसकी ऊंची कीमत अक्सर लोगों के कदम पीछे कर देती है. अब Apple ने इस समस्या का समाधान निकाल लिया है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 09 Nov 2025 08:49 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Apple Trade In: iPhone खरीदना आज भी लाखों लोगों का सपना है लेकिन इसकी ऊंची कीमत अक्सर लोगों के कदम पीछे कर देती है. अब Apple ने इस समस्या का समाधान निकाल लिया है. कंपनी का Apple Trade-In प्रोग्राम यूज़र्स को मौका देता है कि वे अपना पुराना स्मार्टफोन, वॉच, iPad या Mac एक्सचेंज करके नए iPhone पर भारी डिस्काउंट पा सकें. यानी अब आपका पुराना फोन ही नए iPhone की कीमत घटा देगा.

कहां और कैसे कर सकते हैं Trade-In

Apple का यह ऑफर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से उपलब्ध है. आप चाहें तो Apple Store जाकर या फिर Apple की आधिकारिक वेबसाइट के ज़रिए अपना पुराना डिवाइस एक्सचेंज कर सकते हैं. वेबसाइट पर हर डिवाइस की एक्सचेंज वैल्यू पहले से तय होती है, जिससे आपको यह अंदाज़ा हो जाता है कि आपके फोन की कितनी कीमत मिल सकती है.

iPhone मॉडलों पर मिलने वाली एक्सचेंज वैल्यू

अगर आपके पास iPhone 16 Pro Max है, तो आपको ₹64,000 तक का एक्सचेंज डिस्काउंट मिल सकता है. वहीं iPhone 7 जैसे पुराने मॉडल पर भी 4,350 रुपये तक की वैल्यू मिल सकती है. मॉडल जितना नया होगा उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी. इस तरह ग्राहक अपने पुराने iPhone से अच्छी-खासी रकम बचा सकते हैं.

Android स्मार्टफोन भी कर सकते हैं एक्सचेंज

Apple का यह प्रोग्राम सिर्फ iPhones तक सीमित नहीं है. अगर आपके पास कोई Android फोन है तो उसे भी एक्सचेंज में दिया जा सकता है. उदाहरण के लिए, Samsung Galaxy S24 Ultra पर आपको 41,540 रुपये तक का डिस्काउंट मिल सकता है जबकि OnePlus 12R पर 13,400 रुपये तक की वैल्यू तय की गई है. इस लिस्ट में Vivo, Oppo, Xiaomi, Pixel और iQOO जैसे ब्रांड्स के कई मॉडल शामिल हैं.

क्यों फायदेमंद है यह ऑफर

Apple का Trade-In प्रोग्राम न सिर्फ आपको नए iPhone पर भारी छूट दिलाता है बल्कि इससे ई-वेस्ट कम करने में भी मदद मिलती है. पुराना फोन कंपनी द्वारा रीसायकल किया जाता है या रिफर्बिश्ड यूनिट के रूप में दोबारा उपयोग में लाया जाता है. यानी यह ऑफर पर्यावरण और आपकी जेब दोनों के लिए फायदेमंद है.

यह भी पढ़ें:

WhatsApp पर प्यार तलाशने के चक्कर में लग गया 32 लाख का चूना! जानिए कैसे चलता है Online Romance Scam का पूरा खेल

Published at : 09 Nov 2025 08:45 AM (IST)
Tags :
Apple IPhone Apple Trade In Offer Apple TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बुरे फंसे अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप, मिलिट्री कैंटीन में 'ट्रंप वाइन' को लेकर मचा बवाल, जानें क्या है पूरा मामला
बुरे फंसे अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप, मिलिट्री कैंटीन में 'ट्रंप वाइन' को लेकर मचा बवाल, जानें क्या है पूरा मामला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
वाराणसी: ध्वस्तीकरण अभियान में टूटी BJP कार्यकर्ता की दुकान, बोले- 'विकास के लिए ये त्याग भी मंजूर'
वाराणसी: ध्वस्तीकरण अभियान में टूटी BJP कार्यकर्ता की दुकान, बोले- 'विकास के लिए ये त्याग भी मंजूर'
बॉलीवुड
किरण राव के बर्थडे को बेटे आजाद ने बनाया खास, इस तरह से पूरी की मां की फरमाइश
किरण राव के बर्थडे को बेटे आजाद ने बनाया खास, इस तरह से पूरी की मां की फरमाइश
स्पोर्ट्स
KL Rahul vs Rishabh Pant: केएल राहुल बनाम ऋषभ पंत, आंकड़ों की जंग में कौन है आगे? जानिए T20I में दोनों के हेड-टू-हेड रिकॉर्ड
केएल राहुल बनाम ऋषभ पंत, आंकड़ों की जंग में कौन है आगे? जानिए T20I में दोनों के हेड-टू-हेड रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

ईरानी बहू के पीछे खुफिया कैमरा !
Tejashwi Yadav बनेंगे सीएम? Pappu Yadav का चौंकाने वाला दावा !
RJD का दावा... समस्तीपुर के स्ट्रांगरूम में घुसपैठ हुई
रण में मोदी.. पस्त विरोधी?
Makhana में करोड़ों का मुनाफा..लाचार क्यों मजदूर?Pratima Mishra की EXPOSE Report
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बुरे फंसे अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप, मिलिट्री कैंटीन में 'ट्रंप वाइन' को लेकर मचा बवाल, जानें क्या है पूरा मामला
बुरे फंसे अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप, मिलिट्री कैंटीन में 'ट्रंप वाइन' को लेकर मचा बवाल, जानें क्या है पूरा मामला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
वाराणसी: ध्वस्तीकरण अभियान में टूटी BJP कार्यकर्ता की दुकान, बोले- 'विकास के लिए ये त्याग भी मंजूर'
वाराणसी: ध्वस्तीकरण अभियान में टूटी BJP कार्यकर्ता की दुकान, बोले- 'विकास के लिए ये त्याग भी मंजूर'
बॉलीवुड
किरण राव के बर्थडे को बेटे आजाद ने बनाया खास, इस तरह से पूरी की मां की फरमाइश
किरण राव के बर्थडे को बेटे आजाद ने बनाया खास, इस तरह से पूरी की मां की फरमाइश
स्पोर्ट्स
KL Rahul vs Rishabh Pant: केएल राहुल बनाम ऋषभ पंत, आंकड़ों की जंग में कौन है आगे? जानिए T20I में दोनों के हेड-टू-हेड रिकॉर्ड
केएल राहुल बनाम ऋषभ पंत, आंकड़ों की जंग में कौन है आगे? जानिए T20I में दोनों के हेड-टू-हेड रिकॉर्ड
इंडिया
वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन पर बजा RSS गीत तो रेलवे पर भड़के केरल CM, कहा- इस खतरनाक कदम का विरोध...'
वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन पर बजा RSS गीत तो रेलवे पर भड़के केरल CM, कहा- इस खतरनाक कदम का विरोध...'
ट्रेंडिंग
Wedding Dance: दूल्हे ने अपनी दुल्हन को दी सरप्राइज परफॉर्मेंस! दुल्हन का रिएक्शन देख यूजर्स बोले, प्राइसलेस- वीडियो वायरल
दूल्हे ने अपनी दुल्हन को दी सरप्राइज परफॉर्मेंस! दुल्हन का रिएक्शन देख यूजर्स बोले, प्राइसलेस
फैशन
ग्लैमरस लुक के लिए सर्दियों में पहनें ये फैशनेबल टॉप्स, सबकी नजरें होंगी आप पर
ग्लैमरस लुक के लिए सर्दियों में पहनें ये फैशनेबल टॉप्स, सबकी नजरें होंगी आप पर
जनरल नॉलेज
ताजमहल में गलती से भी मत ले जाना ये चीजें, तुरंत जेल में बंद कर देगी पुलिस
ताजमहल में गलती से भी मत ले जाना ये चीजें, तुरंत जेल में बंद कर देगी पुलिस
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
Embed widget