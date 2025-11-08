हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WhatsApp पर प्यार तलाशने के चक्कर में लग गया 32 लाख का चूना! जानिए कैसे चलता है Online Romance Scam का पूरा खेल

Online Romance Scam: भारत में अब ‘डिजिटल अरेस्ट’ के बाद सबसे तेजी से बढ़ते साइबर अपराधों में से एक है Online Romance Scam.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 08 Nov 2025 07:42 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Online Romance Scam: भारत में अब ‘डिजिटल अरेस्ट’ के बाद सबसे तेजी से बढ़ते साइबर अपराधों में से एक है Online Romance Scam. देश के सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले ऐप WhatsApp पर अब प्यार की तलाश कई लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है. हाल ही में बेंगलुरु के 63 वर्षीय शख्स के साथ ऐसा ही मामला सामने आया जिसमें उन्होंने ऑनलाइन डेटिंग के नाम पर ₹32 लाख गंवा दिए.

कैसे हुआ पूरा WhatsApp Romance Scam

रिपोर्ट्स के अनुसार, पीड़ित को WhatsApp पर एक व्यक्ति ने संपर्क किया जिसने खुद को एक हाई-सोसाइटी डेटिंग सर्विस का प्रतिनिधि बताया. उस व्यक्ति ने दावा किया कि वह अमीर और हाई-प्रोफाइल महिलाओं से मिलवाने में मदद करता है.

शुरुआत में, पीड़ित से ₹1,950 का रजिस्ट्रेशन शुल्क मांगा गया. भुगतान करने के बाद उसे तीन महिलाओं की तस्वीरें भेजी गईं और कहा गया कि किसी एक को चुन लें.

पीड़ित ने ऋतिका नाम की महिला को चुना और दोनों के बीच WhatsApp पर बातचीत शुरू हुई. कुछ दिनों तक बातचीत इतनी सहज और भरोसेमंद लगी कि महिला ने मुलाकात की बात छेड़ दी.

लेकिन जल्द ही ठगी का जाल गहराता गया कोऑर्डिनेटर ने मेंबरशिप अपग्रेड, लीगल डॉक्यूमेंट्स और ट्रैवल खर्चों के नाम पर कई बार पैसे मांगे. कुछ ही हफ्तों में शख्स ने ₹32.2 लाख ट्रांसफर कर दिए. जब उसने और पैसे देने से इनकार किया तो ठगों ने उसे कानूनी कार्रवाई की धमकी दी.

इसके बाद उसे एहसास हुआ कि वह एक जाल में फंस चुका है और उसने पुलिस में साइबरक्राइम की शिकायत दर्ज कराई.

भारत में बढ़ते Online Love Traps

यह अकेला मामला नहीं है. देशभर में WhatsApp, Instagram और डेटिंग ऐप्स पर इस तरह की रोमांस और फ्रेंडशिप ठगी तेजी से बढ़ रही है. ठग पहले भावनात्मक रिश्ता बनाते हैं भरोसा जीतते हैं और फिर किसी न किसी बहाने पैसे ऐंठ लेते हैं. साइबर विशेषज्ञों के मुताबिक, ज्यादातर पीड़ित शर्म या डर की वजह से शिकायत दर्ज नहीं करते जिससे अपराधियों का हौसला और बढ़ जाता है.

ऐसे करें खुद को Romance Scams से सुरक्षित

  • अनजान नंबरों या प्रोफाइल्स से आने वाले मैसेज पर फौरन भरोसा न करें.
  • कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति को पैसे न भेजें जिससे आप सामने नहीं मिले.
  • अपनी पर्सनल या फाइनेंशियल जानकारी, OTP या फोटो किसी के साथ साझा न करें.
  • किसी की पहचान की पुष्टि करने के लिए वीडियो कॉल या विश्वसनीय प्लेटफॉर्म का उपयोग करें.
  • किसी संदिग्ध गतिविधि को तुरंत cybercrime.gov.in या नज़दीकी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करें.

Published at : 08 Nov 2025 07:39 AM (IST)
