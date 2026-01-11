हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीनया फोन स्लो क्यों लगता है? खरीदते ही ये सीक्रेट सेटिंग्स नहीं बदलीं तो परफॉर्मेंस का 50% हो जाता है वेस्ट

नया फोन स्लो क्यों लगता है? खरीदते ही ये सीक्रेट सेटिंग्स नहीं बदलीं तो परफॉर्मेंस का 50% हो जाता है वेस्ट

Smartphone Tips: नया स्मार्टफोन लेने के बाद हम उम्मीद करते हैं कि सबकुछ फास्ट, स्मूथ और बिना किसी रुकावट के चलेगा.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 11 Jan 2026 09:55 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Smartphone Tips: नया स्मार्टफोन लेने के बाद हम उम्मीद करते हैं कि सबकुछ फास्ट, स्मूथ और बिना किसी रुकावट के चलेगा. लेकिन कई बार कुछ ही दिनों में फोन हैंग करने लगता है, ऐप्स देर से खुलते हैं और बैटरी भी उम्मीद से जल्दी खत्म होने लगती है. हैरानी की बात यह है कि इसके पीछे फोन की क्वालिटी नहीं, बल्कि कुछ जरूरी सेटिंग्स होती हैं जिन्हें लोग नया फोन लेते समय नजरअंदाज कर देते हैं.

बैकग्राउंड ऐप्स बन जाते हैं परफॉर्मेंस के दुश्मन

नए फोन में पहले से कई ऐप्स इंस्टॉल रहते हैं जो बैकग्राउंड में लगातार चलते रहते हैं. ये ऐप्स RAM और प्रोसेसर का बेवजह इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में फोन धीरे-धीरे स्लो महसूस होने लगता है. बैकग्राउंड एक्टिविटी को कंट्रोल करना और गैर-जरूरी ऐप्स को लिमिट करना बेहद जरूरी है ताकि फोन अपनी पूरी ताकत दिखा सके.

ऑटो-सिंक और नोटिफिकेशन भी करते हैं फोन को थका हुआ

ईमेल, क्लाउड, सोशल मीडिया और कई दूसरी सर्विसेज ऑटो-सिंक पर सेट होती हैं. ये हर थोड़ी देर में डेटा अपडेट करती रहती हैं जिससे फोन पर अतिरिक्त लोड पड़ता है. वहीं, हर ऐप की नोटिफिकेशन ऑन होने से प्रोसेसर बार-बार एक्टिव होता है. इन दोनों चीजों को मैनेज करने से फोन ज्यादा स्मूथ और तेज चलने लगता है.

एनिमेशन सेटिंग्स कम न कीं तो स्पीड का मजा नहीं

नए फोन में ट्रांजिशन और एनिमेशन काफी आकर्षक होते हैं लेकिन यही विजुअल इफेक्ट्स परफॉर्मेंस पर असर डालते हैं. अगर एनिमेशन स्पीड कम नहीं की गई तो फोन तेज होने के बावजूद स्लो फील हो सकता है. एनिमेशन स्केल घटाने से ऐप्स तेजी से खुलते हैं और फोन ज्यादा रिस्पॉन्सिव लगता है.

बैटरी ऑप्टिमाइजेशन न किया तो परफॉर्मेंस गिरती है

फोन की बैटरी सिर्फ बैकअप ही नहीं, बल्कि परफॉर्मेंस से भी जुड़ी होती है. गलत बैटरी सेटिंग्स की वजह से सिस्टम बार-बार खुद को कंट्रोल करता है जिससे स्पीड प्रभावित होती है. सही बैटरी ऑप्टिमाइजेशन से फोन संतुलित तरीके से काम करता है और लंबे समय तक फास्ट बना रहता है.

स्टोरेज भरी तो नया फोन भी सुस्त हो जाएगा

अक्सर लोग नया फोन लेते ही फोटो, वीडियो और ऐप्स भर लेते हैं. जब स्टोरेज जरूरत से ज्यादा भर जाती है तो सिस्टम के पास काम करने की जगह कम बचती है. इसका असर सीधा फोन की स्पीड पर पड़ता है. इसलिए स्टोरेज को हमेशा थोड़ा खाली रखना जरूरी होता है.

यह भी पढ़ें:

इस देश में Grok AI पर संकट! X बैन हुआ तो क्या डगमगा जाएगी Elon Musk की पूरी प्लानिंग? जानिए पूरी जानकारी

Published at : 11 Jan 2026 09:55 AM (IST)
Tags :
Smartphone Tips TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US Air strike Syria: सीरिया में ISIS पर अमेरिका का बड़ा हमला, एयर स्ट्राइक कर दर्जनों ठिकानों को किया तबाह
सीरिया में ISIS पर अमेरिका का बड़ा हमला, एयर स्ट्राइक कर दर्जनों ठिकानों को किया तबाह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'ईडी और CBI क्यों खामोश', कोडीन कफ सिरप मामले में पूर्व CM अखिलेश यादव ने फिर उठाए सवाल
'ईडी और CBI क्यों खामोश', कोडीन कफ सिरप मामले में पूर्व CM अखिलेश यादव ने फिर उठाए सवाल
स्पोर्ट्स
IND vs NZ ODI Record: न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले कौन, देखिए टॉप 5 गेंदबाजों की लिस्ट
न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले कौन, देखिए टॉप 5 गेंदबाजों की लिस्ट
टेलीविजन
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: नॉयना की होगी बेइज्जती, तुलसी से मांगनी पड़ेगी माफी, मिहिर होगा खुश
नॉयना की होगी बेइज्जती, तुलसी से मांगनी पड़ेगी माफी, मिहिर होगा खुश
Advertisement

वीडियोज

Crime News : गैंग्स ऑफ पटना...वो खूनी घटना | sansani
Moradabad News: मुरादाबाद में बीजेपी नेता का स्टंट..चढ़ा रील बनाने का भूत | UP Hindi News
America Attack on Iran : ईरान पर आया बड़ा संकट अमेरिका करेगा हमला !
Charcha With Chitra: किसकी होगी BMC? महायुति VS महाविकास अघाड़ी पर श्रीकांत शिंदे ने क्या बताया?
Chitra Tripathi: नशे में धुत रईसजादों की रेस ने ली मासूमों की जान! | Janhit | ABP | Jaipur
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Air strike Syria: सीरिया में ISIS पर अमेरिका का बड़ा हमला, एयर स्ट्राइक कर दर्जनों ठिकानों को किया तबाह
सीरिया में ISIS पर अमेरिका का बड़ा हमला, एयर स्ट्राइक कर दर्जनों ठिकानों को किया तबाह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'ईडी और CBI क्यों खामोश', कोडीन कफ सिरप मामले में पूर्व CM अखिलेश यादव ने फिर उठाए सवाल
'ईडी और CBI क्यों खामोश', कोडीन कफ सिरप मामले में पूर्व CM अखिलेश यादव ने फिर उठाए सवाल
स्पोर्ट्स
IND vs NZ ODI Record: न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले कौन, देखिए टॉप 5 गेंदबाजों की लिस्ट
न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले कौन, देखिए टॉप 5 गेंदबाजों की लिस्ट
टेलीविजन
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: नॉयना की होगी बेइज्जती, तुलसी से मांगनी पड़ेगी माफी, मिहिर होगा खुश
नॉयना की होगी बेइज्जती, तुलसी से मांगनी पड़ेगी माफी, मिहिर होगा खुश
विश्व
'मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा...', ग्रीनलैंड को सैन्य कार्रवाई के बाद US में मिलाएंगे ट्रंप? इटली PM मेलोनी ने दिया ये जवाब
ग्रीनलैंड को सैन्य कार्रवाई के बाद US में मिलाएंगे ट्रंप? इटली की PM मेलोनी ने दिया ये जवाब
गुजरात
20 साल से पुलिस को चकमा दे रहा 'रहमान डकैत' गिरफ्तार, 14 राज्यों में फैला था क्राइम नेटवर्क
20 साल से पुलिस को चकमा दे रहा 'रहमान डकैत' गिरफ्तार, 14 राज्यों में फैला था क्राइम नेटवर्क
रिलेशनशिप
काम और रिश्तों में तनाव बढ़ाने वाले लोगों को कैसे करें डील? एक्सपर्ट्स से जानें आसान उपाय
काम और रिश्तों में तनाव बढ़ाने वाले लोगों को कैसे करें डील? एक्सपर्ट्स से जानें आसान उपाय
हेल्थ
हमारी रोज की ये 5 गलतियां धीरे-धीरे बढ़ा देती हैं ब्लड प्रेशर, एक्सपर्ट ने किया खुलासा
हमारी रोज की ये 5 गलतियां धीरे-धीरे बढ़ा देती हैं ब्लड प्रेशर, एक्सपर्ट ने किया खुलासा
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
ENT LIVE
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
Embed widget