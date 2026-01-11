Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Smartphone Tips: नया स्मार्टफोन लेने के बाद हम उम्मीद करते हैं कि सबकुछ फास्ट, स्मूथ और बिना किसी रुकावट के चलेगा. लेकिन कई बार कुछ ही दिनों में फोन हैंग करने लगता है, ऐप्स देर से खुलते हैं और बैटरी भी उम्मीद से जल्दी खत्म होने लगती है. हैरानी की बात यह है कि इसके पीछे फोन की क्वालिटी नहीं, बल्कि कुछ जरूरी सेटिंग्स होती हैं जिन्हें लोग नया फोन लेते समय नजरअंदाज कर देते हैं.

बैकग्राउंड ऐप्स बन जाते हैं परफॉर्मेंस के दुश्मन

नए फोन में पहले से कई ऐप्स इंस्टॉल रहते हैं जो बैकग्राउंड में लगातार चलते रहते हैं. ये ऐप्स RAM और प्रोसेसर का बेवजह इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में फोन धीरे-धीरे स्लो महसूस होने लगता है. बैकग्राउंड एक्टिविटी को कंट्रोल करना और गैर-जरूरी ऐप्स को लिमिट करना बेहद जरूरी है ताकि फोन अपनी पूरी ताकत दिखा सके.

ऑटो-सिंक और नोटिफिकेशन भी करते हैं फोन को थका हुआ

ईमेल, क्लाउड, सोशल मीडिया और कई दूसरी सर्विसेज ऑटो-सिंक पर सेट होती हैं. ये हर थोड़ी देर में डेटा अपडेट करती रहती हैं जिससे फोन पर अतिरिक्त लोड पड़ता है. वहीं, हर ऐप की नोटिफिकेशन ऑन होने से प्रोसेसर बार-बार एक्टिव होता है. इन दोनों चीजों को मैनेज करने से फोन ज्यादा स्मूथ और तेज चलने लगता है.

एनिमेशन सेटिंग्स कम न कीं तो स्पीड का मजा नहीं

नए फोन में ट्रांजिशन और एनिमेशन काफी आकर्षक होते हैं लेकिन यही विजुअल इफेक्ट्स परफॉर्मेंस पर असर डालते हैं. अगर एनिमेशन स्पीड कम नहीं की गई तो फोन तेज होने के बावजूद स्लो फील हो सकता है. एनिमेशन स्केल घटाने से ऐप्स तेजी से खुलते हैं और फोन ज्यादा रिस्पॉन्सिव लगता है.

बैटरी ऑप्टिमाइजेशन न किया तो परफॉर्मेंस गिरती है

फोन की बैटरी सिर्फ बैकअप ही नहीं, बल्कि परफॉर्मेंस से भी जुड़ी होती है. गलत बैटरी सेटिंग्स की वजह से सिस्टम बार-बार खुद को कंट्रोल करता है जिससे स्पीड प्रभावित होती है. सही बैटरी ऑप्टिमाइजेशन से फोन संतुलित तरीके से काम करता है और लंबे समय तक फास्ट बना रहता है.

स्टोरेज भरी तो नया फोन भी सुस्त हो जाएगा

अक्सर लोग नया फोन लेते ही फोटो, वीडियो और ऐप्स भर लेते हैं. जब स्टोरेज जरूरत से ज्यादा भर जाती है तो सिस्टम के पास काम करने की जगह कम बचती है. इसका असर सीधा फोन की स्पीड पर पड़ता है. इसलिए स्टोरेज को हमेशा थोड़ा खाली रखना जरूरी होता है.

