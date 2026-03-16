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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीचावल में डालने से नहीं सूखेगा फोन, भीग गया तो ये तरीके करेंगे काम, देरी की तो हो जाएगी गड़बड़

चावल में डालने से नहीं सूखेगा फोन, भीग गया तो ये तरीके करेंगे काम, देरी की तो हो जाएगी गड़बड़

Smartphone Care Tips: अगर फोन भीग गया है या इसमें पानी चला गया है तो इसे यूज न करें. भीगे फोन को तुरंत बंद कर सूखने के लिए हवादार जगह पर रख दें.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 16 Mar 2026 08:40 AM (IST)
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Smartphone Care Tips: पानी या दूसरे लिक्विड स्मार्टफोन के दुश्मन होते हैं. लिक्विड डैमेज तो कई कंपनियों की वारंटी में भी शामिल नहीं होता. इसलिए लोग फोन के पानी आदि में गिरने से बहुत डरते हैं. अगर फोन पानी में गिरकर भीग जाए तो तुरंत इसे ऑन करके देखते हैं और फिर इसे ड्राई करने के लिए चावल आदि में रख देते हैं. बता दें कि ये दोनों काम ही भारी नुकसानदायक हो सकते हैं. आइए जानते हैं कि फोन के भीगने के बाद क्या करना चाहिए.

फोन भीगने के बाद क्या करें?

फोन को कर दें स्विच-ऑफ-  अगर फोन भीग गया है तो इसे यूज न करें और तुरंत बंद कर दें. अगर आप यह देखने के लिए फोन चालू रखते हैं कि यह काम कर रहा है या नहीं तो बड़ा नुकसान कर रहे हैं. भीगे हुए फोन को यूज करने से उसके इंटरनल पार्ट्स खराब हो सकते हैं.

एक्सेसरीज और सिम कार्ड हटा दें- फोन को ड्राई होने के लिए उसके ऊपर से कवर हटा दें. इसके अलावा फोन में लगे सिम कार्ड, मेमोरी कार्ड और दूसरी एक्सेसरीज को भी बाहर निकाल लें.

मुलायम कपड़े से करें साफ- सूखे और मुलायम कपड़े से फोन को ऊपर से साफ कर लें. इससे डिवाइस के सरफेस पर जमा पानी साफ हो जाएगा और इसे अच्छे से सूखने दें. अगर पूरी तरह सूखने के बाद फोन स्विच ऑन न हो तो इसे सर्विस सेंटर पर ले जाएं. 

फोन को हिलाने-डुलाने से बचें- कई लोग फोन से पानी को जबरदस्ती बाहर निकालने के लिए जोर-जोर से हिलाने लगते हैं. ऐसा करना खतरनाक हो सकता है और पानी बाहर आने की बजाय इंटरनल पार्ट्स में भी जा सकता है. इसलिए फोन को बंद कर हवादार जगह पर रख दें.

फोन भीगने के बाद ये काम न करें

  • कुछ लोग फोन को ड्राई करने के लिए हेयर ड्रायर का यूज करते हैं. ड्रायर से निकली हीट फोन के इंटरनल पार्ट्स को डैमेज कर सकती है. इसलिए इससे बचना चाहिए.
  • फोन को तेज धूप में रखने से बचें. ज्यादा धूप से भी इंटरनल पार्ट्स के डैमेज होने का डर रहता है.

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Published at : 16 Mar 2026 08:40 AM (IST)
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Tips And Tricks TECH NEWS Smartphone Care Tips
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