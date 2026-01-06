अब फोन दिलाएंगे माता-पिता से बात करने की याद, यह कंपनी जल्द लाने वाली है काम का फीचर

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







घर से बाहर रहने वाले कई लोग कई दिनों तक अपने माता-पिता और दूसरे फैमिली मेंबर्स से बात नहीं कर पाते हैं. काम या दूसरी व्यवस्ताओं के चलते कई बार उन्हें पैरेंट्स से बात करना याद नहीं रहता. फिर जब पैरेंट्स इसकी शिकायत करते हैं तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं होता. अब सैमसंग ने इस परेशानी का हल निकालने की कोशिश की है. कंपनी जल्द ही एक नया फीचर रोल आउट करने वाली है, जिसमें फोन यूजर को अलर्ट भेजकर याद दिलाया जाएगा कि उन्हें अपने फैमिली मेंबर्स से बात करनी चाहिए. अलर्ट में यह भी लिखा होगा कि उन्होंने आखिरी बार उनसे कब बात की थी.

OneUI 8.5 में आएगा फीचर

सैमसंग ने हाल ही में OneUI 8.5 का बीटा प्रीव्यू रिलीज किया था. इस अपडेट में बग फिक्स और परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट्स के साथ-साथ एक नया फीचर भी मिलेगा, जो आपको फैमिली मेंबर से बात कराने की याद दिलाएगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सैमसंग फोन में मिलने वाले Now Brief में एक अलर्ट आएगा, जिसमें लिखा होगा, 'से हेल्लो टू योर फैमिली.' इसके साथ इसमें कॉन्टैक्ट कार्ड भी दिया होगा, जिस पर टैप कर आप इंस्टैंट अपने फैमिली मेंबर से बात कर सकेंगे. इसके साथ में नोट नाऊ का बटन भी होगा, जो मैसेज को डिसमिस कर देगा. अलर्ट में सबसे नीचे यह लिखा होगा कि आपने उनसे आखिरी बार कब बात की थी.

इन बग्स को किया जाएगा फिक्स

OneUI 8.5 अपडेट में सैमसंग लॉक स्क्रीन पर आने वाले क्लॉक डिस्प्ले एरर को फिक्स करने के साथ नाउ ब्रीफिंग के डिस्प्ले न होने वाले इश्यू को फिक्स कर रही है. इसके अलावा गैलेरी में लाइव इफेक्ट यूज करते समय स्क्रीन लैगिंग, हाई पावर कंजप्शन जैसे इश्यू भी फिक्स किए जाएंगे. सैमसंग ने इसमें जनवरी, 2026 सिक्योरिटी पैच भी रिलीज किया है. फिलहाल इसे दक्षिण कोरिया और अमेरिका में बीटा यूजर्स के लिए रोल आउट किया गया है.

ये भी पढ़ें-

लैपटॉप के कीबोर्ड में आ गई दिक्कत? सर्विस सेंटर जाने से पहले करें ये काम, बच जाएंगे आपके पैसे