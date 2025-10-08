हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीअब UPI के लिए पिन की जरूरत नहीं, फिंगरप्रिंट और फेसआईडी से हो जाएगी पेमेंट, आ गया नया सिस्टम

अब UPI के लिए पिन की जरूरत नहीं, फिंगरप्रिंट और फेसआईडी से हो जाएगी पेमेंट, आ गया नया सिस्टम

अब यूपीआई पेमेंट करते समय लोग पिन नंबर की जगह फिंगरप्रिंट या फेस आईडी को भी यूज कर सकेंगे. इसके लिए बॉयोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की शुरुआत हो चुकी है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 08 Oct 2025 08:42 AM (IST)
Preferred Sources

UPI पेमेंट करते समय अब आपको पिन नंबर डालने की जरूरत नहीं रहेगी. आप फेसआईडी या फिंगरप्रिंट से भी पेमेंट कर सकेंगे. नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने UPI के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन लॉन्च कर दिया है. इसे पिन की तुलना में एक तेज, सुरक्षित और यूजर-फ्रैंडली विकल्प माना जाता है. बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की पूरी प्रोसेस ऑन-डिवाइस होगी और अब यह पिन नंबर की जगह ले सकेगी. बता दें किUPI को 2016 में लॉन्च किया गया था और तब से पेमेंट के लिए पिन का ही यूज किया जा रहा है.

ऐसे यूजर्स को होगी आसानी

UPI पेमेंट के लिए बायोमेट्रिक्स आने से सीनियर सिटीजन और नए ग्राहकों को आसानी होगी. NPCI ने कहा कि अभी तक UPI पिन क्रिएट करने के लिए डेबिट कार्ड डिटेल्स और आधार OTP वेरिफिकेशन की जरूरत होती थी. अब आधार-बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन के बाद इसे यूज करना आसान और तेज हो जाएगा. साथ ही उन लोगों को भी इससे सहूलियत होगी, जिनके पास डेबिट कार्ड नहीं है. यह सिस्टम फ्रॉड से बचने में भी मदद करेगा. बता दें कि पिछले काफी समय से पिन नंबर से जुड़े कई स्कैम सामने आ चुके हैं और RBI भी इस पर चिंता व्यक्त कर चुका है. 

फिंगरप्रिंट या फेसआईडी से ATM से निकाल सकेंगे पैसे

यूजर चाहे तो फेसआईडी और फिंगरप्रिंट की मदद से UPI पिन सेट करने के लिए कर सकता है. इसके अलावा ATM से UPI के जरिए पैसे निकालते समय भी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का यूज किया जा सकता है. इसके लिए यूजर्स को ऑप्ट-इन करना होगा. यानी यूजर अपनी मर्जी से पिन या फेसआईडी आदि यूज कर सकेगा. बता दें कि इस फीचर पर पिछले काफी समय से काम चल रहा था और NPCI ने इसे लेकर 2021 में एक हैकाथॉन भी आयोजित की थी.

UPI से होती है सबसे ज्यादा डिजिटल पेमेंट

UPI देश में डिजिटल पेमेंट का सबसे पॉपुलर तरीका है. देश में होने वाली कुल ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स में से 85 प्रतिशत अकेले UPI से होती है. इस मोबाइल पेमेंट प्लेटफॉर्म से हर महीने औसतन 25 लाख करोड़ रुपये की कीमत वाली 20 बिलियन से अधिक ट्रांजेक्शन्स होती हैं.

ये भी पढ़ें-

इस कंपनी ने लॉन्च किया भारत का पहला हाइब्रिड फोन, कीमत एकदम किफायती, जानिये क्या है खासियत

Published at : 08 Oct 2025 08:42 AM (IST)
Tags :
NPCI UPI Payment TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Pakistan-US Defence Deal: अमेरिका देगा पाकिस्तान को खतरनाक मिसाइलें, गुपचुप हो गई बड़ी डील, भारत की बढ़ेगी टेंशन?
अमेरिका देगा पाकिस्तान को खतरनाक मिसाइलें, गुपचुप हो गई बड़ी डील, भारत की बढ़ेगी टेंशन?
बिहार
रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर चिराग ने पिता को ऐसे किया याद, बोले- 'आगामी चुनाव आपके…'
रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर चिराग ने पिता को ऐसे किया याद, बोले- 'आगामी चुनाव आपके…'
विश्व
UK PM India Visit: 'कोई वीजा समझौता नहीं होगा', ब्रिटिश पीएम कीर स्टार्मर ने तोड़ा भारतीयों का दिल
'कोई वीजा समझौता नहीं होगा', ब्रिटिश पीएम कीर स्टार्मर ने तोड़ा भारतीयों का दिल
दिल्ली NCR
Weather Update: दिल्ली में आज फिर बरसेंगे बादल, ठंड का होगा एहसास, जानिए अगले 5 दिन कैसा रहेगा मौसम
दिल्ली में आज फिर बरसेंगे बादल, ठंड का होगा एहसास, जानिए अगले 5 दिन कैसा रहेगा मौसम
Advertisement

वीडियोज

Akhilesh-Azam Meet: अखिलेश यादव का बरेली-Rampur दौरा, Azam Khan से 2 साल बाद मुलाकात | Breaking
Tata-Ministers Meet: PM, HM Amit Shah और FM Nirmala Sitharaman से मिले Tata अधिकारी
Himachal Landslide: Bilaspur में Bus पर गिरा पहाड़, 15 की मौत, PM Modi-Shah ने जताया दुख | ABP News
LPG Truck Fire: Jaipur-Ajmer Highway पर भीषण हादसा, ड्राइवर की मौत, 6 घायल
Sansani: Sonbhadra में 'Jallad Brother' ने बहन-प्रेमी को उतारा मौत के घाट! Honor Killing
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Pakistan-US Defence Deal: अमेरिका देगा पाकिस्तान को खतरनाक मिसाइलें, गुपचुप हो गई बड़ी डील, भारत की बढ़ेगी टेंशन?
अमेरिका देगा पाकिस्तान को खतरनाक मिसाइलें, गुपचुप हो गई बड़ी डील, भारत की बढ़ेगी टेंशन?
बिहार
रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर चिराग ने पिता को ऐसे किया याद, बोले- 'आगामी चुनाव आपके…'
रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर चिराग ने पिता को ऐसे किया याद, बोले- 'आगामी चुनाव आपके…'
विश्व
UK PM India Visit: 'कोई वीजा समझौता नहीं होगा', ब्रिटिश पीएम कीर स्टार्मर ने तोड़ा भारतीयों का दिल
'कोई वीजा समझौता नहीं होगा', ब्रिटिश पीएम कीर स्टार्मर ने तोड़ा भारतीयों का दिल
दिल्ली NCR
Weather Update: दिल्ली में आज फिर बरसेंगे बादल, ठंड का होगा एहसास, जानिए अगले 5 दिन कैसा रहेगा मौसम
दिल्ली में आज फिर बरसेंगे बादल, ठंड का होगा एहसास, जानिए अगले 5 दिन कैसा रहेगा मौसम
बॉलीवुड
'बेबी डॉल' गाने वाली सिंगर का ट्रांसफॉर्मेशन देख परेशान हुए फैंस, पूछा- चेहरे को क्या हो गया?
'बेबी डॉल' गाने वाली सिंगर का ट्रांसफॉर्मेशन देख परेशान हुए फैंस, पूछा- चेहरे को क्या हो गया?
क्रिकेट
पहले गाली-गलौज और फिर पृथ्वी शॉ बल्ला लेकर मारने दौड़े, मुंबई और पुणे के बीच मैच में हुआ भयंकर ड्रामा
पहले गाली-गलौज और फिर पृथ्वी शॉ बल्ला लेकर मारने दौड़े, मुंबई और पुणे के बीच मैच में हुआ भयंकर ड्रामा
नौकरी
कैसे मिलती है आईसीसी में अंपायर की नौकरी, जानें कितनी मोटी मिलती है सैलरी?
कैसे मिलती है आईसीसी में अंपायर की नौकरी, जानें कितनी मोटी मिलती है सैलरी?
जनरल नॉलेज
गुरुग्राम में सबसे सस्ते मोबाइल मार्केट कौन-से? यहां स्मार्टफोन पर मिलता है बंपर डिस्काउंट
गुरुग्राम में सबसे सस्ते मोबाइल मार्केट कौन-से? यहां स्मार्टफोन पर मिलता है बंपर डिस्काउंट
ENT LIVE
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
ENT LIVE
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
ENT LIVE
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
ENT LIVE
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Paisa LIVE
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
Embed widget