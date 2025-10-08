इस कंपनी ने लॉन्च किया भारत का पहला हाइब्रिड फोन, कीमत एकदम किफायती, जानिये क्या है खासियत

HMD Touch 4G: नोकिया ब्रांड के फोन बनाने वाली कंपनी HMD ने भारत में एक नया फोन लॉन्च कर दिया है. कंपनी इसे भारत का पहला हाइब्रिड फोन कह रही है और इसमें स्मार्टफोन और फीचर फोन के कुछ-कुछ फीचर्स मिलेंगे. इस फोन को HMD Touch 4G नाम दिया गया है. यह फोन उन लोगों के लिए शानदार ऑप्शन है, जिन्हें स्मार्टफोन जैसी कनेक्टिविटी फीचर फोन वाली कीमत में चाहिए. आइए जानते हैं कि इस फोन में क्या-क्या फीचर्स दिए जा रहे हैं, जो इसे हाइब्रिड फोन बनाते हैं.

HMD Touch 4G के फीचर्स

इस फोन में 3.2 इंच की स्क्रीन दी गई है, जो 320x240 पिक्सल रेजॉल्यूशन के साथ आई है. कंपनी ने इसमें यूज हुए पैनल की जानकारी नहीं दी है. साइज में छोटे होने के बावजूद इसमें कई जरूरी फीचर्स से समझौता नहीं किया गया है. इस फोन में Express Chat ऐप दी गई है. यह चैटिंग ऐप्स की तरह काम करती है और इससे वीडियो कॉल भी की जा सकती है. सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए इसके फ्रंट में 0.3MP का सेल्फी और रियर में 2MP का कैमरा दिया गया है. रियर कैमरा के साथ एक LED फ्लैश भी मिलता है. इसमें इमरजेंसी कॉल या वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करने के लिए एक क्विक कॉल बटन दी गई है.

प्रोसेसर और बैटरी

Touch 4G में HMD ने एंट्री-लेवल डिवाइस के लिए आने वाले Unisoc T127 प्रोसेसर का यूज किया है. यह फोन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम (RTOS) पर रन करता है. यह 1,950mAh की बैटरी के साथ लॉन्च हुआ है, जिसे रिमूव किया जा सकता है. कंपनी का दावा है कि एक बार चार्ज करने पर यह 30 घंटे तक चल सकता है. डस्ट और पानी की बूंदों से बचाव के लिए इसे IP52 रेटिंग मिली है.

कितनी है कीमत?

कंपनी ने इस फोन को 64MB रैम और 128MB स्टोरेज के साथ लॉन्च किया है. माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से स्टोरेज को 32GB तक बढ़ाया जा सकता है. इसकी कीमत 3,999 रुपये रखी गई है और इसे कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट से खरीदा जा सकता है.

ये भी पढ़ें-

WhatsApp की बढ़ जाएगी टेंशन, Arattai ऐप में आने वाला है यह फीचर, कंपनी ने कर दिया कन्फर्म