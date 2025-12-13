अब एंड्रॉयड से iPhone में डेटा भेजना होगा बेहद आसान, जानें क्या है ये नया तरीका

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीअब एंड्रॉयड से iPhone में डेटा भेजना होगा बेहद आसान, जानें क्या है ये नया तरीका

Android to iPhone Data Transfer: एंड्रॉयड और iPhone यूजर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 13 Dec 2025 01:12 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Android to iPhone Data Transfer: एंड्रॉयड और iPhone यूजर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है. गूगल और एप्पल मिलकर ऐसा सिस्टम तैयार कर रहे हैं जिससे दोनों डिवाइसों के बीच डेटा ट्रांसफर बिल्कुल आसान और स्मूद हो जाएगा. फिलहाल इस फीचर का परीक्षण शुरू हो चुका है और इसे अभी सीमित यूजर्स के लिए ही उपलब्ध कराया जा रहा है. उम्मीद है कि अगले छह महीनों में यह फीचर आधिकारिक तौर पर सभी के लिए जारी किया जा सकता है.

नए सेटअप में मिलेगा इनबिल्ट ट्रांसफर टूल

गूगल द्वारा रिलीज़ किए गए नए Android Canary बिल्ड में इस फीचर की झलक दिखाई दी है. 9to5Google की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ने पुष्टि भी कर दी है कि यह नया तरीका दोनों प्लेटफॉर्म्स के बीच डेटा मूवमेंट को बेहद आसान बना देगा. खास बात यह है कि अब किसी अलग ऐप पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यह ट्रांसफर टूल सीधे फोन के शुरुआती सेटअप में ही शामिल किया जा रहा है जिससे नया फोन सेट करते समय ही डेटा सहज रूप से ट्रांसफर हो जाएगा.

कौन-कौन सा डेटा आसानी से ट्रांसफर होगा?

रिपोर्ट्स में फिलहाल ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है लेकिन टिपस्टर अभिषेक यादव के अनुसार यह फीचर ऐप डेटा, नोटिफिकेशन प्रेफरेंसेज़, सिस्टम सेटिंग्स और ऐप सेटिंग्स को भी सीधे iOS और एंड्रॉयड के बीच ट्रांसफर करने में सक्षम होगा. यानी यूजर्स को बार-बार मैनुअली सेटिंग्स बदलने की परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी. यह फीचर क्रॉस-प्लेटफॉर्म शिफ्ट को पहले से कहीं ज्यादा आसान बना देगा.

कब मिलेगा यह अपडेट?

गूगल ने अभी तक इसके स्टेबल वर्ज़न की रिलीज़ डेट का खुलासा नहीं किया है इसलिए उम्मीद है कि इसे धीरे-धीरे फेज़ में रोल आउट किया जाएगा. वहीं iPhone यूजर्स के लिए यह फीचर संभवतः किसी आने वाले iOS अपडेट के साथ उपलब्ध कराया जाएगा.

किन-किन डिवाइसेज़ में चल रहा है टेस्ट?

बीटा वर्ज़न फिलहाल कई गूगल Pixel डिवाइसेज़ में टेस्ट किया जा रहा है. इनमें शामिल हैं Pixel 10 सीरीज़, Pixel 9 सीरीज़, Pixel 8 और 7 सीरीज़, Pixel 6 लाइनअप, Pixel Fold और Pixel Tablet जैसे डिवाइस. सभी डिवाइस Android आधारित सिस्टम पर चल रहे हैं.

अगर यह फीचर सफल रहा तो एंड्रॉयड से iPhone या iPhone से एंड्रॉयड में स्विच करना उतना ही आसान हो जाएगा जितना एक नया फोन चालू करना बिना किसी एक्स्ट्रा ऐप और बिना किसी झंझट के.

Published at : 13 Dec 2025 01:12 PM (IST)
