एंड्रॉयड यूजर्स हो जाएं खुश! जल्दी आने वाला है नया सिस्टम, फोन हो जाएगा रॉकेट जैसा फास्ट

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Android Phone Fast Speed: अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. अब गूगल एक नई टेक्नीक लाने वाली है, जिसके बाद आपका फोन रॉकेट जैसा तेज चलेगा. यह टेक्नीक फोन को न सिर्फ फास्ट बनाएगी बल्कि एफिशिएंट भी बनाएगी, जिससे यूजर्स को लंबी बैटरी लाइफ मिलेगी. इससे यूजर्स को स्मार्टफोन स्लो होने की दिक्कत से भी छुटकारा मिलेगा. आइए जानते हैं कि एंड्रॉयड फोन को फास्ट बनाने के लिए गूगल ने क्या प्लानिंग की है.

इस टेक्नीक को किया जाएगा यूज

गूगल एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को उसके सबसे जरूरी हिस्से Kernel के लेवल पर इंप्रूव करने की कोशिश कर रही है. इसके लिए ऑटोमैटिक फीडबैक-डायरेक्टेड ऑप्टिमाइजेशन (AutoFDO) टेक्नीक यूज की जाएगी. इससे फोन की फंक्शनिंग स्मूद होगी, ऐप्स को ओपन होने में कम टाइम लगेगा और बैटरी लाइफ भी बढ़ेगी. AutoFDO यह देखती है कि फोन के कौन-से फंक्शन ज्यादा यूज हो रहे हैं. फिर यह उसी हिसाब से सिस्टम को मैनेज करती है, जिससे फोन की स्पीड बेहतर हो जाती है.

कर्नेल इंप्रूव होने का मतलब फास्टर स्पीड

एंड्रॉयड में कर्नेल का रोल बहुत जरूरी होता है. यह हार्डवेयर, ऐप्स और प्रोसेसर के बीच लिंक का काम करता है. एंड्रॉयड फोन में लगभग 40 पर्सेंट CPU कर्नेल ही यूज करता है. ऐसे में अगर इसमें जरा-सा भी इंप्रूवमेंट किया जाता है तो फोन की स्पीड काफी तेज हो सकती है.

फोन की स्पीड बढ़ाने के तरीके

अगर आप अपने एंड्रॉयड फोन की स्लो स्पीड से परेशान हैं तो कुछ आसान तरीकों से इसे तेज बना सकते हैं. इसके लिए

- सॉफ्टवेयर और ऐप्स को अपडेटेड रखें.

- यूज न होने वाले फीचर्स को डिसेबल कर दें.

- स्टोरेज को फुल न होने दें. गैर-जरूरी ऐप्स और फाइल्स को डिलीट करते रहें.

- फोन को रिस्टार्ट कर भी उसकी स्पीड तेज की जा सकती है.

- अगर कोई भी तरीका काम नहीं कर रहा है तो इसे फैक्ट्री रिसेट कर लें.

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