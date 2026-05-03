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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीसिर्फ Instagram और YouTube नहीं! लोग इन Apps से भी रील बनाकर कर रहे मोटी कमाई, जानिए क्या है तरीका

सिर्फ Instagram और YouTube नहीं! लोग इन Apps से भी रील बनाकर कर रहे मोटी कमाई, जानिए क्या है तरीका

Social Media Apps: इन ऐप्स से कमाई सिर्फ व्यूज से नहीं होती, बल्कि कई अलग-अलग तरीकों से होती है. ब्रांड प्रमोशन, स्पॉन्सरशिप, एफिलिएट मार्केटिंग और लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए क्रिएटर्स पैसे कमा रहे हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 03 May 2026 12:41 PM (IST)
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  • आजकल Moj, Josh, Snapchat, Facebook, Chingari जैसे ऐप्स पर वीडियो बनाकर कमाई हो रही है।
  • कमाई सिर्फ व्यूज से नहीं, ब्रांड प्रमोशन, स्पॉन्सरशिप, एफिलिएट मार्केटिंग से भी होती है।
  • कंटेंट में यूनिकनेस, नियमित पोस्टिंग, ऑडियंस से जुड़ाव से ऐप्स पर तेजी से ग्रोथ।
  • ओरिजिनल कंटेंट बनाएँ, ऑडियंस की पसंद समझें, तभी डिजिटल दुनिया में पहचान।

Social Media Apps: आज के डिजिटल दौर में वीडियो कंटेंट सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं रहा बल्कि कमाई का बड़ा जरिया बन चुका है. पहले जहां लोग केवल Instagram और YouTube पर ही रील या शॉर्ट वीडियो बनाकर पैसे कमाते थे, वहीं अब कई नए प्लेटफॉर्म्स भी तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं. खास बात यह है कि इन ऐप्स पर कॉम्पिटिशन कम है जिससे नए क्रिएटर्स के लिए मौके ज्यादा हैं.

किन ऐप्स से हो रही कमाई

आजकल Moj, Josh, Snapchat और Facebook जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी शॉर्ट वीडियो बनाकर लोग अच्छी कमाई कर रहे हैं. इसके अलावा Chingari जैसे ऐप्स भी क्रिएटर्स को अलग-अलग तरीकों से इनकम के मौके दे रहे हैं. इन प्लेटफॉर्म्स पर रील्स या शॉर्ट वीडियो बनाना आसान है और एल्गोरिदम नए यूजर्स को भी जल्दी ग्रो करने का मौका देता है.

कमाई का तरीका क्या है

इन ऐप्स से कमाई सिर्फ व्यूज से नहीं होती, बल्कि कई अलग-अलग तरीकों से होती है. ब्रांड प्रमोशन, स्पॉन्सरशिप, एफिलिएट मार्केटिंग और लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए क्रिएटर्स पैसे कमा रहे हैं. कुछ ऐप्स अपने क्रिएटर्स को बोनस या रिवॉर्ड भी देते हैं जो उनकी कमाई को और बढ़ा देता है. जैसे-जैसे आपके फॉलोअर्स बढ़ते हैं ब्रांड्स खुद आपसे संपर्क करने लगते हैं और प्रमोशन के लिए पैसे ऑफर करते हैं.

जल्दी ग्रो करने का सीक्रेट

अगर आप इन प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको कंटेंट में यूनिकनेस लानी होगी. सिर्फ ट्रेंड फॉलो करने से काम नहीं चलता बल्कि उसमें अपनी अलग पहचान जोड़ना जरूरी होता है. नियमित रूप से वीडियो पोस्ट करना और ऑडियंस के साथ जुड़ाव बनाए रखना भी बेहद अहम है. इसके साथ ही सही समय पर पोस्ट करना और ट्रेंडिंग म्यूजिक या टॉपिक्स का इस्तेमाल करना आपके वीडियो की रीच बढ़ा सकता है.

क्या ध्यान रखना जरूरी है

कमाई के लालच में किसी भी तरह का कॉपी किया हुआ या भ्रामक कंटेंट डालना नुकसानदेह हो सकता है. प्लेटफॉर्म्स अब ओरिजिनल कंटेंट को ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं इसलिए खुद का बनाया हुआ वीडियो ही बेहतर रहता है. साथ ही, अपनी ऑडियंस की पसंद को समझना और उसी के अनुसार कंटेंट बनाना सफलता की कुंजी है.

आखिर क्यों बढ़ रहा है इन ऐप्स का क्रेज

इन नए प्लेटफॉर्म्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां नए क्रिएटर्स को भी मौका मिलता है. कम कॉम्पिटिशन और बेहतर रीच की वजह से लोग तेजी से ग्रो कर पा रहे हैं. यही कारण है कि अब लोग सिर्फ Instagram और YouTube तक सीमित नहीं रहना चाहते. अगर आप भी वीडियो बनाकर कमाई करना चाहते हैं तो अब समय है नए प्लेटफॉर्म्स को एक्सप्लोर करने का. सही रणनीति और लगातार मेहनत से आप भी इस डिजिटल दुनिया में अपनी पहचान बना सकते हैं.

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Published at : 03 May 2026 12:41 PM (IST)
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