एआई वीडियो के लिए नहीं करना पड़ेगा इंतजार, इस कमाल की टेक्नीक से पलक झपकते ही हो जाएंगे तैयार

अभी एआई से वीडियो जनरेट करने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन जल्द ही यह स्थिति बदलने वाली है. अब रिसर्चर ने एक नई एआई वीडियो जनरेशन टेक्नीक TurboDiffusion तैयार की है, जो पलक झपकते ही वीडियो तैयार कर देगी. यह टेक्नीक मौजूदा तरीकों से 200 गुना तेजी से सिंथेटिक वीडियो जनरेट कर सकती है और ये एकदम असली जैसे दिखते हैं. एआई के बढ़ते ट्रेंड के बीच यह टेक्नीक वीडियो जनरेशन के पूरे गेम को बदलकर रख सकती है.

कंप्यूट टाइम को कम कर देती है TurboDiffusion टेक्नीक

शेंगशु टेक्नोलॉजी, शिंगुआ यूनिवर्सिटी और कैलिफॉर्निया यूनिवर्सिटी से जुड़े रिसर्चर की एक टीम ने TurboDiffusion टेक्नीक को तैयार किया है. टीम का कहना है कि वीडियो जनरेट होने में लगने वाले समय को कम करने के लिए यह टेक्नीक बनाई गई है. जब इस टेक्नीक को एक कंज्यूमर पीसी पर टेस्ट किया गया, इसने महज 1.9 सेकंड में 5 सेंकड के स्टैंडर्ड डेफिनेशन (SD) वीडियो को जनरेट कर दिया. वहीं इसकी HD क्वालिटी वाली क्लिप को 24 सेकंड में तैयार कर दिया, जबकि मौजूदा तरीकों से इसमें करीब 80 मिनट का समय लगता. इस तरह यह करीब 200 गुना अधिक स्पीड से वीडियो जनरेट कर सकती है. यह टेक्नीक कंप्यूट टाइम को कम कर देती है, जिससे क्वालिटी से समझौते किए बिना एनिमेशन और कंटेट क्रिएट किया जा सकेगा.

मौके और चुनौतियां दोनों ही भरपूर

पिछले कुछ समय से एआई वीडियो टूल लगातार एडवांस होते जा रहे हैं और अब ऐसे वीडियो जनरेट करना एकदम आसान और सस्ता हो गया है. अब नई टेक्नीक के बाद चुटकियों में वीडियो तैयार हो जाएंगे. यह टेक्नीक कंटेट क्रिएटर्स के लिए कई मौके लेकर आएगी तो डीपफेक जैसी चुनौतियों से भी दुनिया को दो-चार होने पड़ेगा. अभी भी सोशल मीडिया पर डीपफेक वीडियो की भरमार है और यह टेक्नीक इस चुनौती को और बढ़ा सकती है.

