'वैभव सूर्यवंशी को खिलाने का सही वक्त...', इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज ने की वकालत

मैनचेस्टर में भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टी20 मुकाबला 04 जुलाई (शनिवार) को खेला जाएगा. पहला मैच बारिश की वजह से पूरा न होने के बाद दोनों टीम इस मैच को जीतकर बढ़त लेना चाहेंगी. इंग्लैंड के पूर्व स्पिनर मोंटी पनेसर का मानना है कि यह सही समय है जब वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) को प्लेइंग XI में मौका दिया जाए. मोंटी ने ABP News से खास बातचीत की.

सवाल- क्या भारत को दूसरे टी20 में सूर्यवंशी को मौका देना चाहिए?

जवाब- बिल्कुल खिलाना चाहिए. मुझे लगता है ये इस बाइलेटरल सीरीज में सूर्यवंशी को खिलाने का सही वक्त है. ये देखना चाहिए कि वो भारत के बाहर कैसा प्रदर्शन करता है.

सवाल- क्या इंग्लैंड की कंडीशन वैभव का इम्तिहान ले सकती है?

जवाब- इंग्लैंड की कंडीशन वैभव को टेस्ट करेंगी. मुझे लगता है स्विंगिंग कंडीशन में उसको एडजस्ट करना होगा. IPL जैसी पिच यहां नहीं मिलेगी. सूर्यवंशी के लिए इंग्लैंड में बड़ा इम्तिहान होगा

सवाल- क्या भारत ने सूर्यकुमार यादव की जगह श्रेयस को कप्तान बनाकर सही किया?

जवाब- सूर्या का IPL अच्छा नहीं रहा था जबकि श्रेयस ने बहुत अच्छी परफॉरमेंस दी. सिलेक्टर्स एक नई आधारशिला रखना चाहते है इसलिए मैं मानता हूं श्रेयस के पास खुद को साबित करने का बेहतरीन मौका है.

सवाल- आयरलैंड के खिलाफ सीरीज क्यों हारा भारत?

जवाब- भारत इसलिए हारा क्योंकि वो आयरलैंड के विकेट के हिसाब से खुद को नहीं ढाल पाया. दूसरा, फास्ट बॉलर्स ने मिडल और डेथ ओवर्स में अच्छी गेंदबाजी नहीं की. ये ऐसा एरिया है जिसमें भारत को सुधार की जरूरत है क्योंकि ज्यादातर खिलाड़ी भारत की फ्लैट पिच पर खेल कर बड़े हुए हैं.

सवाल- इंग्लैंड अपने घर में न्यूजीलैंड से टेस्ट सीरीज क्यों हारा?

जवाब- इंग्लैंड की रणनीति न्यूजीलैंड के खिलाफ आक्रामकता और पॉजिटिव क्रिकेट की थी, जिससे उनका बैटिंग ऑर्डर टिक नहीं पाया. इसके अलावा इंग्लैंड के बल्लेबाज लंबे वक्त तक बल्लेबाजी नहीं कर पाए. जिससे उनका नुकसान हुआ. वही इंग्लैंड के गेंदबाजों ने तीसरी पारी में भी अच्छी गेंदबाजी नहीं की. मुझे लगता है रणनीति के मामले में न्यूजीलैंड काफी आगे थी.

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