एंड्रॉयड फोन पर नए मालवेयर का खतरा, बिना OTP हैक हो जाएगा बैंक अकाउंट, पैसा उड़ा लेंगे हैकर्स

अगर आप एंड्रॉयड फोन यूज करते हैं तो एक नए मालवेयर से अलर्ट रहने की जरूरत है. सिक्योरिटी रिसर्चर का कहना है कि इस मालवेयर की मदद से हैकर्स आपके बैंक अकाउंट तक पहुंच बनाकर ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और आपको इसका पता भी नहीं चलेगा. यह मालवेयर इतना खतरनाक है कि बिना किसी OTP के हैकर्स आपके अकाउंट से पैसा उड़ा सकते हैं. इसका नाम Albiriox है और फर्जी ऐप्स के जरिए इसे स्प्रेड किया जा रहा है.

कैसे चला इसका पता?

एंड्रॉयड बैंकिंग मालवेयर पर नजर रखने वाली कंपनी Cleafy ने इस मालवेयर का पता लगाया है. कंपनी ने कई मामलों में एक जैसा पैटर्न नोट किया था. अटैकर्स व्हाट्सऐप और टेलीग्राम जैसी ऐप्स के जरिए मलेशिलय APK फाइल्स लोगों के पास भेजते हैं. लोगों को किसी डिस्काउंट या किसी दूसरे ऑफर का लालच देकर इन फाइल्स को इंस्टॉल करवाया जाता है. फाइल इंस्टॉल होते ही हैकर्स इसकी मदद से अननोन ऐप्स इंस्टॉल करने की परमिशन ऑन कर लेते हैं. इसके बाद मालवेयर वाली ऐप को यूजर के फोन में इंस्टॉल कर देते हैं.

बैंकिंग ऐप्स को निशाना बनाता है यह मालवेयर

एक बार फोन में एक्टिवेट होने के बाद यह मालवेयर बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट, फिनटेक और क्रिप्टो ऐप्स को निशाना बनाता है. यह मालवेयर पासवर्ड चोरी नहीं करता बल्कि सीधा ही ऐप्स के जरिए ट्रांजेक्शन को अंजाम देता है. यह सारी प्रोसेस बैकग्राउंड में चलती रहती है और यूजर के पास न कोई नोटिफिकेशन आता है और हैकर्स को पैसे उड़ाने के लिए किसी OTP की भी जरूरत नहीं पड़ती.

ऐसे मालवेयर से कैसे बचें?

एंड्रॉयड यूजर्स को हमेशा गूगल प्ले स्टोर से ही ऐप्स डाउनलोड करनी चाहिए. अनजान या संदिग्ध लोगों से आए लिंक पर क्लिक कर कभी भी कोई भी ऐप डाउनलोड न करें.

फोन की सेटिंग में इंस्टॉल अननोन ऐप्स को डिसेबल ही रखें.

अगर आपके फोन में कोई ऐसी ऐप दिख रही है, जो आपने इंस्टॉल नहीं की तो इसे तुरंत डिलीट कर दें.

फोन में सॉफ्टवेयर अपडेट अवेलेबल होने पर इसे तुरंत इंस्टॉल कर लें.

