नेटफ्लिक्स पर भी आ गया रील्स जैसा फीचर, मोबाइल पर स्क्रॉल कर शॉर्ट वीडियो देख पाएंगे यूजर्स

शॉर्ट वीडियो को लेकर कंपीटिशन तगड़ा होता जा रहा है. अब नेटफ्लिक्स ने भी इंस्टाग्राम रील्स की तरह मोबाइल पर नया वर्टिकल फीड शुरू करने का फैसला किया है. कंपनी फिलहाल इस फीचर की टेस्टिंग कर रही है. यह फीचर यूजर्स को फिल्मों और टीवी शोज की शॉर्ट क्लिप देखने की सुविधा देगा. नेटफ्लिक्स ने इसे सोशल फीड की बजाय एक डिस्कवरी और सैंपलिंग से जुड़ा फीचर करार दिया है. आइए इस फीचर के बारे में डिटेल से जानते हैं.

कैसे काम करेगा यह फीचर?

इस फीचर में यूजर्स को नेटफ्लिक्स के शोज और मूवीज के शॉर्ट-वीडियोज दिखाए जाएंगे. इन पर टैप कर यूजर्स फुल एपिसोड्स या मूवी भी देख सकेंगे. दरअसल, कई यूजर्स को यह डिसाइड करने में बहुत समय लग जाता है कि उन्हें क्या देखना है. इस टाइम को कम करने के लिए यह फीचर लाया गया है. नेटफ्लिक्स चाहती है कि दर्शक ट्रेलर या किसी फिल्म आदि से जुड़ी क्लिप्स देखने के लिए दूसरी ऐप्स पर न जाएं और यह फीचर ऑन-प्लेटफॉर्म फीड के तौर पर काम करेगा.

एक तीर से नेटफ्लिक्स ने साधे कई निशाने

यह फीचर लाकर नेटफ्लिक्स दर्शकों को ज्यादा देर तक अपने प्लेटफॉर्म पर रख सकेगी. साथ ही यह एक मार्केटिंग टूल के तौर पर भी काम करेगा और कंपनी को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दूसरे प्लेटफॉर्म पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा. बता दें कि नेटफ्लिक्स लाइव वोटिंग, पार्टी गेम्स और एनिमेटेड होम एक्सपीरियंस समेत कई इंटरएक्टिव लेयर्स को एक्सप्लोर कर रही है ताकि उसकी सर्विस एक्टिव लगे.

नेटफ्लिक्स ने कहा- टिकटॉक की कॉपी नहीं

नेटफ्लिक्स की CTO एलिजाबेथ स्टोन ने कहा कि उनकी कंपनी शॉर्ट-फॉर्म वीडियो वाली ऐप्स की कॉपी करने की कोशिश नहीं कर रही है. कंपनी का फोकस दर्शकों की पसंद के हिसाब से चलने पर है. इस फीड में दिखने वाला कंटेट यूजर जनरेटेड नहीं होगा और इसे प्लेटफॉर्म पर पहले से मौजूद ऑरिजनल प्रोग्राम्स में से निकाला जाएगा.

